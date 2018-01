Americký akciový trh zažívá vydařený úvod roku. Všechny nejvýznamnější indexy vytvářejí nové a nové rekordy, když je nahoru žene pozitivní nálada investorů ohledně vývoje hospodářství a zisků firem. Nejsledovanější index S&P 500, zahrnující největší americké korporace a finanční domy, si od začátku ledna připsal již přibližně 3,5 procenta, a navázal tak na loňský rok, v kterém posílil zhruba o 20 procent. Podobně je na tom i ukazatel Dow Jones. Dokonce o něco lépe se pak daří technologickému indexu Nasdaq.

"Zdá se, že optimismus na trzích zatím nevyprchává a investoři jsou i přes vysoké ocenění stále ochotni americké akcie nakupovat," okomentoval vývoj akciový analytik Komerční banky Miroslav Frayer s odkazem na to, že podle ukazatelů, jako je třeba poměr ceny akcií ku čistým ziskům, jsou kurzy akcií v USA vysoce nad historickým průměrem.

"K současnému vývoji přispívá přetrvávající velmi solidní makroekonomický obrázek, a to i navzdory očekávanému zvyšování úrokových sazeb," dodal. V případě růstu sazeb ze strany americké centrální banky by se zvýšily náklady firmám s větším podílem dluhového financování, například ze sektoru telekomunikací. Na druhou stranu by to znamenalo vyšší příjmy pro banky díky rostoucím úrokovým maržím.

20 procent byl nárůst hodnoty nejsledovanějšího indexu S&P 500 v minulém roce. 11,8 procenta je očekávaný nárůst zisků firem z indexu S&P 500 v závěru roku 2017.

Podle Frayerova názoru na letošní růst cen akcií nemá významnější vliv daňová reforma, kterou v Kongresu nedávno prosadila vláda prezidenta Donalda Trumpa a která přinesla firmám nižší daň ze zisku. Investoři totiž tento krok již do ocenění akcií z větší části započetli v průběhu loňského roku, který byl jedním z nejvydařenějších od konce finanční krize.

Jako důležitější faktor se tak jeví vývoj hospodaření firem. Právě začínající výsledková sezona by měla potvrdit solidní růst zisků a tržeb. Podle průzkumu mezi analytiky, který provedla agentura Thomson Reuters, se v posledním čtvrtletí roku 2017 zvýšily zisky firem z indexu S&P 500 meziročně o 11,8 procenta, přičemž nejvíce se díky rostoucí ceně ropy dařilo firmám těžícím ropu.

Vzhůru však nemíří ceny akcií jen ve Spojených státech. Rekordně vysoko je index světových trhů MSCI World. Napomáhá tomu mimo jiné i vzestup trhů v Asii. Akcie na tokijské burze jsou nejdražší od počátku 90. let. Index MSCI Asia Pacific, který nezahrnuje Japonsko, překonal i díky růstu cen akcií v Číně metu 580 bodů a je zpět na historických maximech z října 2007. Na nejvyšších úrovních za posledních šest a půl roku se pak nachází index společnosti MSCI sledující rozvíjející se a okrajové trhy, kam patří i pražská burza. Ta je, měřeno indexem PX, nejvýše od srpna 2011. A daří se i burzám v západní Evropě, například v Británii, Švýcarsku nebo Německu.

"Makroekonomické ukazatele jsou příznivé po celém světě, a to jak ty, které ukazují na vývoj v posledním čtvrtletí roku 2017, tak i ty předstihové, které naznačují velmi slušný růst v následujících šesti měsících," uvedl Miroslav Frayer jeden z hlavních faktorů s tím, že podle něj zatím nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít v brzké době ke změně trendu. Jako jedno z možných rizik ale zmínil případné nečekané zpomalení čínské ekonomiky.

