Bikesharingový obr

◼ V oboru bikesharingu, tedy sdílení kol, ofo působí od roku 2014. Firmu založila pětice studentů pekingské univerzity, kteří půjčování kol nejprve nabízeli v čínských univerzitních kampusech.

◼ Za dobu fungování start-upu už do ofa investovali firemní investoři jako Alibaba, což je jeden z největších čínských e-shopů. Celkem již do firmy přiteklo 1,3 miliardy dolarů.

◼ Ofo stále není ziskové. Místo profitu se nyní zaměřuje na další expanzi. Společnost už funguje ve 200 městech jihovýchodní Asie, USA a Evropy. V regionu střední a východní Evropy ofo působí ve Vídni a Praze. Chystá vstup do Budapešti a Varšavy.