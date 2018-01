Pavel Fischer

Když při příchodu do volebního štábu v sobotu odpoledne Pavel Fischer prohlašoval, že za úspěch bude považovat dvouciferný výsledek, málokdo to považoval za reálné.

Nejoptimističtější průzkumy mu přisuzovaly maximálně sedmiprocentní výsledek. Nakonec ale bývalý diplomat přesvědčil více než 10 procent lidí, kteří mu odevzdali svůj hlas. A skončil za Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem na pomyslné bronzové příčce.

"Možná vás to překvapí, ale cítím se jako vítěz, ne jako poražený," prohlásil poté, co byly známé definitivní výsledky.

"Porazil jsem bývalého premiéra této země i pana Horáčka, který vedl kampaň rok a půl," vysvětloval v salonku u restaurace, v níž zatím jeho blízcí slavili nečekaný úspěch.

Pocit vítězství měl Fischer oprávněně. Přes 520 tisíc získaných hlasů ho sice z klání o Pražský hrad vyřadilo. Na druhou stranu je to devíza, kterou bývalý velvyslanec ve Francii nehodlá jen tak zahodit.

"Beru to jako závazek. Témata a styl, kterým jsem to dělal, zaujaly natolik, že teď musím promýšlet, co to pro mě znamená do budoucna," nechtěl být pár desítek minut po vyhlášení výsledků ještě příliš konkrétní. To, že ale hodlá nečekanou přízeň voličů využít v další politické kariéře, připustil.

I proto, že pro další politické ambice má souhlas celé rodiny. "Dcera se mi na procházce svěřila, že nás má kandidatura dala dohromady. Takže pokud mám podporu rodiny, nebudu se bránit dalšímu angažmá," potvrdil.

Opřít se o masu půl milionu voličů se Fischer pravděpodobně pokusí buď ještě letos ve volbách do horní komory, nebo za rok ve volbách do Evropského parlamentu. I když těsně po skončení prezidentského prvního kola nechtěl ještě dávat definitivní stanoviska:

"Dejte mi čas. Sice jsem některé nabídky dostal, ale ještě v tom nemám jasno," odpověděl s tím, že ho s nabídkou ještě přímo neoslovila žádná politická strana, pouze jednotliví politici.

Do prezidentské volby šel Pavel Fischer jako nezávislý kandidát, v žádné politické straně není. Netají se však tím, že svými názory a také otevřeně katolickou vírou má nejblíže k lidovcům. Sdílí s nimi důraz na podporu rodin, přesvědčení, že Česko má být aktivnější v rámci EU, nebo jednoznačně prozápadní orientaci tuzemské zahraniční politiky.

Právě voliči KDU-ČSL pravděpodobně tvořili důležitou část z Fischerova konečného výsledku. Získat ho jako kandidáta pro senátní souboj by se lidovcům mohlo vyplatit i proto, že pro Fischera hlasoval v prvním prezidentském kole téměř dvojnásobek lidí než pro KDU-ČSL v posledních sněmovních volbách.

Michal Horáček

Přestože Michal Horáček se ještě před uzavřením volebních místností zdál být velkým konkurentem akademika Jiřího Drahoše, skončil až na čtvrtém místě. Výsledek překvapil jeho štáb, podporovatele i jeho samotného.

Napětí ale ve volebním štábu v pražském Mánesu panovalo jen chvíli. Zprvu zklamaný pětašedesátiletý Horáček, který trpělivě na mikrofony komentoval příčiny svého neúspěchu, záhy obrátil výsledek ve svůj prospěch.

Otevřeně podpořil Drahoše, nabídl mu své předplacené billboardy a nakonec se za ním rozjel do jeho štábu, kde o tři roky starší profesor slavil postup do druhého kola.

"Dnešním dnem nic nekončí, ani pro mě. Vše teprve začíná. Slibuji, že udělám vše pro to, aby současný prezident už prezidentem nebyl," prohlásil. Další politické plány zatím podle svých slov nemá. "Teď opravdu nemyslím na senátní volby, natož na další prezidentské," tvrdí. Do důchodu nicméně rozhodně nemíří. "Určitě si něco najdu. Třeba jsem už víc než rok a půl nevydal žádnou desku," říká a dodává, že by se v politice mohla angažovat jeho žena Michaela.

Známý textař a prozápadně orientovaný podnikatel oznámil kandidaturu jako první − už předloni v listopadu. Do kampaně investoval nejvíce vlastních peněz, až 35 milionů korun. Po Česku najel 84 tisíc kilometrů a sehnal třetí nejpočetnější podporu od občanů.

