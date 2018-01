Moderní technologie v Keni pomáhají také vzácným zvířatům. Příkladem může být soukromá rezervace Ol Pejeta, kde žije spolu s dvěma samičkami poslední samec nosorožce severního bílého na planetě. Jeho druh je kvůli pytlákům na samé hraně vymření. Nosorožec byl jako dvouletý odchycen v Súdánu, podle nějž dostal jméno. Poté žil téměř 35 let v Zoo Dvůr Králové nad Labem, odkud ho v roce 2009 odborníci převezli do Keni v naději, že se v takřka přirozených podmínkách rozmnoží. To se však nezdařilo. Vedení rezervace proto Súdánovi vytvořilo účet na internetové seznamce Tinder a snaží se na něm nashromáždit peníze na nákladné umělé oplodnění samic. "Dárci nám už poslali 90 tisíc dolarů," popisuje manažer Ol Pejety Jerry Sellanga.

HN: Proč jste Súdánovi zřídili účet právě na Tinderu?

Chtěli jsme lidem nabídnout efektivní způsob, jak poslat peníze na záchranu tohoto kriticky ohroženého druhu nosorožce. Súdán je jedno z nejvzácnějších zvířat Afriky a jedinou šancí, jak jeho druh zachránit před vyhynutím, je umělé oplodnění. To je ale velmi nákladné, celý proces stojí devět milionů dolarů a je nesmírně složitý. Účet na Tinderu je sice psaný v mírné nadsázce, ale sdělení je jasné − pokud se nepodaří umělé oplodnění, tento druh vyhyne.

HN: Jak aplikace funguje?

S nápadem přišla africká pobočka marketingové společnosti Ogilvy. Fundraisingovou kampaní chceme upozornit hlavně na fakt, že Súdánův druh kvůli pytlákům a černému trhu téměř vymřel, vzbudit zájem o tuto problematiku a pokusit se nashromáždit dostatek financí pro umělé oplodnění. Aplikace funguje jednoduše − po jednom kliknutí se otevře dárcovská stránka s formulářem na zaslání daru.

HN: Je kampaň úspěšná?

Ano, je poměrně úspěšná. Zatím se nám sice nepodařilo nasbírat celou cílovou částku, ale dárci už nám poslali celkem 90 tisíc dolarů, což jsou peníze, které rozhodně pomohou.

HN: Když jsou takové internetové kampaně úspěšné, neplánujete do budoucna založit účet na Tinderu i dalším ohroženým druhům?

V tuto chvíli nikoliv, ale do budoucna bychom na tom chtěli určitě pracovat. Původně jsme plánovali okolo nosorožce Súdána vytvořit celou platformu na záchranu ohrožených druhů zvířat. Mnoho lidí − a řekl bych, že je to většina − stále nemá dostatek informací o pytláctví a enormních problémech, které způsobuje. Ohrožený není jen nosorožec severní bílý, ale také další druhy − například šimpanzi, zebry nebo sloni. Pytláci je zabíjejí kvůli trofejím, z rohů nosorožců se vyrábějí suvenýry, někteří lidé také věří, že jim prášek z rohoviny pomůže od problémů s neplodností. My se snažíme tomuto tmářství čelit prostřednictvím internetu.

HN: V Keni je nejrychlejší mobilní připojení k internetu v Africe, téměř dvakrát rychlejší, než má druhá Jihoafrická republika. Navíc jsou relativně nízké ceny dat. V jakých ohledech rezervaci pomáhá tato skutečnost?

Kdekoliv na světě jste, potřebujete rychlý internet, což si Keňa uvědomuje. Je to pro nás naprosto podstatné. Rezervace Ol Pejeta je domovem posledních tří nosorožců severních bílých, žije tady nejvíc nosorožců černých v Africe a jsme jediné místo v Keni, kde můžete vidět šimpanze. Právě z těchto důvodů představujeme v podstatě globální značku − sledují a navštěvují nás lidé z celého světa.

HN: Jak toho využíváte?

Díky rychlému internetu v Keni můžeme se svými fanoušky bez problémů komunikovat, používat na profesionální úrovni sociální sítě, což je v Evropě nebo Americe úplně běžné. V tomto nejsme nijak pozadu. Na sociálních sítích například vysíláme živé přenosy zvířat. To našim fanouškům, kteří často žijí na druhé straně světa, umožňuje být tady v rezervaci alespoň virtuálně. Nic takového by bez rychlého internetu nebylo možné, je pro nás nesmírně důležitý. On-line máme také celý rezervační systém vstupů nebo ubytování. Snažíme se úplně přejít na bezhotovostní platby přes internetové bankovnictví nebo systém mobilních plateb M-Pesa.

Moderní technologie pomáhají i ohroženým druhům zvířat. Nejde jen o nosorožce, ale například i o šimpanze, zebry nebo slony. Foto: HN - Jan Hejl