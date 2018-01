Nová evropská směrnice o platebních službách, známá jako PSD2, přinese tuzemským bankám a technologickým firmám (pro které se vžila zkratka "fintech") nové obchodní příležitosti. Banky ale ztratí kontrolu nad tím, jak s daty klientů budou třetí strany nakládat. "PSD2 je velkou změnou na straně bank − hlavně v přístupu, v přemýšlení. Donutí je to uvnitř se změnit a rychleji reagovat. To bude pozitivní," říká Petr Koutný, ředitel a spolumajitel firmy BSC, která vytváří pro finanční domy aplikace a softwarové systémy.

HN: Co zavedení směrnice PSD2 českému trhu s inovacemi v bankovních službách přinese?

Vytvoří to lepší podmínky pro vznik nových fintech projektů a firem. Ty budou působit na méně fragmentovaném evropském trhu. Budou ale nově muset splňovat také regulatorní požadavky spojené s certifikací. Například podmínky minimálního kapitálu, požadavky budou kladeny na jejich procesy, fungování, personál. Najednou už to nebudou tři programátoři někde v garáži, s tím už na finančním trhu neuspějí. Budou se muset institucionalizovat, například budou muset nabrat nové lidi, aby jejich byznys regulátor uznal. Takže pro fintech firmy to neznamená jen pozitiva, ale také povinnosti.

HN: Kolik takových nových firem může na český trh přijít?

Kvůli požadavkům, které na fintech budou kladeny, to asi v Česku nebudou desítky firem. Spíš půjde o jednotky. Je třeba ale vidět to, že směrnice umožní také bankám postavit se do role fintechů. Budou se moci napojit i na ostatní banky a poskytovat stejné služby jako fintechy, ale prostřednictvím svých systémů.

HN: Bude to příležitost i pro váš byznys?

Bude. Naši bankovní klienti o využití nové situace uvažují, a je to tím pádem příležitost i pro nás. Jsme dodavatelem řešení pro to, aby banky splnily směrnici a zpřístupnily své API. Na druhé straně jsme dodavatelem aplikací, které tato API umějí využívat. Pro nás to tedy přináší byznys z obou stran.

HN: Co to přinese bankám?

PSD2 je velkou změnou na straně bank − ale ani ne tak v tom, že by si musely koupit nějaký další nový software − to dělají i tak − ale hlavně v přístupu, v přemýšlení. Banky dosud vždy věděly, s kým komunikují: daly klientům aplikaci a věděly, co ta aplikace dělá. Nově budou dávat API a nebudou mít pod kontrolou, když aplikace bude třeba špatná. Budou se muset bránit jinak. Aby to mohly dělat, musí se změnit uvnitř, budou muset být schopny rychleji reagovat. A to bude pro banky pozitivní, donutí je to se měnit.

HN: Jak se banky k nové regulaci aktuálně staví?

Nebudou to třetím stranám moc zjednodušovat, každá banka splnila požadavky zákona jinak. Aby byla směrnice technologicky neutrální, tak neříká, jaký typ API mají banky vystavit, jen říká, že to musí fungovat. Jsou tu ale výjimky − banky, které se toho chopily už v minulosti. Většina bank ale požadavky splní a bude vyčkávat, co se bude dál dít.

HN: Co se bude dál dít?

Jde o to, že regulace většinou reaguje na něco, co už nastalo a co je třeba nějak zákonně uchopit. Toto je jedna z mála regulací, které vytváří prostor pro něco, co teprve přijde. Nastavuje podmínky pro budoucnost. A nikdo neví, co to přinese. Na už tak hodně regulovaném trhu finančních služeb se v budoucnosti může dít něco, co tady v minulosti nemělo obdoby.

HN: Co to přinese klientům bank?

Pro uživatele bankovních služeb to zatím nebude revoluce, ale spíš evoluce.

HN: Jak brzy budou nové služby k dispozici pro českého zákazníka?

