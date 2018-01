Poslední roky nebylo Michaela Sarana příliš vidět. Akvizici Čedoku, plány rozvoje této pro Čechy ikonické cestovky, nekomentoval. Nevyjadřoval se ani k předloňskému prodeji Čedoku polské konkurenci Itaka. Pro Saranovu investiční skupinu Odien byl přitom Čedok mezi lety 2007 a 2016 zásadním tuzemským aktivem. Ještě předtím firma od zkrachovalého Daewoo koupila výrobce nákladních aut Avia v pražských Letňanech, kterého obratem prodala dalším investorům z Ashok Leyland. Rozsáhlý, více než 60hektarový výrobní ­areál, který je jedním z největších ucelených území v Praze určených pro výstavbu, ale Odienu zůstal.

Skupina se díky tomu stala jedním z největších vlastníků pozemků v Praze. A letošní rok je pro Saranův byznys klíčový − po dlouhých letech se očekává schválení změny územního plánu. Díky tomu bude moci postavit na místě chátrajících výrobních hal a nevyužitých ploch novou městskou čtvrť. Příští rok by se tak mohla začít rýsovat konkrétnější podoba dnešního brownfieldu v Letňanech. V první fázi půjde o investici dosahující až osmi miliard korun. Nyní Saran exkluzivně pro HN nastiňuje, jak by si nový Avia Park Campus představoval.

Sport, Saranova srdeční záležitost

Michael Saran je zapáleným sportovcem. "Sport mi umožnil studovat velmi dobrou univerzitu. Kdybych se nevěnoval wrestlingu a americkému fotbalu na nějaké úrovni, asi by mě tam nevzali," vzpomíná na své roky na prestižní Stanford University. Sport má být i niternou součástí přestavby okolí bývalé letňanské fabriky. "Část toho prostoru, který má celkovou rozlohu 68 hektarů, bude připraven pro výstavbu sportovišť. Pro veřejnou vybavenost počítáme se zhruba pěti hektary. Bude tam také škola, sportovní akademie zaměřená na české i mezinárodní studenty, vnitřní hala, rehabilitační centrum, parky," vypočítává Saran.

Michael Saran (48) ◼ Američan s tureckými předky z otcovy strany vystudoval ekonomii a mezinárodní vztahy na Stanfordově univerzitě, titul MBA získal na Harvard Business School. ◼ Do Česka přišel na přelomu tisíciletí jako investiční bankéř. V roce 2004 zde založil společnost Odien Group. ◼ Saran dříve vrcholově sportoval, věnoval se wrestlingu a americkému fotbalu. Dnes tráví svůj volný čas nejraději výlety do přírody, ať už sám, nebo se svými třemi dětmi. Je také vášnivým rybářem.

Nechce se ale soustředit jen na sportovní "hardware". Koncem loňského roku založil nadaci Sport2Life, která má vést děti k aktivnímu trávení volného času. "Budeme podporovat už existující projekty, programy a akce a zároveň budeme sami vymýšlet věci, které stojí za to. První projekty, jež jako Odien podpoříme, jsou minivolejbal a minibasketbal, turnaje a akce, které zaštiťuje volejbalový a basketbalový svaz. Na projekty Sport2­Life v začátku vyčleníme sedm milionů korun," říká.

Pro projekt Saran získal podporu českých sportovních hvězd včetně fotbalistů Vladimíra Šmicera a Patrika Bergera, akrobatického lyžaře Aleše Valenty nebo lyžařky Šárky Strachové. Sport2Life zaštítil i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. "Jedním z úkolů našeho výboru je zlepšit financování a obecně podmínky pro sportování a pohyb dětí v Česku. K tomu je zapotřebí stát, ale i podnikatelé a korporace. Věřím, že projekt Sport2Life a Michael Saran, který za ním stojí, budou inspirovat i další podnikatele," poznamenává Kejval, který dlouhodobě kritizuje nízkou společenskou odpovědnost firem.

Odien je podobně aktivní i v Chorvatsku a Turecku, kde kromě Česka také působí. "V Turecku jsme postavili patnáct sportovních center většinou v ekonomicky slabších regionech. V Chorvatsku jsme například uspořádali Split Training Camp, na který přišlo 200 dětí, které měly možnost si zasportovat s hvězdami," připomíná Saran.

