Málokde selhala vize jednotného EU trhu tak okatě jako v bankovnictví: evropští klienti nakupují bankovní produkty a služby téměř výhradně od bank působících v jejich zemi. Banky vstupují do jiných zemí nikoliv přímo se svými službami, nýbrž prostřednictvím dcer nebo poboček.

Málokde selhala evropská vize volné tržní konkurence tak výrazně jako opět v bankovnictví: vstup nebankovních společností do přímé nabídky finančních služeb je téměř vyloučen. K poskytování bankovních služeb je zapotřebí pracně a draze založit licencovanou banku. Příčinou obou selhání jsou národní rozdílnosti v regulaci a její celková složitost.

Třetím selháním byla snaha obě tyto regulační překážky napravit další regulací, konkrétně celoevropskými pravidly pro platební služby, známými jako PSD. Zklamání z jejich dopadu vedlo k jejich revizi, tedy PSD2. Nová směrnice nyní − stále ještě v nehotové podobě − vstupuje v platnost.

Bude PSD2 znamenat omezení národní fragmentace, absence vnější konkurence v evropském bankovnictví a převrat v sektoru? Nebo její strůjce potká další zklamání a nás čeká PSD3?

Odpověď dnes musíme hledat na průsečíku tří fenoménů: 1. rychlého rozvoje technologií, 2. preferencí uživatelů, 3. novinek ve vlastní směrnici PSD2.

Žebříček největších investorů do bankovnictví dnes vede Google, kde jádrem pozornosti je využití umělé inteligence nad daty, kterými disponuje − například pro generování úvěrového scoringu uživatelů jeho služeb. Následován je venture kapitálovými fondy, které investují do tisíců nových fintechů. První banky najdeme v investičním žebříčku až na 12. a 13. místě.

Společnosti IBM, Microsoft a další budují obří cloudová centra po celém světě včetně Německa, do nichž si bude moci každý sáhnout pro umělou inteligenci a virtuální realitu jako službu a podepřít jimi svoji expanzi do bankovnictví. Apetit ohledně bankovních služeb ukazují také silné firmy v telekomunikacích či energetice. Mají důvěru široké klientely a přístup do jejích mobilů a domácností.

"Potřebujeme bankovnictví. Ne banky," řekl Bill Gates v roce 1990. Podstatné je, že totéž o sobě dnes tvrdí mileniálové a mladší generace, kteří v roce 2030 budou tvořit 70 procent klientely.

Ambicióznějším z bank už došlo, že jejich tradiční byznysový, servisní, komunikační a operační model brzy ztratí "letovou rychlost" a spadne. Čelí tomu odhazováním zbytečné zátěže činností a služeb, ze kterých se stala komodita a v nichž ztrácí smysl si konkurovat. Přistupují na outsourcing nebo sdílení nejen vedlejších podpůrných funkcí, ale i tak citlivých oblastí, jako je řízení rizik.

Umělou inteligencí nejen nahrazují rutinnější činnosti, ale také zvyšují úroveň individualizace nabídky. Některé dokonce nabízejí umělou inteligenci jako službu korporátním klientům. Další začaly navzdory rigidní regulaci budovat nabídku jiných než bankovních služeb. Mnohé testují možnosti "internetu hodnot" − blockchainu. A konečně − řada bank pochopila PSD2 jako novou příležitost. Umožňuje i jim totiž změnit jejich nabídku, například internetové bankovnictví, do platformy a využít ji v konkurenčním boji. Na totéž se pod vidinou PSD2 připravily tisíce fintechů. Tyto osvícenější banky dnes řeší tři klíčová dilemata:

◼ Jak změnit svoji vnitřní kulturu, aby dokázaly mileniálům nabízet atraktivní řešení, na jaká jsou zvyklí od technologických brandů. Případně jak tento deficit kompenzovat kredibilitou, kterou na rozdíl od neznámých fintechů mají.

◼ Pokud ani to nezvládnou, jak nejlépe využít svoji finanční sílu k nákupu vhodných fintechů a jejich integraci.

◼ Jak zajistit, aby to vše stačilo v boji proti technologickým gigantům typu Google a Facebook, které mají podobně jako banky vysokou důvěryhodnost i hodně peněz. Na rozdíl od bank mají ale hi-tech firmy ve svých genech inovativní kulturu. Nabízí sexy uživatelské zážitky, vyvíjí a vlastní technologie, nedrtí je přehnaná regulace a mají vlastníky, kteří tupě nebazírují na čtvrtletních výsledcích.

