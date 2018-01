Působilo to jako spontánní akce, zároveň už ale šlo o součást strategie před druhým kolem prezidentské volby.

Do štábu Jiřího Drahoše přišli během sčítání posledních hlasů jeho protikandidáti, Marek Hilšer a Michal Horáček, a za potlesku všech přítomných si společně slíbili podporu. Fotografie a videozáznamy z jejich setkání se rázem dostaly mezi nejvýraznější okamžiky voleb.

Lidé z Drahošova týmu dobře vědí, že pro vítězství ve druhém kole nutně potřebují dosavadní voliče Hilšera s Horáčkem, stejně jako lidi, kteří svůj hlas dali Pavlu Fischerovi, případně Mirku Topolánkovi.

"Strašně moc si ceníme gesta protikandidátů, kteří okamžitě vyjádřili podporu," říkal Petr Studenovský z Drahošova týmu. Zároveň ale věděl, že k vítězství bude potřeba mnohem více.

Jeho nynější "klient" například nesmí propadnout v plánovaných dvou debatách s Milošem Zemanem. "U prezidenta Zemana nepočítám s tím, že bude pana profesora jakkoliv šetřit, v diskusích dokáže být i nekorektní," uvádí Studenovský s tím, že při přípravě na debaty si s Drahošem pustí některé Zemanovy mediální výstupy. "Budeme se připravovat na to, jak odrážet prezidentovy útoky a jak mu oponovat. Pan profesor má na věci jasné názory, jde ale o to, aby je dokázal sdělit při debatách co nejdříve a teprve potom vysvětlil, jak ke svému závěru přišel," prozradil zákulisí příprav Studenovský.

Těžký sever Moravy

V Drahošově týmu jsou ve střehu i lidé, kteří mají na starosti dobrovolníky, celkový marketing a sociální sítě. Koordinátor dvou tisícovek dobrovolníků Jiří Voldán by chtěl, aby Drahoš vyšel co nejvíce mezi lidi. "Budu se přimlouvat za čilou kontaktní kampaň. Na pana Drahoše lidé reagují při setkání velmi dobře, mohl by tak oslovit i dosavadní Zemanovy voliče," soudí Voldán.

Jeden z dobrovolníků ze severní Moravy, Jaroslav Lukovský, ale upozorňuje, že Zemanovo voličské jádro je velmi věrné. Ví, o čem mluví, v kraji, kde Zeman získal v prvním kole 49,24 procenta hlasů, přesvědčoval mnoho lidí. "Na severu je to obtížné, je to prozemanovská bašta, která ráda slyší Zemanův slovník. Nevolí ho většinou jen lidé s vyšším vzděláním," říká. Dodává, že Drahoš sice Zemana v tomto kraji neporazí, ale může jeho náskok snížit.

Ještě více než na kontaktní kampaň sází ale Drahošův tým na důkladnou analýzu sociálních sítí a snahu oslovit přes ně voliče. Ředitel agentury Česká produkční Jaroslav Novotný, který má s desítkou lidí na starosti tuto oblast, tvrdí, že osobní kampaň neosloví zdaleka tolik lidí, kolik je třeba. "Samozřejmě, kontaktní kampaň je skvělá v tom, že si lidé můžou na kandidáta sáhnout. To je úžasné. Propagace přes sociální sítě má ale zásah o několik řádů vyšší," říká Novotný. Příspěvky Drahošova týmu na sítích podle něj musí oslovit větší počet lidí z různých sociálních skupin.

Mezi těmi, kteří plánují strategii pro druhé kolo, zaznívá často ještě jedno slovo − peníze. K současným pěti a půl milionům korun potřebuje Drahoš ještě další. Vypadá to, že je dostane. "Pokud budu požádán, určitě peníze pošlu," odpověděl na dotaz HN například podnikatel Libor Winkler, který dal už dřív na Drahošovu kampaň půl milionu.

Drahoš by navíc mohl využít nabídky Michala Horáčka, který mu dává k dispozici prostor na svých billboardech. Už je nevyužije, protože nepostoupil do druhého kola. Taková pomoc by se Drahošovi hodila i proto, že by nemusel billboardy platit a započítat je do nákladů na svoji kampaň, která je ohraničena stropem 50 milionů korun.

Fischerovi dobrovolníci váhají

Síla dalšího protikandidáta Pavla Fischera spočívá v jeho podporovatelích. Zejména na jižní Moravě získal oddané dobrovolníky, kteří pro něj hodně agitovali. Mezi nimi bylo mnoho mladých křesťanů a lidovců. V posledních týdnech roznášeli letáky a přesvědčovali lidi v ulicích měst nebo na sociálních sítích.

"Nepodpořili jsme Pavla Fischera jednotně jako spolek, ale plno našich lidí nadchl. Zapůsobil hlavně v debatách, jako kombinace odbornosti a lidskosti, byla to zkrátka srdcovka," potvrzuje předseda Mladých lidovců Filip Chvátal. Není si ale jistý, zda podobně budou "bojovat" za Drahoše.

Jeden z aktivních Fischerových dobrovolníků Václav Najzar ze severu Moravy míní, že situace je nyní odlišná. "Očekávám, že v naprosté většině budeme podporovat pana Drahoše. Ale pokud jde o kampaň, určitě to nebude stejné jako u Fischera," řekl a upozornil, že na vysokých školách navíc běží zkouškové období a plno mladých lidí bude mít jiné starosti.

Drahošův protikandidát Miloš Zeman bude v obtížné situaci, což potvrzuje politolog Lubomír Kopeček. Ten tvrdí, že současný prezident už nemá mnoho dalších voličů kromě těch, kteří mu dali hlas v prvním kole. "Když se podívám na voliče Hilšera, Fischera a také Horáčka, tak to nejsou lidé, kteří by v dané chvíli ve své většině měli velkou chuť volit Zemana," prohlašuje Kopeček.

Infografika se po rozkliknutí zvětší: