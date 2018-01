Ochota zahraničních investorů utrácet v Česku klesá. Firmy vlastněné zahraničními matkami stále výraznou část svého zisku posílají do ciziny, což může přispět ke snížení konkurenceschopnosti Česka.

"Odliv kapitálu z české ekonomiky se nedaří zastavit. Zahraniční společnosti vybírají zisky, které opětovně neinvestují v České republice. Tento vývoj silně škodí tuzemské ekonomice," říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Podle něj byl o Česko mezi investory z ciziny největší zájem v 90. letech a po vstupu země do Evropské unie, kdy Češi zahraniční společnosti lákali i pomocí investičních pobídek.

"Různé daňové prázdniny však končí a ziskovost investic klesá. Firmy proto svůj kapitál znovu neinvestují v Česku a dochází k čistému odlivu kapitálových výnosů," vysvětluje Křeček. Klesající zájem zahraničních investorů o Česko je vidět z listopadových čísel vývoje platební bilance, kterou v pondělí zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Její běžný účet, který zachycuje všechny ekonomické transakce mezi Českem a zahraničím, skončil v listopadu v mírném přebytku 38 milionů korun. Proti minulému měsíci jde ale o zhoršení téměř o 15 miliard.

15 mld. korun. O tolik se v listopadu meziměšíčně snížil přebytek obchodu se zahraničím. Hlavním důvodem je odvod dividend do ciziny.

Z finančního účtu ČNB pak vyplývá, že přímé investice do tuzemska dosahují záporné hodnoty 137,4 miliardy korun. Hlavním důvodem toho je právě odliv dividend do zahraničí. Položka reinvestice zisků skončila přes 98 miliard v minusu. Data za loňský rok ještě nejsou k dispozici, v roce 2016 si nicméně zahraniční vlastníci stáhli z Česka na dividendách rekordních 289 miliard korun. "Kapitál, který je vyprodukovaný v Česku a odteče do zahraničí, zde výrazně chybí," tvrdí Křeček. Mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro navrhuje, aby Česko investory nalákalo třeba nižšími daněmi či lepší infrastrukturou. Recept na řešení problému v podobě zavedení sektorové a progresivní daně, které by odvedly větší část zisku zahraničních firem do státního rozpočtu, nicméně odmítá.

Zástupci firem přičítají růst odvedených dividend hlavně tomu, jak se dařilo celé české ekonomice, z čehož více profitovaly i zahraniční firmy, které zde působí. "Rekordní růst ekonomiky, který jsme loni zažili, obvykle bývá spojený i s navýšením odlivu dividend. Protože u nás máme vysoký podíl zahraničního vlastnictví, logicky rostla i část připadající na dividendy," uvádí Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy.

Miroslav Diro nicméně připomíná, že odliv zisku do zahraničí je jedním z největších současných problémů tuzemského hospodářství. "Časem by se tento trend mohl projevit v konkurenceschopnosti naší země," říká Diro.