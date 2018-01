Evropa čeká na novou německou vládu a nyní se její vznik po dlouhých jednáních výrazně přiblížil. Konzervativní blok CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové se domluvil se sociálními demokraty (SPD) na zahájení oficiálních koaličních rozhovorů. Jejich cílem je obnova dosavadní velké koalice, která v Německu vládne osm z posledních 12 let.

Kvůli povolebním neshodám zatím Němci nebyli schopni říct jasné slovo k návrhům na změny ve fungování Evropské unie, které představil francouzský prezident Emmanuel Macron. Chce například víc peněz pro eurozónu nebo posílení společné obrany států EU.

CDU/CSU a SPD to podpořily. "Evropa musí svůj osud více než dřív vzít do vlastních rukou," tvrdí ve společném prohlášení s narážkou na mocenské záměry Ruska, rostoucí vliv Číny či nepředvídatelnou politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nová německá vláda by měla například pokračovat v podpoře budování společné evropské obrany existující vedle NATO. S tím souhlasí i Česko.

Strany se také dohodly na podpoře toho, aby část společného evropského rozpočtu mohly využívat jen země eurozóny. CDU/CSU a SPD chtějí použít tyto peníze například na podporu státům, které by čelily nenadálým ekonomickým krizím. Finanční obálka by měla být otevřená i zemím, které by se pustily do důležitých, ale bolestivých hospodářských reforem.

Berlín a Paříž už dříve oznámily, že se chtějí na podrobnostech těchto změn definitivně dohodnout do konce března. Pokud najdou shodu, je výrazně pravděpodobnější, že se k nim následně přidají i ostatní země osmadvacítky. Německo a Francie jsou často reprezentanty odlišných pohledů na to, kam se má evropská integrace ubírat. Berlín, podobně jako sever Evropy nebo třeba Nizozemsko, dává důraz na rozpočtovou zodpovědnost. Paříž zase v souhlasu s Italy nebo Španěly chce vznik společných fondů na pomoc oslabeným státům.

"Česko i další země jsou nešťastné, když německo-francouzský motor nefunguje. Pokud běží, vzniká kolem něj společný jmenovatel pro všechny ostatní," řekl na nedávné konferenci pražského Aspen Institute český velvyslanec při EU Martin Povejšil. Zároveň ale vyzval, aby oba nejdůležitější státy unie braly ohled i na ostatní členské země. Kancléřka Merkelová je dlouhodobě zastánkyní toho, aby bylo další prohlubování spolupráce v EU i eurozóně otevřené všem zemím, které o to budou mít zájem.

CDU/CSU a SPD se kromě postoje k EU domluvily rovněž na dalším zpřísnění migrační politiky. V hospodářské oblasti chtějí například postupně zrušit solidární daň, která jde ve prospěch oblastí bývalé komunistické Německé demokratické republiky. Chtějí také zvýšit investice, což by mělo podpořit ekonomický růst. To by měla být dobrá zpráva pro Česko, pro něž je Německo zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem.

Dohoda o spolupráci ale zatím není definitivní. Zahájení formálních koaličních jednání ještě musí schválit sjezd sociálních demokratů a především v následném referendu všichni členové této strany. Řada z nich přitom podle německých médií už s Merkelovou vládnout nechce. Kancléřka svou CDU během let posunula výrazně do politického středu a sociálním demokratům přebrala řadu témat.