Nekonečné možnosti

Zároveň odmítá, že sportovní dotace a nově založená nadace by měly sloužit primárně k vylepšení obrazu Odienu. Saran tvrdí, že sport je jeho přirozeností, a odkazuje třeba na to, že i v minulosti Čedok pod Odienem byl sponzorem sportu. Před dvěma lety, když fotbalový svaz zvažoval plány na výstavbu národního fotbalového stadionu s kapacitou kolem 40 tisíc lidí, představoval areál v Letňa­nech v majetku Odienu jednu z variant, kde by stadion mohl vyrůst. Později se plány svazu změnily a ve stínu dotační kauzy kolem někdejšího předsedy Fotbalové asocia­ce ČR Miroslava Pelty nápad utichl úplně.

Odien Group ◼ Firma vznikla v roce 2004. Zviditelnila se zejména koupí a následným prodejem výrobce aut Avia. Dnes Odienu patří rozlehlý areál, kde se vozy dřív vyráběly. Skupina také několik let vlastnila a řídila jednu z největších českých cestovních kanceláří, Čedok. ◼ Odien spravuje aktiva ve výši 470 milionů eur (přes 12 miliard korun), většinu z nich v úvěrových pohledávkách, které odkupuje skrze svoji větev private equity investic. Podstatnou část prostředků investuje do nemovitostí, firma je rovněž aktivní v oblasti distribuce dodávek energií. ◼ Společnost působí především v Česku, Chorvatsku a Turecku. V Praze patří mezi největší vlastníky pozemků. V Letňanech staví projekt Rezidence Veselská, který po dokončení nabídne téměř 500 bytů. Tamtéž připravuje kancelářskou budovu Odien Tower North.Zásadní investicí do budoucna má být komplexní redevelopment industriálního areálu Avia Park Campus. ◼ Ze zahraničních aktivit skupiny je nejviditelnější luxusní hotelový areál Le Meridien Lav v chorvatském Splitu. Odien je rovněž jedním z podílníků turecké mediální skupiny Saran Media & Entertainment.

Na plochu, kterou Odien disponuje, by se ale vešlo několik desítek takových stadionů. Jak tedy bude Avia Park Campus vypadat?

Saran předně upozorňuje, že Avii v letech 2004, 2005 nekupoval kvůli pozemkům. "Investovali jsme více než 200 milionů korun do restartu produkce a oživení značky, protože předtím to bylo Daewoo. Výrobu jsme záhy prodali společnosti Ashok Leyland a pozemky si nechali. Určitě jsme ale nepočítali s tím, že v Letňanech přestanou vyrábět," říká. Indická strojírenská skupina výrobu Avie totiž přesunula už v roce 2013 do své domovské země. "Na druhou stranu s developmentem jsme tam i tak počítali. Naší ambicí bylo výhledově koncentrovat výrobu v areálu do jedné jeho části, tu druhou revitalizovat a developovat," dodává Saran.

Mimochodem, loni se majitelem značky Avia stala skupina Czechoslovak Group investora Jaroslava Strnada, která výrobu obnovuje v Přelouči na Pardubicku.

Velké sousto

Území areálu bývalého strojírenského podniku Avia na okraji Prahy 18 patří svou rozlohou (více než 60 hektarů) mezi pět největších transformačních oblastí v Praze. Je tedy o dost větší než například rozvojové lokality bývalých nádraží Bubny či Žižkov. Jedná se o pozemky a budovy v Letňanech mezi ulicí Veselská a železniční tratí Praha-Všetaty, které jsou dnes z větší části nevyužívané.

Odien má v úmyslu území revitalizovat, svůj plán s městem poprvé konzultoval před deseti lety. Investor si nechal u libereckého architektonického ateliéru SIAL zpracovat studii jako podklad pro změnu územního plánu, která je aktuálně v procesu pořizování. Bez ní nemůže začít stavět.

Záměrem je vytvořit na místě dnes již nevyužívaných objektů plnohodnotnou městskou čtvrť včetně občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. "Území je vhodné pro plánovanou revitalizaci. Menší část lokality je vyhrazena pro výrobu, sklady a služby," říká Kateřina Glacnerová z tiskového oddělení pražského Institutu plánování a rozvoje.

Očekává se, že pražští zastupitelé schválí změnu územního plánu v průběhu letošního druhého čtvrtletí. Záměr, který umožní přestavbu průmyslového areálu na polyfunkční čtvrť, patří mezi 18 celoměstsky významných změn. Ty se projednávají v jednom balíku. V Letňanech je podobným územím ještě bývalý průmyslový areál Letov společnosti Accolade, který se však transformuje postupně a výroba a sklady v něm nadále zůstanou.

