Po zářijových parlamentních volbách považovali tak nějak všichni v Německu pokračování velké koalice za nejméně chtěnou variantu. Nejen kvůli zjevné ponorkové nemoci křesťanských a sociálních demokratů, nýbrž už proto, že spojení dvou největších stran není dobré pro politickou hygienu. Ve Spolkovém sněmu pak chybí rozdělení na levici a pravici, tedy aby jeden tábor byl ve vládě a druhý mu šel z opozice po krku. Jenže po všech marných pokusech upéct něco jiného tu tedy bude velká koalice znovu, opět v čele s Angelou Merkelovou, a CDU/CSU i SPD dávají najevo, jak se budou snažit, aby to byla velká výhra.

Jakkoliv je přirozené stavět se k takovým vznosným slovům skepticky, nebude od věci si připustit, že zjevné vnější ohrožení evropských demokracií zejména v podobě kremelských mocenských aspirací nahrává atmosféře, v níž platí, že bude lepší táhnout za jeden provaz.

Strany CDU/CSU a SPD se v sondovacích rozhovorech, které musí sociální demokraté o víkendu ještě schválit na stranické konferenci, rychle dohodly víceméně na všem. Budou vždy v parlamentu hlasovat jednotně, příliv uprchlíků bude omezen na zhruba 200 tisíc ročně, poplatky za školky a jesle budou radikálně sníženy, bude se dál utlumovat výroba elektřiny z uhlí. A co je pro nás asi nejdůležitější, shodly se podpořit plán francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na posílení EU, který předpokládá užší spolupráci v rámci zemí eurozóny − to by pro Česko znamenalo, že by se ocitlo na vedlejší koleji, pokud by v dohledné době nepřijalo euro. Plán z Paříže pak také navrhuje vytvořit evropskou armádu, což Česko oficiálně vítá, byť si tu věc tady kdekdo mylně interpretuje, že půjde o vojsko pro ochranu hranic před uprchlíky a migrací vůbec. Nikoliv, původní myšlenkou je posílit případnou ochranu EU před Ruskem, což, dodejme, nepřekvapí už vzhledem k tomu, jak americký prezident Donald Trump setrvale zpochybňuje článek 5 úmluvy NATO, v němž se praví, že útok na jeden členský stát, tedy třeba řekněme Estonosko, je útokem na všechny, i například Spojené státy.

Německo-francouzský euromotor, jak se říká klíčové hnací soustavě kontinentální integrace, bude tedy v příštích letech asi šlapat ve vyšší rychlosti, což českou politickou scénu opět postaví před zásadní otázku, kde vlastně chceme být. V závěsu, či v centru dění, kde se rozhoduje už vzhledem k provázanosti české a německé ekonomiky i o nás? Chceme euro, nebo ne? Nic není akutnějšího, než aby tohle dilema bylo už vyřešeno − ve prospěch eura.

