Předseda německých sociálních demokratů (SPD) Martin Schulz bude v příštích dnech bojovat o své politické přežití. Musí přesvědčit jednotlivé organizace své strany, aby odsouhlasily opětovný vstup sociální demokracie do vlády v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou. Pokud Schulz hlasování o obnovení velké koalice na nedělním mimořádném stranickém sjezdu prohraje, je prakticky jisté, že ve své funkci skončí.

"Nedělejte si žádné starosti," nedal Schulz v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung najevo pochybnosti. Je si prý jistý tím, že delegáty sjezdu přesvědčí. Argumentuje tím, že jeho SPD do návrhu společných vládních priorit s konzervativním blokem CDU/CSU prosadila řadu věcí ze svého programu.

Zdali dá sociální demokracie na sjezdu souhlas se zahájením formálních koaličních jednání, ale ve skutečnosti vůbec není jisté. Proti se už postavila zemská organizace SPD ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, velmi kritický je i starosta Berlína Michael Müller. Do čela odpůrců se postavili Mladí sociální demokraté a jejich šéf Kevin Kühnert. Podle nich by měl návrh společných vládních priorit, dohodnutý koncem minulého týdne, obsahovat například i změnu systému zdravotního pojištění. Sociálně demokratické mládeži se naopak nelíbí slib dále zpřísnit německou migrační politiku.

Kancléřka nás ničí ◼ Němečtí sociální demokraté (SPD) oznámili hned po zářijových parlamentních volbách, že s velkou koalicí je konec a odcházejí do opozice. Reagovali tak na svůj nejhorší volební výsledek od druhé světové války.

◼ Angele Merkelové se však nepodařilo vytvořit vládu s liberály a zelenými. Hrozilo, že jedinou variantou bude vznik menšinové vlády nebo nové volby.

◼ Nic z toho přitom poválečné Německo nikdy nezažilo. Společnost si cení politické stability, a tak se sociální demokraté dostali pod tlak, aby s Merkelovou přece jen začali jednat. Vedení strany k tomu nakonec dalo souhlas.

◼ Část SPD ale velkou koalici s CDU/CSU dál odmítá. Podle nich je vládnutí s Merkelovou pro stranu sebevražedné, protože kancléřka své křesťanské demokraty (CDU) výrazně posunula do politického středu a sociálním demokratům přebírá témata.

◼ Příkladem je třeba zavedení minimální mzdy nebo snížení věku pro odchod do důchodu u vybraných profesí.

Kritici v SPD však mají výhrady i k samotnému záměru, aby jejich strana opět vládla jako slabší partner bloku CDU/CSU kancléřky Merkelové. "Obroda SPD se buď uskuteční mimo velkou koalici, nebo se neuskuteční vůbec," tvrdí šéf Mladých sociálních demokratů Kühnert. Naráží na to, že SPD s Merkelovou vládla ve velké koalici osm z posledních 12 let. Za tu dobu přicházela o voliče a v zářijových volbách zaznamenala nejhorší výsledek od druhé světové války.

Kühnert proto tento týden objíždí jednotlivé stranické organizace a agituje proti zahájení koaličních jednání s CDU/CSU. Mezi spolustraníky se vydal i šéf strany Martin Schulz. Podle něj má SPD v případné vládě šanci prosadit důležité programové priority.

Sociální demokraté se s konzervativci domluvili například na výrazném nárůstu investic, mírném snížení daní nebo na tom, že stát přidá další peníze, bez kterých by nejspíš došlo k poklesu výše důchodů vzhledem k průměrné mzdě. Německo také dá souhlas s dalším prohloubením evropské integrace. Případná velká koalice podpoří třeba to, aby země eurozóny měly k dispozici společný balík peněz existující v rámci evropského rozpočtu. Finance by sloužily na podporu státům, jež by čelily nenadálým ekonomickým krizím. Finanční obálka by měla být otevřená rovněž zemím, které by se pustily do důležitých, ale bolestivých hospodářských reforem. "Chceme v úzkém partnerství posílit eurozónu, aby euro dokázalo lépe čelit globálním krizím," dohodli se vyjednavači CDU/CSU a SPD.

Tím se přihlásili k návrhům na další rozšíření spolupráce v EU, což prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron a šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. To, aby se nová německá vláda k těmto návrhům postavila kladně, bylo jedním z hlavních požadavků předsedy SPD.

Schulz ovšem nebude mít vyhráno, ani pokud v neděli 21. ledna na mimořádném sjezdu své stranické kolegy přesvědčí, aby koaliční jednání odsouhlasili. Případnou koaliční smlouvu musí následně ve vnitrostranickém referendu schválit i zhruba 450 tisíc členů SPD. Ani jejich podpora není podle německých médií zdaleka jistá.