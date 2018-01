Poučit se, jak dělat efektivní kybernetickou obranu, se do Estonska přijel japonský premiér Šinzó Abe. Byl to začátek jeho cesty po šesti pobaltských a balkánských zemích, do nichž hlava japonské vlády zamířila vůbec poprvé v historii.

Abeho záměrem je podle japonských médií rozšířit vztahy s menšími a středními státy v Evropské unii. S ní Japonsko dokončuje dohodu o volném obchodu, která by měla začít platit příští rok.

Nevysloveným, ale experty mimo záznam zdůrazňovaným cílem cesty je snaha umenšit vliv Číny. Ta je v posledních letech ve střední a východní Evropě aktivní díky politicko-ekonomické iniciativě Hedvábná stezka.

6. místo Japonsko je pro EU 6. největší obchodní partner, unie pro Japonsko třetí.

"Kromě obchodní dohody musejí Japonsko a EU více spolupracovat v bezpečnostní oblasti. Japonská vláda má nyní mandát, čas a energii rozšiřovat svá partnerství," řekl jeden z předních japonských expertů na zahraniční politiku, který nechtěl být jmenován.

Právě Estonsko může být příkladem bezpečnostní spolupráce. Abeho tam doprovázela řada zástupců japonských firem na internetovou bezpečnost, protože Tallinn je v tomto oboru na světové špičce.

Z Estonska japonský premiér zamířil do Litvy a Lotyšska, potom do Srbska, Rumunska a Bulharska, které se ujalo předsednictví v EU. Na Balkáně zase japonské podnikatele, kteří Abeho doprovází, zajímají především investice do autoprůmyslu. Například firma Yazaki otevírá v srbském Šabaci továrnu, která má zaměstnávat tisíc lidí.

Zatímco v Česku jsou Japonci jedněmi z největších zahraničních investorů, v jihovýchodní Evropě jsou dosud aktivní především jako dárci pomoci. Až v poslední době tu začínají také investovat. "Japonsko bylo dosud outsiderem v hledání nových trhů a investičních možností v jihovýchodní Evropě, zatímco Čína tomuto regionu věnovala mnohem více pozornosti. Zastiňuje to fakt, že Japonsko a Jižní Korea tu byly déle," píší v knize o EU a Japonsku Paul Bacon, Hartmut Mayer a Hidetoshi Nakamura.

Typickým příkladem čínské aktivity v oblasti je například stavba rychlé železnice z Bělehradu do Budapešti s napojením na řecký přístav Pireus, který už čínský investor vlastní.

Partnerství s menšími evropskými zeměmi je jen součástí širší strategie, kde je důležitá hospodářská spolupráce. Nejde ale jen o obchod: Abeho návštěva Litvy měla silný historický a demokratický rozměr. Premiér tam o víkendu uctil památku japonského konzula Čiunea Sugihary, který v letech 1939 a 1940 vydáváním tranzitních víz ve spolupráci s nizozemským kolegou pomohl zachránit životy více než 6000 Židů.

Japonsko je nyní kvůli populismu amerického prezidenta Donalda Trumpa a rostoucímu americkému izolacionismu považováno za významného globálního zastánce liberální demokracie a volného obchodu. Jsou to hodnoty, které Tokio úzce propojují s členskými státy Evropské unie.

Abe dostal loni na podzim ve volbách silný mandát od voličů s programem posílení japonské bezpečnosti. V čele jednobarevné většinové vlády vede nejen diplomatickou ofenzivu, ale pracuje i na změně pacifistické ústavy. Hodlá vybudovat silnou armádu na obranu nejen před raketovou hrozbou Severní Koreje, ale také před rozpínavostí Číny.