Spíš kopanec než další podpora. Jedině tak lze číst postoj Andreje Babiše k výsledku Miloše Zemana v prvním kole prezidentských voleb a k jeho vyhlídkám pro kolo druhé. Tvrdit, že sice není důvod Zemana znovu nepodporovat, ale že by měl změnit tři klíčové věci svého prezidentství − nerozdělovat společnost, zříci se hradních fámulů Nejedlého, Mynáře a Ovčáčka a oslabit vstřícnost vůči Moskvě a Pekingu −, je to samé jako prohlásit, že Zeman je pumprdentlich. Což je, jak známo, okřídlený výraz spisovatele Oty Pavla pro něco, co je výborné, ale přitom to stojí za… no, však víte.

Důvodů, proč Babiš opustil původní bezvýhradnou podporu dosavadního prezidenta (předtím vyzdvihoval, že nekrade a drží slovo), je víc. Ten nejméně podstatný je osobní. Premiér zjevně odplácí, jak mu Zeman dal minulý týden ve sněmovně spolknout svou mocenskou převahu. Jednak tím, že upozadil jeho první pokus o sestavení vlády degradací na příležitost k vlastní předvolební "nekampani", jednak nově vyslovenou podmínkou 101 poslaneckých hlasů pro získání druhého pokusu. Premiérova ega se evidentně dotkl i nedávný tweet hradního mluvčího Ovčáčka, že nezkušenému Babišovi bude trvat, než se zorientuje v zahraniční politice. I proto se teď ministerský předseda s gustem pasoval do nadřazené role poučovatele hlavy státu.

Pak ovšem existují dva mnohem důležitější důvody politické. Prvním může být Babišova obava ze Zemanova případného znovuzvolení prezidentem. Tím by se totiž proměnilo dosavadní účelové, rovnocenné spojenectví dvou veličin v asymetrický vztah neomezeného mocipána a jeho rukojmí ve Strakově akademii. Zatímco Zeman by už po vítězných volbách od Babiše nic nepotřeboval, šéf hnutí ANO naopak od něj chce dostat druhý vládní pokus.

A nejen to. Ve hře je i eventuální potřeba prezidentské milosti, kdyby se pro Babiše nepříznivě vyvíjela kauza Čapí hnízdo. Při společném vládnutí se dají čekat i konkurenční střety mezi oběma silnými politiky v nejvyšších ústavních funkcích, včetně tradičního sporu o kompetence v zahraniční politice. Pro to všechno se teď premiér může chtít od Zemana včas distancovat a buduje si pozici, která se tváří jako nezávislá a kritická. Vztahy prezidentů a předsedů vlád v Česku bývají tradičně napjaté a tím spíš by to skřípalo mezi Zemanem a Babišem. Ostatně, premiér si už vyhradil výslovně pro sebe právě oblast zahraničněpolitické orientace.

A teď možná to hlavní. Mocenský instinkt šéfa ANO je mimořádný. Jaké kompetenční potýkání se o pozici silnějšího z hráčů ho čeká v tandemu se Zemanem, dobře ví. A také tuší, že s méně zkušeným a neagresivním Jiřím Drahošem na Hradě by se mu mohlo vládnout pohodlněji. Nemluvě o tom, že se Zemanem na Hradě by byla mnohem silnější i sociální demokracie, od jejíhož březnového sjezdu se očekává "prozemanovské obrození" a za jejíž vstup do koalice s hnutím ANO a s podporou komunistů se stávající prezident tak přimlouvá.

Protože jsou Drahošovy šance stát se prezidentem vyšší než vyrovnané, znamenají Babišovy výhrady vůči Zemanovi i jasný vzkaz bývalému šéfovi Akademie věd a jeho voličům: už v době, kdy se o obsazení Hradu teprve rozhodovalo, jsem byl proevropský a vadilo mi papalášství. Neboli mohu být i váš.

Babiš tak začal pragmaticky hrát na dvě strany. V nezbytné míře plní závazky vůči dosavadnímu spojenci. Ale zároveň obratně nadbíhá novým poměrům, kdyby se prezidentem stal Jiří Drahoš.

V takovém případě by pro šéfa ANO bylo ideální, kdyby ho napodruhé premiérem jmenoval ještě "jeho" Zeman, což by musel Drahoš respektovat. Kdyby měl předsedu vlády vybírat po případném nástupu do úřadu v půli března Drahoš, nejspíš by dal přednost někomu méně kontroverznímu. Přesto bude až do druhého kola prezidentských voleb Babiš v kleštích. Musí být připraven co nejrychleji složit koalici. Čili splnit stojedničkovou podmínku, kterou mu Zeman postavil do cesty evidentně proto, aby od něj premiér nemohl před vypršením prezidentského mandátu žádat slíbený druhý pokus zadarmo. A současně musí hledat cestu k symbióze s Drahošem, kdyby pakt se Zemanem selhal.

Každopádně odstup od dosavadního prezidenta se může Babišovi jedině vyplatit. Už jenom kvůli vylepšení image hnutí ANO při sestavování většinové vlády, až ta dnešní menšinová nezíská důvěru.