V závěrečném účtování mu nakonec i třetí místo, ve které možná doufal, sebral bývalý diplomat Pavel Fischer s 10,2 procenta získaných hlasů, ačkoliv byl pro řadu Čechů donedávna zcela neznámý. Horáček dostal 9,2 procenta.

To je pouze o čtyři procentní body více, než měl na pátém místě lékař Marek Hilšer, jehož účet zdaleka nepřesáhl jeden milion korun.

Horáček si myslí, že v kampani, která byla označována jako nejtransparentnější, neudělal chybu. I když někteří politologové poukazují na to, že do ní nastoupil příliš brzy a doplatil na to, že se voliči v závěru rozprostřeli mezi několik skupin Zemanových oponentů. Ani to, že pochází z kulturního prostředí, zřejmě příliš nelákalo.

Pro řadu lidí byl Horáček nepřijatelný i kvůli své minulosti. Na svých debatách se často setkával s názory, že jako bývalý spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna a někdejší bookmaker byl součástí hazardu. Méně srozumitelný byl pro některé mladé voliče, kteří nechápali jeho gesta a emoce. A to i přesto, že jeho písně − Srdce jako kníže Rohan, S cizí ženou v cizím pokoji, Štěstí je krásná věc nebo Všechno je, jak má být − jsou oblíbené napříč generacemi.

Marek Hilšer

Zázrak se nekonal a Marek Hilšer o post prezidenta ve druhém kole bojovat nebude. V jeho štábu přesto zněl bouřlivý potlesk. V předvolebních průzkumech se mladý lékař pohyboval pod pěti procenty. Nakonec dosáhl na 8,8 procenta. V tak bytelný odrazový můstek do další politické kariéry ani nedoufal. Ještě s konfetami ve vlasech ujišťoval své příznivce, že ze scény rozhodně nezmizí. Konkrétní však zatím být nechtěl.

"Vlastní politickou stranu rozhodně neplánuji, zase takový úspěch to nebyl. Už během kampaně jsem si ale říkal, že pokud člověku o něco jde a myslí to vážně, tak by to měl dodržet," řekl Hilšer.

V prosincovém rozhovoru pro HN připustil, že v úvahu by připadala kandidatura do Senátu. "Líbí se mi přímá volba. Člověk je sám za sebe a nemusí se zodpovídat stranickým sekretariátům," uvedl. Politické strany jsou podle něj v systému důležité. Takovou, do níž by chtěl vstoupit, však zatím nenašel. "Pokud bych o tom uvažoval, tak bych kandidoval asi jako nezávislý senátor," podotkl Hilšer.

Logická by tak byla spolupráce se senátorem Václavem Láskou, který Hilšerovi před prvním kolem vyjádřil podporu. Láska loni na podzim založil hnutí Senátor 21, které má sdružovat právě nezávislé osobnosti. "Marek Hilšer do politiky patří a myslel jsem si to ještě před tím, než měl tak silný výsledek ve volbách," sdělil Láska. To, zda Hilšer rozšíří řady jeho hnutí, nicméně potvrdit nechtěl. Uvedl jen, že je spojuje stejný cíl − přesvědčit lidi, aby se aktivně zajímali o politiku.

Hilšer v kampani vystupoval jako občanský kandidát, a to i přesto, že na ulici nakonec dostatek podpisů nenasbíral a pro podporu musel vyrazit do Senátu. Pokud jde o financování kampaně, platí v jeho případě rčení "za málo peněz hodně muziky". Hilšer hospodařil zhruba se 700 tisíci korun od dárců. K milionovým rozpočtům svých konkurentů se ani zdaleka nepřiblížil. Méně peněz než on měli k dispozici jen Jiří Hynek a Petr Hannig. "Když se podíváme na poměr cena: výsledek, tak myslím, že jsme zvítězili," řekl Hilšer obklopený svým týmem a příznivci.

Politolog Josef Mlejnek odhaduje, že za Hilšerovým nečekaně silným výsledkem stojí hlavně mladí voliči.

Některé z nich mohlo přesvědčit například prohlášení Ivana Bartoše, předsedy u mladých oblíbených pirátů, že Hilšerovi dá svůj hlas.

Nejmladší kandidát nejspíš bude vidět i v následujících dvou týdnech. Vyjádřil podporu Jiřímu Drahošovi, jemuž hned v sobotu osobně pogratuloval a nabídl mu pomoc.