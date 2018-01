Fénix je v pohybu," oznámí mladý dutým hlasem do vysílačky a narovná se v ramenou. Švy jeho polyesterového saka úpí, ale drží. Možná má na začátku kariéry špatně padnoucí oblek, ale před sebou přinejmenším pět let na Hradě. Je to skvělá, majestátní chvíle. Inaugurace prezidenta Hynka, který rozumí údělu vojáka, a dokonce umí střílet, začíná ani ne za hodinu.

"Boha jeho, zase to tolik nežer," utrousí k mladému služebně starší člen ochranky s přezdívkou Blátošlap. "Fénix se ti zasek' mezi dveřma," chrochtne a podolkem košile si přeleští tmavé brýle. Přízvisko si starý vysloužil u minulého prezidenta, když zasahoval na Veselském rybníku. Hlava ozbrojených sil se tehdy o své dovolené plácala v nafukovacím člunu, zatímco Blátošlap za ním pochodoval po bahnitém dně v neoprenu. Blátošlap pamatuje i takzvaný chrastavský masakr, kdy se na prezidenta střílelo softwarovými kuličkami. Starý je zkušený muž a mladý na něj dá.

Prezident Hynek se zatím přidržuje veřejí a s tichým klením setřásá z polobotky batole. Jeho dvouletý syn se svíjí smíchy a ručkama objímá politikův levý kotník. Hynkova krásná, světlovlasá manželka se pokouší odlepit chlapcovy prsty od mužovy hedvábné ponožky a volnou rukou si přidržuje vlhké lokny. Doufala, že jí doschnou v limuzíně. Starší syn, čtyřletý, se stále drží v předsíni. Hlásí, že dokud nedomaluje veverku, nikam nejde.

"Nemůžeš s nima něco udělat, Jiříčku?" procedí paní Hynková mezi zuby v naději, že zdrobnělina před cizími skryje nasupenou výčitku. Neskryla. Bodyguardi se diskrétně zahledí na výmalbu v chodbě. Na tohle si teď budou muset zvykat. Všichni.

"A co bych měl asi tak dělat? Vždyť víš, že to s nimi neumím," odsekne státník. "Děti, to je tvoje práce." První dáma zrudne.

"S tebou bude celý NATO jak v ažúru, když nezpacifikuješ dva nezletilý," vrátí mu to s nakyslým úsměvem. Chlapeček se konečně pustí a nechá se vzít do náruče. Nejmladší strážce přivolá zdviž. Začíná tušit, že s Hynkovými nejspíš nebude psát dějiny, nýbrž lodní deník.

"Fénix je v pohybu," řekne ironickým tónem a povolí ramena. "Té minus čtyřicet pět."