Fintech firmy budou potřebovat nějakou dobu, aby nové služby připravily. To může trvat třeba až do začátku příštího roku. Sám ale vím o firmách, které mají nové služby nachystané už na letošní rok. Jde hlavně o některé evropské hráče. Uvědomme si také, že jsou tady rovněž hráči, se kterými se banky setkávaly už v minulosti, například integrátoři plateb jako PayU nebo GoPay. A ti využijí PSD2, aniž by si toho nutně uživatelé všimli.

HN: Co nového nabídnou?

Třeba lepší, jednodušší způsob, jak platit na internetu. Dnes většinou platíte pomocí platební karty, což znamená zdlouhavé přepisování čísel, data platnosti nebo CVC kódu. Zlepšení bude třeba v tom, že nebudete muset vyplňovat nic kromě svého jména a přístupových údajů do banky, tj. údajů, na které jste zvyklí. A to navíc ne vždy, ale jen jednou za čas a také v závislosti na částce, kterou budete platit. Pokrok také může být v tom, že pokud má někdo více účtů u různých bank, bude vše moci vidět v jednom. Také to přinese možnost vzniku nových služeb, třeba v oblasti správy osobních financí. Budete si díky těmto aplikacím stanovovat spořicí cíle. S penězi ve více bankách se totiž dosud špatně plánovalo. Určitě už letos přijdou hráči, kteří podobné řešení představí na českém trhu.

HN: Budou se moci uživatelé na fintech firmy spolehnout tak jako na banky?

Uživatel si bude muset zvyknout na to, že na trhu nebudou jen zavedené firmy jako Apple, IBM, popř. banky, ale že některé firmy stejně rychle, jak vznikly, také zaniknou a jejich služba skončí. Prostě nevymyslí fungující byznysmodel. Ve finanční oblasti na to zákazníci zatím nejsou moc zvyklí. Možná si uživatelé za čas řeknou, že banky ve svých vlastních systémech mají podobná řešení a že má smysl zůstat u nich. To ale bude zase záviset na tom, jak se změní banky.

HN: Může bankám PSD2 přinést příležitosti větší než fintechu?

Směrnice má jen úzký záběr − sdílet informace o účtech a umožnit platby. Žádné nové příjmy neplynou bankám z toho, že zpřístupní informace o platbách a pohybech na účtech. Ale největší potenciál API se skrývá v úvěrech. Internetový obchodník potřebuje nabídnout uživatelům úvěr, jednoduše, rychle sjednaný, na jeden klik. To zprostředkovaně může přinést i PSD2: když už banky budou mít API, byly by samy proti sobě, aby služby nerozšířily o funkce poskytování úvěrů. Pak se pro banky ty třetí strany − například e-shopy − stanou dalším distribučním kanálem pro úvěry. PSD2 to přímo nevynucuje, ale stane se to. Některé banky dávají API pro e-commerce už teď, protože je to výhodné pro obě strany − banky prodají více úvěrů a lidé více nakoupí u obchodníků.

HN: Zvýší tato nová situace riziko zneužití bankovních účtů?

Myslím, že to nebude dramatická změna v tom smyslu, že by se objevil obrovský prostor pro zneužití. Hodně bude záležet na nastavení pravidel, kteráé jsou zatím v diskusi (takzvané RTS − technické prováděcí předpisy, pozn. red.). Lidé by měli přemýšlet, kdo třetí strana v případě obsluhy jejich účtu je a zda je důvěryhodná. I zde platí, že mohou být lepší a horší poskytovatelé služeb.

HN: Co je tedy vaše doporučení pro budoucí uživatele těchto nových aplikací pro bankovní účty?

Je určitě důležité zjistit si, kdo je třetí strana, kdo za ní je a co dělá. Jestli ta firma vznikla před měsícem, nebo jestli už funguje roky. Také odkud reálně působí, přestože třeba má sídlo v EU.