Prostor bývalé Avie byl několik desítek let zatěžován průmyslovou výrobou, a proto musí Odien počítat s odstraněním ekologických zátěží. Městské části Praha 18 se přitom nelíbí, že v části areálu se počítá s výrobou i do budoucna. "My s tím zásadně nesouhlasíme, jsme v tomto směru v těžkém střetu s metropolitním plánem," říká starosta Ivan Kabický. Městská část se obává zvýšení kamionové dopravy. Záměr investora připomínkovala, požadovala například snížení výšky plánovaných budov.

"Nyní víme to, že pozemky nerozparcelujeme a nerozprodáme různým developerům," ujišťuje Saran. "Navrhneme na nich funkční celek. Počítáme tam s různým využitím ploch včetně parku. Část bude dál průmyslovým areálem pro menší drobné nájemce z oboru lehkého strojírenství a vyroste tam i komerční zóna. Kolem 60 procent kapacity bude určeno pro bytovou výstavbu. Kolik jich ve finále přesně bude, těžko odhadovat, ale plánujeme zhruba 2500 bytů," nastiňuje.

Stavět se má postupně. Náklady na první fázi projektu Saran odhaduje na šest až osm miliard korun. "Věřím, že je v zájmu každého mít na místě bývalé nefunkční továrny a zchátralého průmyslového areálu pěkný development," říká. Výstavba projektu bude podle něj trvat maximálně 10 let, starosta Kabický si ale myslí, že na pozemcích se reálně nekopne dříve než za šest let.

Saranův realitní byznys zastřešuje společnost Odien Real Estate, která rozvíjí developerskou činnost v Česku a v Chorvatsku. Zatímco rozvoj areálu po Avii je na samém počátku, firma mezitím v jeho sousedství staví první budovy. Loni se Odien Real Estate vyšvihla mezi největší rezidenční developery v Praze, kde se podle počtu prodaných bytů za prvních 10 měsíců umístila na 13. místě. K tomuto výsledku přispěl jediný bytový projekt − Rezidence Veselská. První domy letňanského komplexu, v němž vznikne celkem 489 bytů, se kolaudovaly loni. Další mají být dokončené v průběhu příštího roku.

Rovněž v Letňanech, na křižovatce ulic Veselská a Beranových, developer připravuje čtrnáctipatrovou kancelářskou budovu Odien Tower North. Její výstavbu plánuje začít v letošním roce. Ačkoli může na obrázku působit mohutně, ve skutečnosti nabídne 8500 metrů čtverečních k pronájmu, což je na kancelářskou budovu spíše podprůměrný objem.

Pro nováčky to v Česku není jednoduché

Odien se dosud profiloval jako typický investiční fond. Znamená to, že koupí firmu v problémech, restrukturalizuje ji a později prodá strategickému investorovi z oboru. "Od Daewoo a korejských věřitelů jsme koupili Daewoo Avia, aktiva a pohledávky ve výši 6,5 miliardy korun. V roce 2007 jsme koupili Čedok. Věřili jsme, že to je dobrá investice, protože turismus měl podle všech signálů růst, Češi měli být hladoví po cestování. Plánovali jsme na to navázat dalšími akvizicemi v oboru," bilancuje Saran s tím, že i pokud jde o firmy, chce Odien dál hledat vhodné příležitosti a nakupovat.

Skupina zároveň hodlá dál rozvíjet své podnikání v Turecku a Chorvatsku. Turecko je logické kvůli kořenům, které tam Saran a jeho rodina mají. Saran Media & Entertainment, jednu z nejvlivnějších mediálních skupin, řídí Michaelův starší bratr Sadettin Saran. Také on je ve sportovním prostředí velmi aktivní, například na začátku tisíciletí byl jedním z členů topmanagementu fotbalového klubu Fenerbahce Istanbul.

Chorvatsko je zase podle Sarana pro Odien zajímavé kvůli podfinancovanému, přitom perspektivnímu turismu. "Pro srovnání − Turecko má 650 pětihvězdičkových hotelů, v Chorvatsku jich je 34," naznačuje, jakým směrem se zřejmě v zemi u Jadranu bude dál orientovat.

Pokud jde o podnikání v Česku, jako Američan má Michael Saran téměř po dvou dekádách na zdejší byznysové prostředí zajímavý názor. "Je stále těžší jako nový investor cokoliv vybudovat. Trh je mnohem konkurenčnější, usazenější než na začátku milénia, když jsme tu začínali. A jedna z věcí, kterou rovněž pozoruji, je jakási potřeba propojování s politikou, vlivové zájmy velkých hráčů. Opravdu není pro nováčka jednoduché začít v Česku dělat byznys," říká.

