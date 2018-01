Až se v pondělí odpoledne Miloš Zeman zúčastní spolu s kardinálem Dominikem Dukou či pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou slavnostního odemčení korunovačních klenotů v katedrále sv. Víta, budou on i jeho spolupracovníci dávat velký pozor, aby nenastal žádný zádrhel. Vrávorání a klimbání, údajně způsobené virózou, které prezident nad korunou českých králů předvedl na jaře 2013, si tentokrát nemůže dovolit. Po víkendu je sice jasné, že do druhého kola prezidentské volby postupuje coby vítěz, jenže jeho šance a vyhlídky protikandidáta Jiřího Drahoše jsou přinejmenším vyrovnané. Jakákoli chyba může mít zásadní následky − Zeman narazil na strop svého volebního potenciálu, nové voliče už nemá kde brát a masu těch stávajících si nemůže dovolit ničím popudit.

Celkem přesně to vystihl největší Zemanův spojenec v politice, premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. "Prezidentské volby budou referendem o Miloši Zemanovi," prohlásil o víkendu a připomněl, že pokud chce stávající hlava státu pomýšlet na vítězství, musí se jasně vyjádřit pro západní směřování země, má se zbavit svých problematických spolupracovníků, jmenovitě kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého, a má zkusit lidem vysvětlit některé z afér, jež jeho prezidentství poznamenaly. To by ovšem znamenalo v podstatě popřít pět let, které Miloš Zeman na Pražském hradě strávil.

Související Infografika N

První kolo prezidentských voleb opět odhalilo poměrně hluboké rozdíly v české společnosti. Jsou to dva velmi odlišné světy. Na jedné straně stojí tábor Miloše Zemana, pro kterého hlasovaly dva miliony lidí. Byli to nejčastěji obyvatelé menších měst a obcí, většinově se základním nebo středním vzděláním. Z dat statistického úřadu vyplývá, že čím vyšší nezaměstnanost v regionu, tím vyšší podpora Zemanovi. Jde většinově o příznivce komunistů, Tomia Okamury, částečně Andreje Babiše.

Proti nim stojí antizemanovský blok, který na rozdíl od sněmovních voleb tentokrát zvítězil. Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Pavel Fi­scher a Michal Horáček dohromady dostali přes 2,8 milionu hlasů, jež mají opačnou socioekonomickou strukturu oproti Zemanovým. Spojující linií těchto kandidátů byl důraz na české členství v EU a NATO, podpora liberální demokracie, nabídka naděje na změnu místo strašení.

Čistě matematicky je v druhém kole favoritem bývalý předseda Akademie věd Drahoš. Představa, že voliči Fischera, Hilšera a Horáčka půjdou v druhém kole volit Miloše Zemana, není podle politologa Tomáše Lebedy příliš reálná: "Buď budou volit Jiřího Drahoše, anebo nepůjdou volit. O to se hraje, jestli přijdou, nebo nepřijdou, ne o to, koho budou volit."

A to bude podstatou onoho referenda, jak jej zmínil Babiš. Jestli se Drahošovi podaří přesvědčit právě tyto lidi, že on, dosud poněkud suchopárně vystupující adept o Hrad, bude dostatečným Antizemanem. Už z předvolebních výzkumů nicméně vycházelo, že jestli má někdo šanci nynějšího prezidenta porazit, je to právě osmašedesátiletý akademik ze slezského Jablunkova.

Zajímavé přitom je, že obrázek o české společnosti, který nabídlo první kolo prezidentské volby, je trochu jiný, než co ukázaly říjnové sněmovní volby. V nich blok, o který se Zeman opírá, celkem jasně vyhrál − komunisté, ANO a Okamurovi populisté mají 115 poslanců z 200. Teď ovšem při podobné účasti okolo 60 procent jasně vyhráli zastánci opačného pohledu na svět. Důležité pravděpodobně bylo, že pro část voličů ANO jsou Zemanovo hulvátství a jeho jasná inklinace k Rusku a Číně nepřijatelné.

Z devítky účastníků prezidentské volby měl Drahoš podle sociologů nejmenší negativní potenciál: v podstatě nikomu nevadil. V konfrontaci s někým tak polarizujícím společnost jako Zeman to je před druhým kolem volby výhoda.

Jenže zároveň i slabina. Právě tímto směrem bude mířit řada prezidentových útoků. Bude se nepochybně snažit poukázat na Drahošovu politickou nezkušenost a na některé jeho neobratné výroky. V roce 2013 Zeman svého protivníka Karla Schwarzenberga oslabil, když jej přiměl ke kritice poválečného odsunu sudetských Němců.

Tentokrát se v televizních debatách, pokud se nějaké opravdu uskuteční, bude soupeře nejspíš snažit nachytat na tématech spojených s bezpečností a s imigrací. Zatímco Zeman opakovaně tvrdí, že uprchlíci do Česka nepatří, Drahoš zdaleka tak odmítavý není, vůči běžencům v Evropě je mnohem smířlivější. Podle říjnového výzkumu CVVM si ovšem 69 procent Čechů myslí, že by se sem žádní migranti neměli přijímat.

Proti Drahošovi už tímto směrem vystartoval exprezident Václav Klaus, který výsledek prvního kola, a tedy vítězství Zemana u voličů, zhodnotil slovy: "Řekli tím, že nechtějí masovou migraci a z ní plynoucí nebezpečí likvidace evropské a spolu s ní i české kultury, tradic a hodnot." Právě Klaus se svou rodinou Zemanovi výrazně pomohli už před pěti lety, kdy hlasitě zpochybňovali Schwarzenbergovo vlastenectví.

S přispěním M. Pokorného a J. Wirnitzera