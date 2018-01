Co je pro uživatele Facebooku nejlepší? Každou chvíli něco jiného. Tedy aspoň pokud soudíme z historie změn algoritmů, které určují, jaké příspěvky uživatelé na sociální síti vidí.

Jedno však mají změny společné: důkladný výpočet, že Facebooku pomohou více vydělávat. Podobné je to i s aktuálně oznámenou "revolucí", která má spočívat v tom, že uživatelům se budou více zobrazovat příspěvky z profilů jejich rodinných příslušníků a přátel a méně posty stránek (tedy firem, celebrit či médií).

Akcie Facebooku po oznámení změny spadly o necelých pět procent, šéf firmy Mark Zuckerberg totiž varoval před tím, že by změna mohla znamenat pokles některých důležitých metrik − třeba času, jejž lidé na Facebooku tráví. Dá se ale očekávat, že až opadne první panika, začne cena zase stoupat. Změna se týká jen tzv. organických příspěvků (tedy těch, za jejichž zviditelnění autor Facebooku nezaplatil). Skutečně reklamní, placená sdělení se budou i nadále zobrazovat úplně stejně jako dosud. A omezením přirozeného (neplaceného) dosahu příspěvků Facebook tlačí správce stránek k vyšším investicím do reklamy.

Není to novinka: organický dosah příspěvků Facebook postupně omezuje už řadu let. Do extrému dohnal svou strategii v experimentu, který už několik měsíců probíhá na Slovensku a v dalších pěti zemích.

Loni v říjnu firma zničehonic přesunula všechny příspěvky stránek z kanálu příspěvků (tzv. newsfeedu) do speciální záložky Průzkumník příspěvků (Explore Feed). Slovenští uživatelé tak na první pohled nevidí žádné posty stránek, a pokud je vidět chtějí, musí přepnout do speciální záložky v pravém sloupci. Dopady na slovenské stránky byly okamžité: například na facebookových stránkách médií klesla míra zapojení uživatelů (tedy to, jak příspěvky lajkují, komentují či sdílejí) na polovinu (někde byl pokles až dvoutřetinový).

Jenže experiment měl i zřejmě nezamýšlený efekt. Správci stránek zjistili, že totální zneviditelnění jejich organických příspěvků nemá skoro žádný vliv na návštěvnost, která jim z Facebooku plyne. Přesvědčili se tedy o tom, že práce s facebookovými stránkami je dost přeceňovaná a úspěch více závisí na tom, jak články sdílejí sami uživatelé.

Omezování dosahu tak paradoxně firmám připomíná starý známý fakt: soustředit se v marketingu jen na nevypočitatelný Facebook není prozíravé a je nutné hledat jiné cesty, jak svůj obsah uživatelům doručit.

