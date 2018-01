Miloš Zeman byl volebním ziskem v prvním kole prezidentských voleb pravděpodobně nepříjemně překvapen. Třicet osm a půl procenta hlasů znamená, že s obhajobou úřadu bude mít vážný problém. Tábor těch, kdo ho na Hradě už nechtějí, může být ve výsledku početnější. Zemanovi odpůrci v každém případě hledí k volbám za čtrnáct dní s jistým optimismem.

Jenže když se na výsledky podíváme nikoliv optikou politického souboje, ale jako na zprávu o stavu společnosti, je důvod k optimismu jen pramalý. Zemana volilo v prvním kole skoro dva miliony lidí, což znamená, že nejméně tolik je Čechů, kterým se hrubě nelíbí směr, jímž naše země od roku 1989 jde. Jsou skeptičtí až nepřátelští k Evropské unii, nevadí jim Zemanovy autoritářské tendence (spíš naopak), je jim lhostejný příklon k východním mocnostem (případně ho přímo vítají), často jim vadí politika jako taková. Ne, opravdu nemá smysl si namlouvat, že tuhle masu nespokojených vytvořil Zeman. Ten ji jen povzbuzuje a využívá k vlastním cílům. A i když třeba nakonec nebude prezidentem, tak tito lidé nikam nezmizí. Budou tu dál a je nutné brát je vážně a s respektem.

Především je ale potřeba se ptát, jak ona masa nespokojených vznikla a kdo ji tvoří. Když škrtneme ty, kterým se zkrátka nelíbí Evropská unie jako taková a hrají ideologicky nacionální notu, jako například otec a syn Klausovi či Tomio Okamura, tak nám hodně napoví sociologické analýzy prvního kola prezidentských voleb. Zemana podle nich volí převážně méně vzdělaní, méně vydělávající a starší lidé. Lidé, kterým se tolik nedaří a mají často pocit, že k nim byl vývoj po roce 1989 nespravedlivý. Zbytek společnosti je − v jejich vnímání − odstrčil na okraj a oni mohou úspěch Česka sledovat jen zpovzdálí. Takže když je příležitost, mají plné právo se hlasitě ozvat a také to dělají. Řekněme, že tenhle pocit marginalizace není jen problém těch, kteří ho zakoušejí, jak si občas namlouvají skalní liberálové. Pokud je nespokojených tolik, kolik jich je, jde o problém celé společnosti, která zjevně udělala něco špatně.

Ze Sudet, bez práce a v exekuci

Co to bylo? Či co to stále je? Můžeme identifikovat hned několik momentů. A všechny míří k tomu, že ač se česká společnost často označuje za rovnostářskou, s relativně malými sociálním rozdíly, v realitě to tak úplně výstižné není.

Zaprvé: když se podíváme na množství lidí, kteří jsou v exekuci a v neřešitelné dluhové pasti, bude to jasnější. Celkově je nyní v exekuci 834 tisíc lidí, téměř polovina z nich má na krku přitom čtyři a více exekucí. Když k nim přidáme jejich rodinné příslušníky, bude v trablech každý pátý Čech. Z exekucí se stal byznys a kvůli tvrdému nastavení podmínek je často nemožné vybřednout i z banálního dluhu. Je to obrovský problém, který léta bobtnal a vlastně ho nikdo neřešil. Na zlobu, pocit nespravedlnosti a protest proti systému, který toto umožňuje, je zaděláno.

Zadruhé: množství lidí, kteří sice nežijí v chudobě, ale pracují za podprůměrnou mzdu, je v Česku stále nezanedbatelné. Když musíte obracet každou korunu a hrozíte se, že vám přestane fungovat pračka a nebudete mít na novou, přičemž v televizi současně sledujete reklamy propagující požitky, na které v životě nedosáhnete, začnete se postupně zlobit. Snadno vám začne připadat, že společnost řeší "blbosti" typu gender nebo pomoc uprchlíkům kdovíodkud, když přitom nedokáže a vlastně ani nechce řešit vaše problémy. Pak stačí aby vám někdo ukázal "toho, kdo za to může", a sebe prohlásit za "toho, kdo to vyřeší", a je to. Nelze sice tvrdit, že méně vydělávající lidé automaticky podléhají populistům, ale nízké mzdy v České ekonomice jsou pozdě identifikovaným problémem, který je jednou z příčin propadu důvěry v polistopadový "systém".

Zatřetí: když se podíváte na mapu volebních výsledků, je zřejmé, že nejsilnější je Zeman v pohraničí − na Ústecku a v Moravskoslezském kraji. Bývalé Sudety jsou stále regionem chudoby. Celá země má vůči pohraničí obrovský dluh. Ekologický, sociální, vzdělanostní, kulturní. Všechny programy podpory, které se s velkou pompou vyhlašovaly, se ukázaly jako nedostatečné. Pohraničí je stále, nadneseně řečeno, jednou velkou vyloučenou lokalitou, samo si nepomůže. A proto hledá alespoň symbolické zastání.

