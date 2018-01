Finále prezidentské volby bude s napětím sledovat premiér Andrej Babiš. Současný prezident mu vychází velkoryse vstříc. Co kdyby ale za necelé dva týdny zvítězil Jiří Drahoš?

Je zřejmé, že u něj by šéf hnutí ANO pochodil mnohem hůř.

Díky přízni Miloše Zemana mohl Babiš po vítězství v podzimních sněmovních volbách sestavit jednobarevnou menšinovou vládu. Ta sice tento týden téměř jistě nezíská důvěru většiny poslanců, prezident ovšem Babiše předem ujistil, že mu umožní i druhý pokus.

Naopak Drahoš během kampaně opakovaně prohlásil, že předsedu ANO by napodruhé premiérem nejmenoval. Hlavně kvůli jeho roli v kauze podezření z dotačního podvodu pro Farmu Čapí hnízdo. Podle Drahoše přitom není rozhodující, zda sněmovna nakonec Babiše vydá k trestnímu stíhání, nebo ne.

Bývalý předseda Akademie věd uznává, že ANO má na sestavení vlády nárok, hnutí řadí mezi "systémové" politické formace. Zřejmě by se snažil přimět Babiše, aby za sebe určil jiného kandidáta na předsedu vlády. "Já bych neměl problém s tím, kdyby ANO nominovalo na funkci premiéra někoho jiného. Myslím si, že by to také mohlo odblokovat situaci," prohlásil Drahoš ještě před Vánoci.

Pro Babiše je však představa, že jako zakladatel, dominantní sponzor a neomezený šéf ANO přenechá premiérské žezlo někomu jinému z hnutí, téměř nemyslitelná. Vícekrát prohlásil, že nechce stát v pozadí. Zřejmě proto začal už během volebního víkendu vysílat k Drahošovi vstřícné signály − v podobě náhlého a nápadného vymezování se vůči Zemanovi.

Pro současného prezidenta prý bude hlasovat i ve druhém kole, ale vyzval ho, aby jasně deklaroval prozápadní orientaci a distancoval se od svých kritizovaných spolupracovníků.

Samotná porážka Zemana by automaticky nesmetla Babiše z vlády. Do začátku příštího prezidentského funkčního období, tedy 8. března, zbývá ještě mnoho týdnů, během nichž se vývoj na politické scéně nezastaví.

Po hlasování o důvěře vládě se čeká její demise. Babišův kabinet bude ale dál úřadovat. Předseda ANO se mezitím pokusí dojednat většinovou podporu, aby při druhém pokusu uspěl. Pravděpodobně se zaměří na komunisty a sociální demokraty, kteří vypouštějí signály, že by za určitých podmínek do vlády s Babišem šli.

Také ČSSD vadí premiérovo obvinění kvůli farmě u Olbramovic, nejspíš by se ale spokojila s tím, že jej sněmovna nevydá k trestnímu stíhání. Jasno však nebude dříve než 18. února, kdy sociální demokracii čeká mimořádný sjezd v Hradci Králové, kde strana bude volit nové vedení.

Mezitím už bude rozhodnuto o prezidentovi. Možnost, že vyhraje Drahoš, vnáší do dalšího jednání o vládě neznámou proměnnou. Špičky sociální demokracie už s účastí v kabinetu celkem počítají. Dokonce i ti členové ČSSD, kteří nepatří mezi fanoušky svého bývalého předsedy Zemana, nyní říkají, že je jim milejší stávající prezident.

"Když vyhraje Drahoš, bude to znamenat velkou nejistotu," řekl důvěryhodný zdroj z vedení strany.

Je zde samozřejmě možnost, že navzdory Drahošově vítězství by druhou Babišovu vládu stihl jmenovat ještě dosluhující Zeman. Politici by na to měli necelé tři týdny − mezi sjezdem ČSSD 18. února a 8. březnem, kdy začíná další prezidentské funkční období. Sociální demokraté by za takových podmínek do vlády s Babišem patrně vstoupili, přestože by tím riskovali napjaté soužití s novým prezidentem.

Drahoš přitom nemá problém ani s částečnou rehabilitací komunistů − před prvním kolem prohlásil, že by nebránil vzniku menšinové vlády, v níž by komunisté neseděli, ale podporovali by ji v parlamentu. Hlavní překážkou Babišova vládnutí by zůstalo obvinění, že stál za neoprávněnou dotací pro Čapí hnízdo.