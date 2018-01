Restaurace Bob Bob Ricard v londýnské čtvrti Soho se proslavila masivním tlačítkem na každém stole, kterým si můžete objednat další šampaňské. Nyní zkouší nový byznysový model, okoukaný od nízkorozpočtových aerolinek. Pokud se půjdete najíst mimo nejvytíženější dny, získáte slevu.

"Napadlo nás to, když jsme se dívali, jak funguje zbytek světa. Aerolinky by nemohly existovat, pokud by nedokázaly vyrovnat nabídku a poptávku. Všechno, co tu děláme, funguje v moderní ekonomice a v restauracích také," řekl agentuře Bloomberg zakladatel a majitel Bob Bob Ricard Leonid Šutov.

Pokud tedy půjdete do této restaurace v pondělí na oběd, bude vaše jídlo stát o čtvrtinu méně, než jak je uvedeno v jídelním lístku. Když tam zavítáte na večeři v úterý nebo v neděli, sleva bude patnáct procent. V sobotu večer ale zaplatíte plnou cenu. Což znamená, že o víkendu za 20 gramů ruského kaviáru zaplatíte 49 liber (1400 korun), zatímco v pondělí k obědu jen 36 liber (1030 korun).

"Abychom zůstali konkurenceschopní, musíme být schopni poskytovat lidem skvělá jídla bez toho, abychom si účtovali přehnané ceny. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zajistit, aby přes týden chodilo více hostů. Abychom nedotovali pondělní obědy ze zisku ze sobotní večeře," říká Šutov. Host v jeho podniku utratí v průměru sto liber. Problém podle něj spočívá v nerovnoměrném vytížení restaurace. V sobotu podávají 400 večeří, zatímco v pondělí jen 40 obědů. To chce změnit.

Jeho experiment pozorně sleduje konkurence. "V posledních dvaceti letech jsme o tom mluvili nesčetněkrát. Proč vlastně nefungujeme stejně jako letecké společnosti nebo hotely. Ale nikdy jsme to neudělali, protože nám přišlo, že by to naši zákazníci vnímali nesprávně," řekl Bloombergu Des Gunewardena, výkonný ředitel společnosti D&D London, která vlastní přeš čtyřicet restaurací po celém světě.

Leonid Šutov se však negativní reakce klientů neobává. "Tomu se říká cenová diferenciace, to vás učí na škole na mikroekonomice. Chápu, že změna standardního modelu je do určité míry riskem a vyžaduje trochu odvahy. Ale my přece neměníme jídelníček, nelákáme zákazníky na nic jiného, než co znají a milují. Jenom říkáme, že v určité dny bude jídlo stát méně," vysvětlil agentuře Bloomberg.

Šutov má odvahy na rozdávání. Koncem 90. let vybudoval v Rusku úspěšnou reklamní agenturu, kterou následně výhodně prodal. Odjel do Londýna a v roce 2009 otevřel Bob Bob Ricard, který se měl vyrovnat těm nejluxusnějším podnikům. Aby na sebe upozornil ve tvrdé konkurenci, Šutov rozhodl, že marže na jedné lahvi vína bude maximálně padesát liber, nehledě na její původní cenu.

Ve Velké Británii, kde marže na lahev vína dosahuje až 300 procent, to vyvolalo zájem. Hlavně v případě vín, které v nákupu stály kolem 30 až 40 liber, byla úspora pro zákazníky výrazná. Tím spíše, že Šutov uvedl ve vinném lístku ceny stejného vína v konkurenčních podnicích. To mu sice nepřidalo na popularitě mezi ostatními restauratéry, své zákazníky ovšem jednoznačně zaujal.

Nyní se chystá otevřít další restauraci v londýnské City.