Lze zformulovat tezi, že volba Miloše Zemana je ze všeho nejvíc sociální protest. Je to samozřejmě paradoxní, protože Zeman je od roku 1989 součástí právě tohoto systému, proti kterému se nespokojení lidé vymezují. A reálně pro lidi v problémech nedělá takřka nic. Proti extenzivním exekucím například nic zásadního neřekl. Jenže důležitější je symbolika − Zeman dokáže artikulovat obavy lidí, kteří se cítí být na okraji, a nabízí jim náhradní terče pro vybití frustrací.

Michel Houellebecq v románu "Podvolení" píše, že existuje velká skupina lidí, kteří mají pocit, že jim současný systém nic nepřináší, a tak by jim nevadilo, kdyby přestal existovat a byl nahrazen něčím jiným. V našem případě by to mohlo znamenat, že přestaneme patřit na Západ, že zmizí systém liberální demokracie zakládající si na právech menšin a tak dále. Pokud nechceme, aby se to stalo, je nutno přemýšlet o podstatě problému, ve kterém se nachází česká společnost. Primární příčinou trablů opravdu není Zeman. Ten je, při vší úctě, jen jejich symptomem a zároveň mocenským beneficientem. Příčina je spíše v tom, že naše společnost nebyla dostatečně fér ke všem svým členům. Měli bychom pracovat na tom, aby se to změnilo. A to skutečně − nejen v hezky vypadajících, ale vágních heslech, která bývají rychle opouštěna. Proč? Protože tam, kde existuje férovost, má destruktivní populismus a rozeštvávání lidí obecně menší šanci na úspěch.

Poptávka po změně

I když se na výsledky voleb podíváme jako na zprávu o stavu "nezemanovské" části společnosti, zjistíme, že v Česku je obrovská poptávka po změně. Je to vidět z úspěchu Marka Hilšera, který s minimalistickou kampaní a civilním, přesvědčivým projevem dokázal oslovit skoro deset procent voličů. A svým způsobem i na úspěchu Pavla Fischera, který skončil dokonce na třetím místě, ač začínal před pouhými dvěma měsíci jako širší veřejnosti naprosto neznámý diplomat. Kontrastuje to s propadákem expremiéra Mirka Topolánka, který představoval pro většinu voličů minulost, k níž se raději nevracet.

Ukazuje se, že pokud se objeví sympatické, důvěryhodné osobnosti nezatížené minulostí, lidé jim rádi uvěří, že se s nimi dá nahlédnout do lepší budoucnosti. Oba − Hilšer i Fischer − jsou přitom ryzí demokraté, nikdo z nich na demokratické mechanismy nefrflá tak jako například Andrej Babiš. Najednou je skrze ně jasné, že při úvahách o renesanci politiky není nutno s vaničkou vylévat i dítě, tedy demokratické procedury a respekt k ústavnosti. S takovými lidmi by bylo možné obnovit a nalít novou energii do toho, čemu se nyní poněkud unaveně říká tradiční politika − v osobě Marka Hilšera občerstvit její liberální, v osobě Pavla Fischera pak konzervativní proud. Zdá se, že si to oba uvědomují. A lze jen doufat, že nenarazí na sobecké zájmy a zabetonovanost partají, a budou tak inspirací pro další talentované svobodomyslné osobnosti, pro něž dosud politika byla spíše neslušným slovem.

V tomto smyslu je první kolo prezidentských voleb také varováním pro Andreje Babiše. Nejen že se jeho počáteční jednoznačná sázka na Zemana ukázala jako příliš riskantní, a pokud vyhraje Jiří Drahoš, může to mít s ovládnutím státu složitější, než si zatím myslel. Ale také proto, že se ukázalo, že nemá svou pozici jistou ani v ideologickém slova smyslu. "Stát jako firma" a "jedna strana, jeden šéf" nemusí být až takový voličský tahák na věčné časy. Když tady bude slušná nabídka, nesená důvěryhodnými tvářemi, dají možná Češi nakonec přednost před jeho modelem manažerského řízení státu standardní liberální demokracii, standardní politice.

Samozřejmě není jasné, jak to dopadne. První otázkou je výsledek volby za jedenáct dní. Dokáže profesor Drahoš alespoň část nadšení, které nesly kandidatury Hilšera, Fischera a také Michala Horáčka stáhnout na svou osobu? Možná ano, ale možná se nakonec ukáže, že deziluze, naštvanosti a negativismu, se kterými pracuje Zeman, je v Česku zatím víc než energie pozitivní změny.

Závěrem situační zprávy o stavu Česka bude až druhé kolo prezidentské volby.

