Když se Jiří Drahoš jednoho dne ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil z divného brouka v charismatického lídra. Jak už to v našich končinách bývá zvykem, ta proměna se udála za zavřenými dveřmi a byl to docela porod. A jako s každou novou situací se s ní smrtelník, tedy i kandidát na prezidenta republiky, musel popasovat.

"Jirko, Franta vzkazuje… Kdo? Přece náš marketingový mág z Parazitologického ústavu Akademie věd! No prostě si Franta myslí, že pár hodin před volbami by se moc velké rošády dělat neměly," zaúpěla klíčovou dírkou paní Eva, oddaná manželka a knihovnice v důchodu, kterou v poslední době spíš než archy z biblioték zajímaly ty s podpisy podporovatelů manžela. A oděna do námořnického trička, rozeběhla se bůhvíkam. Nebo čertvíkam? Ale nepředbíhejme.

Z pokoje zatím vycházely podivné zvuky, podobné těm za dveřmi stomatologických ordinací před mnoha lety. Do toho i něco jako hlasité stříhání nůžkami, vrčení nějakého obřího fénu, Angie od Rolling Stones na plné koule… Bylo slyšet i hodně dobré kázání mesiášského typu, ovšem pikantně promixované tibetskými zvonky. A smích. No, spíš pekelný chechot. Spojitost s tím, že se Drahošovi pár týdnů před volbami přestěhovali do domu číslo 40 na Karlově náměstí, nazývaného též Domem Faustovým, bude nejspíš náhodná. Profesor je přece více než pouhý doktor.

Nakonec se rozrazily dveře a z nich vyšel George Clooney. Tedy ten muž tak alespoň vypadal. Provázely ho vtipné hlášky i filozofická moudra; uklízečky o patro níž, spatříce ho, vrhaly se na kolena a rejžáky před jeho lakýrkami freneticky drhly kamennou podlahu.

Na ulici pak zamířil rovnou do trafiky. Když uviděl titulky novin, usmál se. "Čtvrtým českým prezidentem se stal vědec," četl. "Víte, stát se prezidentem není vůbec žádná věda," zašeptal mladičké prodavačce do ucha. Nechápala. "A dejte mi prosím támhleten aršík sběratelských retro známek s Husákem. To byla ztělesněná šeď, co?" Nechápala ještě víc. "Myslíte ty nové známky s prezidentem Drahošem?"