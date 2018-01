Dvojnásobnou porážku dnes pravděpodobně zažije premiér Andrej Babiš. Jeho menšinová vláda, kterou předseda hnutí ANO složil po vítězství v říjnových volbách, nezíská důvěru, pokud zbytek sněmovních stran nezmění na poslední chvíli názor. Zvýšila se také pravděpodobnost, že ho poslanci vydají k trestnímu stíhání. Doporučení k tomu jim dnes má vydat mandátový a imunitní výbor. O zbavení imunity by pak hlasovala celá sněmovna.

Část SPD i komunistů chce, aby podezření z dotačního podvodu při financování Farmy Čapí hnízdo řešil soud. Kauzu řeší policie, zprávu o ní vypracoval i evropský vyšetřovací úřad OLAF. Ostatní strany dlouhodobě prohlašují, že podporují vydání Babiše spolu se šéfem klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem, kteří se měli na podvodu podílet. Spolu s některými politiky SPD a komunisty tvoří hlasy těchto stran potřebnou většinu.

"Poslanci SPD budou hlasovat pro vydání," napsal v pondělí předseda SPD Tomio Okamura na dotaz redakce. Stejně mluví i několik poslanců hnutí. "V žádosti o dotaci jsou velké nesrovnalosti a byla částečně netransparentní, což musí prošetřit orgány činné v trestním řízení," uvedl místopředseda klubu SPD a člen mandátového výboru Radek Rozvoral. Dodal, že průběh dnešního zasedání by na jeho rozhodnutí vydat Babiše i Faltýnka neměl mít už žádný vliv.

Mandátový výbor o kauze rozhoduje už popáté, tentokrát slíbil, že doporučení skutečně vydá. Podle zástupců TOP 09 či třeba ODS členové za ANO jednání záměrně protahují. Vyžádali si například přítomnost bývalého policejního vyšetřovatele Jiřího Komárka. S kauzou Čapí hnízdo nemá nic společného. Podle místopředsedkyně výboru za ANO Taťány Malé však může poslancům popsat údajné napojení vyšetřovatele Babišova případu na mafii. Ministr vnitra Lubomír Metnar ale Komárka odmítl zbavit mlčenlivosti.

Babiše a Faltýnka chce imunity zbavit i část komunistů. HN to potvrdilo šest celkem z patnácti zákonodárců strany, včetně místopředsedy Jiřího Dolejše. "Nevím o jediném důvodu, proč bych měnil názor oproti loňskému září, kdy jsem byl pro vydání," odpověděl Dolejš.

Dnešní zasedání sněmovny se nejspíš protáhne. Vedle hlasování o důvěře kabinetu chtějí zákonodárci pirátů, lidovců, ODS a TOP 09 rozhodnout navíc i o vydání premiéra a Faltýnka. "Navrhnu to na začátku schůze," řekl šéf klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. "Je logické, abychom napřed rozhodli o vydání premiéra a teprve poté o důvěře vládě," zdůvodnila Miroslava Němcová z ODS. Pokud to do programu neprosadí, bude o imunitě zástupců ANO jednat některá z dalších schůzí.