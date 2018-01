Miliardáři Karel Komárek a Jiří Šmejc po třech letech snah dotáhli do konce největší českou investici v Rakousku. Stali se největšími akcionáři skupiny Casinos Austria, která má monopol na provoz loterie v Rakousku a která je podle prosázených peněz zhruba desetkrát větší než jejich česká Sazka.

V pondělí všichni ostatní akcionáři jednomyslně odsouhlasili, že Komárkova a Šmejcova společná skupina Sazka Group může svůj podíl navýšit z 11 na 34 procent. Odpoledne pak čeští investoři zaplatili kupní cenu pohybující se ve stovkách milionů eur a podíly převzali. Podle rakouských médií mají Češi navíc předjednané dohody o koupi dalších podílů a mohli by získat necelých 61 procent Casinos Austria. Druhým největším akcionářem je v současnosti stát s 33 procenty akcií a třetím rakouský hazardní obr Novomatic se 17 procenty.

Čtyři tisíce zaměstnanců, 13 zemí

Casinos Austria patří mezi největší provozovatele loterií a hazardu na světě. Holding, který má přes čtyři tisíce zaměstnanců, vznikl před 50 lety. V Rakousku vlastní tucet kasin, zčásti v bývalých šlechtických palácích, do kterých je podle internetových stránek kasina vstup "velmi doporučen" jen v saku či formálnějším oblečení. Ročně je navštíví tři miliony lidí. Další třicítku kasin provozuje mimo Rakousko, ročně do nich v 13 zemích přijde asi pět milionů lidí. V Česku má brněnské Casino Grand nebo karlovarské Casino Pupp. V Americe provozuje kasino na pěti zaoceánských lodích. Kromě toho ale vlastní i několik on-line sázkových firem jako Tipp3 nebo internetové kasino Win2day.

110 miliard korun utržil holding Casinos Austria v roce 2016. Po zdanění vydělal 2,5 miliardy korun.

Pro Komárka a Šmejce je ale nejhodnotnější monopol na provozování rakouské číselné loterie. Ta generuje přes 90 procent tržeb Casinos Austria, které podle poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2016 činily v přepočtu 110 miliard korun. Čistý zisk pak dosáhl 2,5 miliardy korun.

Komárek se Šmejcem společně budují největšího provozovatele číselných loterií v Evropě. Kromě české Sazky, která jim patří, jsou největšími akcionáři řeckého loterijního a hazardního monopolu OPAP. Vlastní také třetinu v italské loterii Lottoitalia. U firem, v nichž Sazka Group drží podíl, prosázejí lidé podle prohlášení skupiny v přepočtu 400 miliard korun ročně. Komárek drží v Sazka Group 75procentní podíl, Šmejc zbylou čtvrtinu.

Nejprve spory, pak dohoda

Ovládnout Casinos Austria, polostátní podnik s velmi komplikovanou vlastnickou strukturou, se čeští investoři snaží už přes tři roky. Nejprve získali menší podíl od rakouské pojišťovny VIG a předkupní právo na další procenta. Ostatní akcionáři ale na valné hromadě toto právo odmítli a upřednostnili prodej podílu Novomaticu.

Postup valné hromady ale Komárek se Šmejcem napadli žalobou a situace se vyhrotila natolik, že se do věci vložil tehdejší rakouský ministr financí. Ten se nechal slyšet, že spory vyřeší jen to, když se čeští investoři s jednou z největších rakouských firem Novomatikem domluví a budou spolupracovat. Předloni v únoru pak obě strany podepsaly dohodu. Ta však narazila u tamního antimonopolního úřadu, který zakázal Novomatiku ovládnout Casinos Austria a dovolil mu vlastnit maximálně čtvrtinu. Čechy ale neomezil. Těm získání 34 procent schválily všechny potřebné úřady v několika zemích a nyní získali i poslední nutný souhlas od akcionářů.

"Kdyby Casinos Austria byla jednoduchá transakce a prodávalo se 100 procent firmy, tak je tady dlouhá řada zájemců z celého světa. Ale protože to je tak komplikovaná struktura a síť smluv mezi akcionáři, není divu, že nikdo kromě Novomatiku, pro který je to domácí trh, nebyl ochoten se toho dotknout. A v tom jsme viděli příležitost, že když se do toho ponoříme, odpracujeme si to, získáme pro nás strategickou věc, na které v budoucnu vyděláme zajímavé peníze," řekl ke Casinos Austria v rozhovoru pro HN před dvěma lety Štěpán Dlouhý, který má na starosti nákupy firem do Sazka Group.

