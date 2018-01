středa 17. ledna

Eurostat zveřejní data o prosincové inflaci v zemích eurozóny. Analytici odhadují, že meziroční tempo růstu cenové hladiny v posledním měsíci loňského roku kleslo na 1,4 procenta z listopadových 1,5 procenta.

Kanadská centrální banka bude rozhodovat o nastavení základních úrokových sazeb. Všechny velké komerční banky v Kanadě podle serveru Financial Post očekávají, že se sazby zvýší o čtvrt procentního bodu na 1,25 procenta. Vedou je k tomu mimo jiné data o nezaměstnanosti, jež v prosinci v Kanadě nečekaně klesla na historické minimum 5,7 procenta. Loni vzrostly úrokové sazby Bank of Canada dvakrát − v červenci a v září.

Výsledková sezona ve Spojených státech pokračuje druhým týdnem. Ve středu zveřejní svoje výsledky za čtvrté čtvrtletí loňského roku například banky Goldman Sachs a Bank of America. Z velkých firem mimo finanční sektor bude reportovat například výrobce hliníku Alcoa.

čtvrtek 18. ledna

V noci ze středy na čtvrtek českého času se veřejnost dozví, jak se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dařilo hospodářství Číny. Očekávané meziroční tempo růstu jejího HDP za období od října do konce prosince činí 6,8 procenta, což je o jednu desetinu procentního bodu méně než v předchozím čtvrtletí. Za celý rok 2017 by pak měl čínský ekonomický růst podle premiéra země Li Kche-čchianga dosáhnout 6,9 procenta. Pokud by se odhad potvrdil, šlo by o zlepšení oproti předloňskému roku, kdy bylo tempo růstu čínského HDP na úrovni 6,5 procenta nejnižší za posledních 26 let.

Celkem 26 burzovně obchodovaných amerických společností oznámí svoje čtvrtletní hospodářské výsledky ve čtvrtek. Bude mezi nimi také finanční dům Morgan Stanley nebo technologická firma IBM. Ta v loňském třetím čtvrtletí oznámila růst tržeb poprvé po 22 kvartálních propadech v řadě.

úterý 23. ledna

Za týden začne běžet měsíční lhůta, ve které mohou akcionáři sázkové kanceláře Fortuna přijmout nabídku majoritního vlastníka na odkup jejich akcií. Společnost Fortbet Holdings ze skupiny Penta, která má ve Fortuně více než 80procentní podíl, jim nabízí za každou akcii 182,5 koruny. Penta chce získat všechny cenné papíry Fortuny a stáhnout firmu z burzy. Přijmout nabídku na odkup bude možné do 23. února.

Související