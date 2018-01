Při zběžném pohledu do zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která zpochybňuje oprávněnost dotace pro Farmu Čapí hnízdo, nepůsobí premiér Andrej Babiš jako hlavní aktér celého případu. Dokument, jehož český překlad vydavatelství Economia zveřejní ve čtvrtek na svých webových portálech, míří hlavně na dvojici lidí, jež vyřizovala žádost o poskytnutí evropských peněz.

Při podrobném čtení však vyplouvá na povrch, že evropští vyšetřovatelé Babišovi přisuzují v kauze významnou roli. Připomínají, že podepsal za Agrofert důležité dokumenty nebo zaplatil za akcie farmy pro své příbuzné.

Podle zprávy OLAF zůstal Babiš s Čapím hnízdem bezprostředně spjatý i v letech 2008 až 2013, kdy farma oficiálně nepatřila do struktury holdingu Agrofert. Ten šéf hnutí ANO až do loňska vlastnil napřímo. Nyní Babišův majetek spravují svěřenské fondy. V uvedeném období farma před úřady vystupovala jako nezávislý malý podnik − jinak by nedostala 50 milionů korun z veřejných zdrojů, z nichž většinu tvořily evropské fondy.

Babiš popírá, že by Čapí hnízdo získalo dotaci nezákonně, a hovoří o "politické kauze". Ve středu na dotaz HN uvedl, že stále neví, co se ve zprávě píše. "OLAF jsem nikdy nepotkal a nikdy jsem neměl kontakt s OLAF… Zprávu máte, takže dobře víte, že moje jméno v ní není. Takže o mně vyšetřovatelé nemohou psát," uvedl Babiš.

Premiérovo jméno se přitom ve zprávě OLAF objevuje na různých místech. Jen v závěrečné kapitole je uváděno šestkrát.

V době, kdy farma musela splňovat podmínku nezávislého malého podniku, její akcie vlastnili podle Babiše jeho blízcí − syn a dcera z prvního manželství, družka Monika a posléze její bratr Martin Herodes. Úzké vazby existovaly i ve vztahu mezi Čapím hnízdem a Agrofertem − osobní přes manažery a právníky, kteří vystupovali v obou subjektech, i ekonomické.

Obchodní kontrakty pasovaly farmu do role podniku závislého na Babišově koncernu. A současný šéf hnutí ANO v těchto vztazích vícekrát osobně figuroval.

Například v červnu 2008 Babiš podepsal smlouvu, kterou jeho Agrofert poskytl záruku za část úvěrů od banky HSBC pro Čapí hnízdo. Informace, že ručitelem se stal právě holding, přitom chyběla v dokumentaci pro získání dotace. Úřad středočeského Regionálního operačního programu (ROP), který schvaloval přidělování dotace, se nedozvěděl ani to, že za zbytek úvěrů ručí farma pozemky, které patřily společnosti Imoba, tehdy dceřiné firmě Agrofertu. Zástupci Čapího hnízda totiž úřadu poslali smlouvu s bankou HSBC bez pasáže o garancích. Podle zprávy OLAF to zdůvodnili obchodním tajemstvím.

Neúplné podklady vyhodnotil OLAF jako jeden z hlavních přešlapů. V závěru zprávy vyšetřovatelé vytkli zástupcům Čapího hnízda, že před úřady zatajili klíčové informace k posouzení, zda farma spadá do kategorie nezávislého středního či malého podniku. "Tyto činy mohou být stíhány národními soudními orgány jako porušení paragrafů 212 a 260 českého trestního zákoníku. Národní soudní orgány mohou zohlednit informace získané během vyšetřování úřadem OLAF při jejich dalším postupu," napsali v dokumentu.

Od banky HSBC si Farma Čapí hnízdo půjčila ve třech kontraktech celkem 455 milionů korun. Splácet úvěry mohla jen díky zakázkám od různých firem z Babišova holdingu, fakturovaných převážně za reklamní služby. Například v roce 2010 tvořily tyto příjmy přes 90 procent tržeb farmy.

V loňském roce se navíc v médiích objevily neověřené kopie dokumentů z české pobočky HSBC z roku 2008, které označovaly Čapí hnízdo za majetek Andreje Babiše. Zmínka o nich se dostala i do zprávy OLAF. Společnost Imoba, právní nástupce farmy, uvedla, že s těmito dokumenty nepřišla do styku.

Na další přímé Babišovy stopy OLAF upozorňuje při majetkových transakcích s farmou. Podle kopie bankovního výkazu v polovině září 2008 nynější šéf hnutí ANO zaplatil necelé 2,4 milionu korun za akcie farmy. Ty už v závěru předchozího roku získali jeho dva starší potomci a partnerka Monika od jedné z dceřiných firem Agrofertu. V roce 2013 se farma do struktury holdingu vrátila, kupní smlouvu za něj podepisoval opět Babiš.

Kauzu Čapí hnízdo vyšetřuje i česká policie, Babišovu trestnímu stíhání však stále brání poslanecká imunita.