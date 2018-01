Krátce po sečtení hlasů v prvním kole nynějších prezidentských voleb se na internetu rozmnožily útoky na kandidáta Jiřího Drahoše. Mezi jedny z nejomílanějších dezinformací patří lež, že bývalý šéf Akademie věd spolupracoval s komunistickou Státní bezpečností (StB).

To přitom Archiv bezpečnostních složek, který je součástí Ústavu pro studium totalitních režimů, vyvrátil už v srpnu poté, co s informací přišel proruský server Aeronet. Ten například v minulosti opakovaně lhal o tom, že červené karty proti prezidentovi Miloši Zemanovi organizovala americká ambasáda. Web také podpořil ve volbě Miloše Zemana.

"Pan Drahoš v našich evidencích spolupracovníků StB k rozhodnému období do 15. 2. 1990 není a skutečně nic nenasvědčuje tomu, že by byl spolupracovníkem," opět opakuje ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková. Odmítá i konspirační teorie, že by někdo dokumenty zničil. "Spis, který neexistoval, nemohl být skartován," dodala s tím, že by instituce také rozpoznala, kdyby někdo předložil podvrh.

Dezinformace v minulé volbě Lživý inzerát v Blesku ◼ Během první přímé volby prezidenta v roce 2013 se v nejčtenějším českém deníku Blesk objevil inzerát o kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi. V něm bylo lživě napsáno, že chce návrat sudetských Němců.

◼ Inzerát s titulkem "Nevolte Karla Schwarzenberga" zaplatil advokát a bývalý důstojník StB Vladimír Zavadil. Za to mu v kárném řízení uložila Česká advokátní komora pokutu 850 tisíc. Později byla pokuta snížena na 20 tisíc. Sociální sítě ◼ Díky sociálním sítím se dají v roce 2018 dezinformace šířit snadněji. I proto vytvořilo ministerstvo vnitra útvar na ochranu voleb a Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH). To má za úkol i dezinformace vyvracet, nejen monitorovat.

◼ V letošních prezidentských volbách tak úřad učinil u informace, že prezident Miloš Zeman automaticky postupuje do druhého kola.

Od chvíle, kdy se dezinformace objevila na serveru Aeronet, volají lidé do archivu a na Drahoše se ptají. Ihned po prvním kole voleb napsal pro Parlamentní listy článek o údajném angažmá Drahoše v StB i komunistický politik Petr Cvalín. Ten přispívá také na další dezinformační servery, mezi nimi i na Aeronet.

"Z mé strany se nejedná o žádné spekulace. Článek jsem napsal tím stylem, že jsem tyto informace sehnal z veřejně dostupných zdrojů," tvrdí Cvalín. Toho, že lží ovlivní volby, se prý nebojí. "Jsou jiní, kteří volby ovlivňují, a to ti, kteří útočí na prezidenta Zemana," odvětil.

Podle Jonáše Syrovátky, hlavního koordinátora nezávislého projektu České volby v éře dezinformací, patřila lež o spolupráci mezi Drahošem a StB mezi hlavní dezinformace, které se o volebním víkendu šířily. Podle měření projektu se na Facebooku jednalo zhruba o čtyři stovky zmínek. "Společným znakem těchto dezinformací je snaha vykreslit Drahoše jako slabého a snadno manipulovatelného člověka, který bude sloužit zájmům cizích mocností, a nikoliv českých občanů," popsal Syrovátka. S dezinformacemi začaly chodit také e-maily. Protože jsou schránky nepřístupné, jejich dopad ale nejde měřit.

Mezi další nejvíce šířené dezinformace proti Drahošovi patřilo i jeho spojení s miliardářem Georgem Sorosem. Aeronet sdílel dezinformaci, že známý filantrop chce finančně podpořit protikandidáty Zemana. Soros je častým terčem dezinformací kvůli propagování liberální demokracie a sponzorování neziskových organizací.

Už před prvním kolem prezidentských voleb poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna na Facebooku napsal: "Volíte-li Drahoše, zvolíte si Sorose." Později příspěvek smazal a telefon při dotazech HN zavěsil. "O žádné dezinformaci nevím," odvětil Foldyna.

Aktivní byli také zástupci krajní pravice. Adam B. Bartoš, odsouzený za antisemitismus, na Facebooku slíbil, že půjde tvrdě proti Drahošovi, a začal proti němu sdílet texty z dezinformačních serverů.

Samozvaná konzulka separatistické republiky na východě Ukrajiny Nela Lisková zase varovala před volbou Drahoše, neboť kvůli němu má dojít k invazi statisíců muslimů. Hrozí podle ní i zavírání vlastenců. O migraci ale rozhoduje ministerstvo vnitra, o vyšetřování policie a soudí justice. Prezident tak nemůže ze zákona o těchto věcech přímo rozhodovat.

Foldyna a Facebook Před prvním kolem prezidentských voleb poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna napsal na Facebook, že hlas pro Drahoše je i hlasem pro Sorose. Foldyna se netají svými sympatiemi k Rusku. Například v roce 2016 se setkal s ruskou nacionalistickou motorkářskou skupinou Noční vlci, která je napojena přímo na Kreml.

Drahoš si sílu dezinformací uvědomuje, a proto se před volbami sešel s bývalým premiérem Bohuslavem Sobotkou a téma řešil.

V roce 2013 mohl tehdejšímu kandidátovi na prezidenta Karlu Schwarzenbergovi uškodit inzerát v Blesku. V něm se psalo, že politik chce návrat sudetských Němců. Později se ukázalo, že inzerci v deníku Blesk zaplatil advokát a bývalý důstojník StB Vladimír Zavadil. Za inzerát dostal od soudu pokutu 20 tisíc korun, hrozila mu ale až 850tisícová.

Dezinformace se před volbami nevyhnuly ani Miloši Zemanovi. Vtip o tom, že prezident automaticky postupuje do druhého kola, vyvracelo ministerstvo vnitra. Hrad také povolal právníky kvůli vyjádření brněnského radního Svatopluka Bartíka.

Ten v listopadu napsal, že je Zeman smrtelně nemocný a brzy může umřít.