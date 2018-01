Ležely všechny tři na louce, vystavené paprskům hřejivého slunce.

Řekla: "Já kdybych mohla volit…"

Ta vedle ní, říkejme jí třeba Modrá, ji přerušila: "Počkej, ty nemůžeš volit?"

"Samozřejmě že ne," odpověděla Červená. "Jsem cizinka. Dovoz!" zasmála se.

"Já taky nemůžu volit," přispěchala se svou troškou do mlýna třetí, které budeme říkat Žlutá.

Ne snad, že by ty barvy byly důležité. Koneckonců je celkem jedno, co na sebe navlečete, obrazně řečeno. Ale náhoda tomu chtěla, že se to zrovna takhle sešlo.

"Moment," řekla Modrá. "Ty jsi z Moravy, ne?"

"Ze Slezska," řekla. "Ale volit nemůžu. Zahraniční původ!"

"Ono to máš jedno," podotkla Modrá, a jak řekla, ona sice volit může, "Echtovní Češka!" zasmála se, ale nakonec to asi stejně nezvládne. "Celý víkend budu tady. Zvlášť jestli se udrží tohle počasí," řekla.

Červená a Žlutá přikývly, že tomu rozumí. Kdo by se o víkendu hnal k volebním urnám, že ano.

"Ale promiň, já tě přerušila," obrátila se Modrá na Červenou. "Chtěla jsi nám říct, koho bys volila?"

"No tak samozřejmě Vráťu. Koho jiného?" řekla tónem, jako že se Modrá musela zbláznit, jestli se zrovna na tohle ptá.

"Vráťa je borec," vydechla Modrá.

"Vlastně ho neznám," řekla Žlutá, "ale musím říct, že od našich kámošek neslyším nic jiného. Vráťa by prostě měl být prezident!"

"Je chytrej a vzdělanej!" řekla Červená.

"A hezkej!" zasnila se Modrá.

"Slyšela jsem, že kdyby byl pořád velký šéf, tak se žádný Dieselgate vůbec nestal," podotkla Žlutá.

Modrá a Červená unisono vydechly, že to je jasné.

Bylo to příjemné slunečné odpoledne. V autobazaru Na Louce byla pohoda. Nikdo by neřekl, že je těsně před volbami a všude jinde vrcholí nervózní atmosféra.

Dámy si tu pohodu náramně užívaly. To bylo patrné na první pohled. A jakkoli byly všechny tři takzvaně v letech, tak v paprscích slunce vypadaly báječně. Proč se nepochválit?

Červená sportovní Audi A4, žlutá elegantní Hyundai ix30 a samozřejmě modrá Škoda Fabia. Krasavice vyrobená českými ručičkami!

Majitel bazaru pan Eda musel zaslechnout kus jejich konverzace, protože se usmál, rozhlédl se po desítkách aut rozesetých na louce a spíš jen sám pro sebe řekl: "Jo, kdyby volily jen tyhlety moje holky, tak má Kulhánek Hrad jistej. Ale jinak… No nevím, nevím," zašklebil se.

A hned pak zamířil do kanceláře ve stavební buňce u brány autobazaru. Už se těšil, až si tam naleje malého ruma.