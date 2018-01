Vyšetřovatelé Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se ve své zprávě soustředili na to, že Farma Čapí hnízdo získala neprávem peníze z evropských fondů. Zpráva však uvádí ještě jiný důležitý poznatek: Čapí hnízdo mohlo holdingu Agrofert ušetřit miliony na daních.

Firmy z Agrofertu, který až do loňska vlastnil současný premiér Andrej Babiš (ANO), si podle zprávy OLAF u farmy objednávaly reklamu za desítky milionů korun. Naúčtované výdaje zvýšily společnostem náklady, čímž se jim snížil základ pro výpočet daně z příjmů.

Reklamní smlouvy mezi Čapím hnízdem a společnostmi z Agrofertu spadají do období let 2008 až 2013, kdy farma vystupovala jako nezávislý malý podnik − jinak by nesplnila podmínku pro dotaci 50 milionů korun, z níž většinu tvořily evropské peníze. Reklamní zakázky v některých letech přesahovaly 90 procent příjmů farmy.

91 procent z celkového obratu Čapího hnízda činily v roce 2010 platby za reklamu od firem holdingu Agrofert. Uvádí to posudek společnosti Česká znalecká. Celkový obrat farmy byl 70 milionů korun.

Peníze, které Agrofert do Čapího hnízda za reklamu a další služby posílal, splnily několik účelů. Farma díky nim mohla hradit splátky úvěrů od banky HSBC v celkové výši 455 milionů korun, za které se areál budoval. Za tyto půjčky přitom ručil opět holding, buďto přímo, nebo přes nemovitosti. Agrofert navíc investoval vpodstatě do svého − farma se v roce 2013 po více než pěti letech vrátila zpět do jeho majetkové struktury.

OLAF konstatoval, že zástupci Čapího hnízda při žádosti o dotaci zatajili některé informace. Českou justici upozornil na možné spáchání trestných činů. Ve stejné věci už Babiše a dalších deset lidí vyšetřuje policie. Šéfa hnutí ANO a jeho prvního místopředsedu Jaroslava Faltýnka však před trestním stíháním stále chrání poslanecká imunita.

Z posudku vypracovaného společností Česká znalecká, který OLAF zahrnuje ve své zprávě, plyne, že například v roce 2010 Čapí hnízdo inkasovalo z reklam 91,25 procenta příjmů, o rok později 80 procent. A to přesto, že v žádosti o dotaci farma uváděla, že její hlavní činností bude poskytování pohostinských a stravovacích služeb. Jedinými inzerenty byly firmy patřící do holdingu Agrofert, který v té době vlastnil Babiš. Ten loni všechny společnosti převedl do svěřenských fondů.

Podle daňového experta společnosti Apogeo a bývalého šéfa Generálního finančního ředitelství Jiřího Žežulky by se o tyto případy daňové optimalizace měla zajímat Finanční správa. "Správce daně by měl zkoumat, zda ceny za poskytnuté reklamní služby byly stanoveny na základě pravidla tržního odstupu − tedy jakožto ceny, za které by je poskytly nezávislé osoby," uvedl Žežulka. Jinými slovy, berní úředníci by měli prověřit, zda firmy Agrofertu skutečně získaly reklamu v hodnotě desítek milionů korun a nepřelévaly pouze peníze do zadluženého Čapího hnízda.

Finanční správa se odmítla vyjádřit, zda reklamní smlouvy v Čapím hnízdě kontrolovala. Zdůvodnila to povinností mlčenlivosti.

U farmy podle posudku inzerovaly pouze firmy Agrofertu. Lze tak spočítat, jaká z toho pro holding mohla plynout daňová úspora, pokud by peníze investované do reklamy neutratil jinde a šly by mu do příjmů.

Například v roce 2011 vykázala farma tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 87 milionů korun, příjmy z reklam se na nich podílely podle České znalecké 80 procenty. To obnáší 69 milionů korun od Agrofertu, jehož české firmy by z nich za uvedené podmínky odvedly zhruba 13 milionů korun na daních navíc. Čapí hnízdo v tom roce skončilo se sedmimilionovou ztrátou, a daň tudíž neplatilo. Srovnatelné částky za reklamu si připsalo v roce 2012, skončilo však znovu ztrátou.

Mluvčí Agrofertu se odmítl k reklamním smlouvám vyjádřit, odkázal na policejní vyšetřování. Bez komentáře nechal celou věc i Babiš. "Nevím, co na to má premiér odpovídat, když je firma ve svěřenském fondu," uvedl Babišův mluvčí Vladimír Vořechovský.

Rekonstrukce farmy byla ukončena v roce 2010. Není jasné, jaký typ reklamy společnost prodávala. "Je to určitě divné a napovídalo by to třeba tomu, že klientům Čapího hnízda se vystavovaly faktury za fiktivní reklamní služby," komentoval fakt, že farma inkasovala za prodej reklamy až 90 procent tržeb, prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavel Vrabec.