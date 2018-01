Od našeho zpravodaje z Keni - Skleníky plné růží jen několik kilometrů od rovníku v Keni jsou tak obrovské, že ani není vidět na druhý konec. Úzkými mezerami mezi souměrnými řadami květin prochází muž s chytrým telefonem v ruce a některé růže fotí.

Za několik vteřin o 6,5 tisíce kilometrů dál, v nizozemském Amsterdamu, přijde jeho zákazníkům fotografie se stručným textem.

Během další minuty se odběratelé zdejší farmy na řezané růže na základě snímku rozhodnou, jestli jsou spokojení s kvalitou květů, a do Keni odepíšou, kolik balíků chtějí letadlem z Nairobi poslat. Peter Kamuren, ředitel této fairtradové farmy Karen Roses, komunikuje se zákazníky v Evropě pomocí WhatsAppu takřka každý den. V mobilní aplikaci má hned několik skupin odběratelů.

"Poslat fotku je nejefektivnější způsob, jak u nás růže objednat. Zákazník okamžitě vidí, co mu nabízíme. Květiny potom hned sklidíme, připravíme a naložíme do kamionu, který je doveze na letiště," ukazuje ředitel na ženu, která s kyticí rudých růží právě odchází ze skleníků do třídírny. "Do 72 hodin si je lidé mohou koupit v obchodech," vypočítává.

Na produkci řezaných květin jsou v Keni závislé desetitisíce lidí, obchod s nimi patří k nejrychleji rostoucím ekonomickým odvětvím v zemi. Z tamních farem pochází skoro 40 procent veškerých řezaných květin v Evropské unii.

Raketový rozvoj tohoto sektoru keňského hospodářství umožnil neviditelný "hráč" − v Keni je nejrychlejší mobilní internet v Africe.

Rychlejší než v USA

Rozvojová země, kde žijí zhruba tři miliony dětských sirotků, má paradoxně rychlejší mobilní připojení než nejvyspělejší státy světa včetně USA nebo Švédska.

Tento východoafrický stát nemá v tomto ohledu na kontinentu konkurenci − jeho průměrná rychlost internetu okolo 14 Mb/s je zhruba dvojnásobná, než jakou disponuje v žebříčku druhá Jihoafrická republika.

V celosvětovém srovnání za první čtvrtletí roku 2017 se Keňa umístila mezi Španělskem a Rakouskem. V Česku je přitom průměrná rychlost mobilního připojení jen 7,4 Mb/s.

Budování internetové infrastruktury, kterému se v minulosti věnovala keňská vláda i tamní operátoři, v posledních letech doplnily nízké ceny mobilních dat. SIM karta společnosti Safaricom, největšího telefonního poskytovatele v zemi, vyjde v přepočtu na pouhých 20 korun. Za balíček 1 GB dat Keňané zaplatí sto korun, za 5 GB pak 315. Také proto se z Keni stala překvapivá internetová velmoc se sítí nejmodernější generace 4G již v roce 2014.

Zdejší mobilní připojení je rozšířené i mimo velká města. Farma Karen Roses se nachází na západě země asi čtyři hodiny cesty autem z hlavního města Nairobi. Ani tady, ve vysoké nadmořské výšce 2100 metrů, není problém z telefonu vyřídit e-maily, poslat fotky nebo jen surfovat.

To, že keňským pěstitelům růží rychlý internet výrazně usnadňuje vstup na evropský trh, potvrzuje Kateřina Hemerle, ředitelka firmy Florea prodávající keňské květiny v Česku. "Pěstitelé reagují naprosto pohotově a srovnatelně jako jejich nizozemští kolegové," oceňuje.

Rychlost je navíc v tomto oboru klíčová − kvalitu sklizně mohou negativně ovlivnit změny počasí, proto je komunikace na WhatsAppu nebo telefonické hovory po Skypu každodenní záležitost.

"Vždy když řešíme nějakou nestandardní záležitost, kolegové v Keni reagují i mimo pracovní dobu. Jsou k dispozici kdykoliv," podotýká Hemerle.

Cesta z chudoby pomocí mobilu

Ředitel Peter Kamuren nastupuje do auta a vyráží na obhlídku přilehlé vesnice Eldama Ravine, kde společnost vybudovala počítačovou učebnu, zásobárnu pitné vody i školu. Od volantu ukazuje na místního prodejce banánů a připomíná další keňskou technologickou vymoženost. "Už ani nepoužívám hotovost," pochvaluje si. "I ovoce u silnice nakupuji pomocí mobilu," dodává a zastavuje u malého stánku, u něhož si hrají všudypřítomné děti.

Kamuren má na mysli systém M-Pesa (ze svahilského slova "pesa" označujícího peníze). Před jedenácti lety jej spustil operátor Safaricom a prakticky ihned se stal velmi oblíbeným. Do mobilní platformy si Keňané vkládají v tisících kiosků po celé zemi hotovost. Ze svého účtu pak s unikátním kódem mohou takřka kdekoliv zaplatit jen pomocí telefonu. Systém je velmi jednoduchý a funguje na principu textových zpráv na všech mobilech, nejen chytrých. Mobilní telefon vlastní devět z deseti Keňanů a z nich systém M-Pesa používá 98 procent lidí. Tedy obrovský počet obyvatel téměř padesátimilionové země.

Experti odhadují, že touto bezhotovostní platformou ročně projde neuvěřitelných 43 procent keňského HDP. Operátor Safaricom tento systém za poslední roky rozšířil do JAR, Indie i Rumunska nebo Albánie. A jeho ředitel Bob Collymore s ním má další plány. "Uvědomujeme si, že současné rozhraní M-Pesa je velmi těžkopádné. Jeho systémy musíme víc otevřít. Navíc grafická podoba má k eleganci daleko," cituje Collymora americký server Quartz.

V kombinaci s rychlým internetem, který lidem například umožňuje lépe si hledat práci, M-Pesa podle odborníků výrazně pomáhá Keňanům v každodenním životě. Studie z prestižního vědeckého časopisu Science z prosince 2016 dokonce hovoří o tom, že téměř 200 tisíc keňských domácností se zásluhou využívání systému mobilních transakcí dostalo z chudoby.

Díky systému totiž mohou hotovost uložit na svůj mobilní účet, což finančně málo gramotné Keňany vede k tomu, aby peníze zbytečně neutráceli a naopak si část pravidelně uspořili. "Představte si, že každý den před vámi leží tisíc dolarů v hotovosti − pravděpodobně byste je utratili," vysvětluje pro server Vox spoluautorka studie a profesorka ekonomie na Massachusettském technologickém institutu Tavneet Suriová.

Technologická a internetová vyspělost země má vliv i na další klíčový sektor ekonomiky. Keňa je šestou nejnavštěvovanější zemí Afriky, místní písečné pláže Indického oceánu nebo safari se vzácnými zvířaty jezdí obdivovat statisíce zahraničních turistů zvyklých na standard kvalitního internetového připojení. Keňané jim vycházejí vstříc − například soukromá rezervace Ol Pejeta nedaleko města Nanyuki má celý rezervační systém vstupenek a ubytování on-line. "Snažíme se úplně přejít na bezhotovostní platby přes internetové bankovnictví nebo mobilní systém M-Pesa," vysvětluje manažer parku Jerry Sellanga.

A jsou to právě technologie, které dokonale symbolizují paradox života Keňanů − v zemi podle dat UNICEF stále žije pod hranicí chudoby 46 procent lidí. Přesto denně využívají jedno z nejrychlejších mobilních připojení k internetu na světě a jídlo platí pomocí telefonu.