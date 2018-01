Mám to! Napojili jsme se!" X'u'l'paas se spokojeně plácala po laterálním laloku. Obvykle se napojila okamžitě − čtečka myšlenek byla skvěle kalibrovaná na planetu, která si říká Země (nebo Zem'an? tak nějak), ale tentokrát se elektronická ručička dlouho držela nuly, než se X'u'l'paase podařilo proniknout hlouběji do plazího mozku. Průzkumníci z planety X'e'loo už dávno pochopili, že čtení myšlenek je nejjednodušší způsob, jak Pozemanšťanům porozumět. Překladače byly nespolehlivé, a navíc se zdálo, že se slova Pozemanšťanů často nekryjí s jejich myšlenkami. X'e'looany to mátlo, nechápali, kde mají v měřeních chybu.

Průzkumníci se zatajenou respirací sledovali, co se děje v mozku nejvýznamnějšího X'echa. (Jistě, X'u'luluum neměl jinou možnost než srovnávat jeho tlamu s tlamami, které se nejčastěji vyskytovaly v nadživotní velikosti na jakýchsi podivných obrazovkách nad povrchem této části planety, zvané X'ežko.)

Cigáro? Kde mám cigáro? Největší X'ech se zoufale bil do levé části toraxu, tam, kde, jak jim X'u'l'paas připomněla, jeho druh mívá centrální pumpu. Jsem prezident /nesrozumitelné/ týhle /nesrozumitelné/ země a nemám /nesrozumitelné/ ani cigáro? Kde je ten jedinec s nízkým IQ, který mi dělá mluvčího? Kde mám cigáro /nesrozumitelné/?

Průzkumníci sledovali, jak k největšímu X'echovi přiskočil jedinec s ochlupenou tlamou a podával mu krabičku. Největší Pozemanšťan vytáhl dlouhou věc a podpálil ji zdrojem infračerveného záření. Potom si tu věc vložil do požeráku a požitkářsky inspiroval. Než stačil exspirovat, X'u'luluumovi se samým dojetím začal sloupávat chitin z toracického pásu. "Sebevražda! Rituální sebevražda!" signalizoval. X'u'luluum zrovna čekal mladé, cloumaly s ním feromony a dojímala ho každá maličkost, včetně takových přechodů z jednoho stavu do druhého, jakými bylo zrození či smrt. Chytil se za kladélko.

Největší X'ech ještě nestačil típnout špačka do fíkusu, a už X'u'luluum na podlaze létajícího talíře snesl 326 vajec.