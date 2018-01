Zákazníci v Číně si stejně jako v ostatních zemích oblíbili výkonná SUV se spalovacím motorem. Po elektrických vozech nebaží, neboť jsou pro většinu z nich cenově nedostupné. Ale vládcové v Pekingu rozhodli, že přednost musí mít výroba aut na elektrický pohon. Dokonce stanovili výrobcům povinné kvóty, které začnou platit v příštím roce.

Hlavním důvodem je snaha zlepšit silně znečištěné životní prostředí ve velkoměstech. A také omezit dovoz ropy, na jejíž světové spotřebě se Čína podílí skoro pětinou. Kromě toho stát, který zavelel k nástupu elektromobility, přednostně podporuje národní automobilky.

Prodej elektrických vozů v Číně loni podle tamní Asociace automobilových výrobců meziročně stoupl o 53 procent na 777 tisíc. To představovalo zhruba tři procenta všech nově registrovaných osobních aut v Číně.

777 tisíc elektrických aut se loni prodalo v Číně, meziročně o 53,3 procenta více. Vláda jejich výrobu podporuje.

Ta je největším globálním trhem. "Zhruba 60 procent elektrických aut, která se během posledního čtvrtletí roku 2017 ve světě prodala, si pořídili Číňané," tvrdí v německém listu Handelsblatt Cchuej Tung-šu, šéf zmíněné asociace. Předpovídá, že v ČLR se letos poprvé prodá více než milion aut na elektrický pohon a během tří let to bude nejméně pět milionů.

Stát poskytuje výrobcům elektrických aut daňové úlevy. Kupující pak dostane přidělenu SPZ zdarma. Jinak se za ni v Pekingu a dalších velkoměstech v přepočtu platí až 11 tisíc eur. Tato politika však podle listu China Daily vyššímu prodeji elektrických aut nepomáhá. Výrobci daňové úlevy do cen nepromítají, a tak jsou elektrovozy v Číně v průměru o 30 až 50 procent dražší než v západní Evropě či USA.

Automobilky se musí v Číně podle vládního nařízení postarat o to, aby příští rok nejméně desetinu jejich produkce tvořila elektrická auta, včetně hybridů. V roce 2020 to má být 12 procent a tato závazná kvóta, za jejíž nesplnění budou hrozit drastické finanční sankce, poroste. Pro automobilky z toho plyne, že musí během poměrně krátké doby investovat desítky miliard eur či dolarů do přestavby svých čínských továren. Například Volkswagen plánuje pro tento účel do roku 2025 investovat 10 miliard eur a v Číně uvést na trh kolem 40 nových elektrických modelů.

Konkurenční Daimler začne vyrábět nové SUV označené jako "EQC" současně v Brémách a Pekingu. "Existuje-li ve světě trh, kde se rozsáhlé investice do elektromobility vyplatí, pak je to jednoznačně Čína," komentuje Hubertus Troska, který v představenstvu Daimleru odpovídá za čínský byznys.

Do výroby elektrovozů se v Číně pustilo přes 200 firem. Největší je BYD (Bild Your Dreams) v Šen-čenu, jejímž významným akcionářem je americký finančník Warren Buffett. Čínská jednička v produkci elektroaut jich hodlá letos vyrobit přes 200 tisíc. Většinu tvoří menší vozy s kratším dojezdem.

Čínské automobilky chystají průnik do prémiového segmentu, kde dosud nejsou. Firma Future Mobility Corp. (FMC), kterou spoluzakládali bývalí topmanažeři Nissanu a BMW, nedávno představila elektrické SUV značky Byton, které hodlá nabídnout také v Evropě a USA. Řídí ji Carsten Breitfeld, bývalý manažer BMW. Se stejnými ambicemi se netají firma Nio, jež stejně jako FMC využívá německé know-how. Nio zřídila výzkumné centrum v bavorském Mnichově, tedy "přede dveřmi" německých automobilek.

