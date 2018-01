Pět let poté, co Leo Express vypravil na české koleje své první vlaky, má společnost ambice stát se významným mezinárodním dopravcem. Letošní rok bude pro naplnění tohoto cíle klíčový. Firma plánuje posilovat svou pozici v zahraničí a současně dělat vše pro to, aby se jí podařilo přebrat státním Českým drahám některé dálkové spoje.

"V prvním pololetí tohoto roku plánujeme vstoupit na polský trh, kde spustíme provoz přímé linky mezi Prahou a Krakovem," říká v rozhovoru pro HN ředitel Leo Expressu Peter Köhler.

Společnosti se v říjnu loňského roku podařilo jako vůbec prvnímu zahraničnímu dopravci nabourat monopol polských firem na tamní železnici. Důležitější roli než Polsko však má hrát Německo. Tam loni společnost nasadila své vlaky na lince mezi Berlínem a Stuttgartem poté, co se jí podařilo převzít zkrachovalou německou firmu Locomore. "Na této lince nyní plánujeme navyšovat kapacity. Počítám, že během letošního roku nám může Německo vydělávat více než celé Česko," věří Köhler.

1,5 mil. cestujících svezly v roce 2017 vlaky a autobusy společnosti Leo Express. To je meziročně o sedm procent více. Nárůst mohl být větší, nebýt havárie jedné z pěti souprav.

Podle něj tržby za rok 2017 vzrostly meziročně o více než třetinu, zhruba na 400 milionů korun. Odhaduje, že letos díky Německu porostou až o 50 procent.

Podle finanční zprávy za pololetí loňského roku, která je dosud posledním veřejně dostupným dokumentem o hospodaření firmy, činily tržby Leo Expressu za prvních šest měsíců roku 2017 zhruba 160 milionů korun. Společnost však i nadále zůstávala ve ztrátě. Ta za stejné období činila po zdanění téměř 66 milionů korun. Köhler ji vysvětluje investicemi do budování společnosti. Doba investování se však jen tak nezastaví. Naopak.

Pět let na železnici Spoje do 120 měst Společnost vstoupila na českou železnici v roce 2013. Od té doby přepravila vlaky, ale také autobusy téměř šest milionů cestujících. Společnost aktuálně nabízí přibližně dvě desítky vlakových spojů a asi 80 autobusových a minibusových linek. Jejich prostřednictvím firma obsluhuje zhruba 120 měst. Auta pro šest tisíc lidí V březnu Leo Express spustil projekt SmileCar, platformu na sdílení aut. V současné době se jedná o největší carsharingovou službu v Česku s více než 500 registrovanými auty a šesti tisíci zákazníků. Týdně do systému společnost zařadí pět nových aut. Jízdenky na Facebooku Koncem roku 2017 firma zákazníkům představila chatbota, jehož pomocí si mohou cestující skrze aplikaci Facebook Messenger zakoupit jízdné. Zatím funguje pro jednosměrné jízdenky pro dospělé. Do budoucna tímto způsobem nabídne další jízdné.

Následující roky pro dopravce představují obrovskou příležitost ukrojit si část evropského trhu. Díky pokračující liberalizaci železnice dostávají ve stále větším množství států příležitost právě soukromí dopravci. "Díváme se proto oportunisticky na další trhy," vysvětluje Köhler.

Vůbec největší příležitost přitom aktuálně nabízí Česko. Na konci roku 2019 vyprší smlouva státu s Českými drahami na provoz dálkových vlaků. Jelikož do té doby ministerstvo dopravy nestihne vybrat pomocí soutěže nové dopravce na jednotlivé linky, rozhodlo se přistoupit k přímému zadání. Díky tomu by si teo­reticky České dráhy mohly udržet dálkové spoje až do roku 2023. To se snaží Leo ­Express nabourat. Ministerstvu dopravy předal nabídku na převzetí velké části dálkových spojů. O to se snaží i další dopravci. Aby však mohl Leo Express reálně zaplňovat uvolněné místo na české, respektive evropské železnici, potřebuje rozšířit vozový park. Loni měl kvůli havarované soupravě většinu roku v provozu pouze čtyři vlaky.

"Podepsali jsme smlouvu s čínskou firmou CRRC na tři jednotky. Na dalších 30 máme uzavřenou opci," říká Köhler. Dodává, že společnost jedná i s evropskými výrobci. Výroba v Evropě však v současné době kvůli vysoké poptávce trvá delší dobu. "Díváme se proto i po secondhandových vozidlech," říká Köhler. Věří, že by během několika let mohli soukromí dopravci držet podobně jako v Německu až 40 procent trhu. Cílit chce nejen na dálkové, ale i na regionální spoje, které si objednávají kraje.

