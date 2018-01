Prezident Miloš Zeman zpřísnil podmínky, za jakých bude ochotný podruhé jmenovat Andreje Babiše (ANO) předsedou kabinetu. Bude po něm požadovat zaručenou většinu hlasů ve sněmovně. S nynější menšinovou vládou Babiš zřejmě neuspěje, protože mu důvěru zatím chtějí dát jen poslanci jeho hnutí. Původně mělo hlasování o podpoře proběhnout včera, ale kvůli zvratům v mandátovém a imunitním výboru, který se sešel nečekaně, se odložilo na úterý.

Výbor se ve stejný den také chystá doporučit sněmovně, zda má vydat Babiše a předsedu klubu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Podle lidovců ANO slíbilo, že doporučení opravdu vydá. Poslanec SPD Radek Rozvoral se navíc rozhodl na úterní jednání výboru pozvat bývalého detektiva Jiřího Komárka. S tím ale ostatní opoziční poslanci nesouhlasí. Podle předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska se tak ANO a SPD pokouší uměle oddalovat termín, kdy výbor o vydání rozhodne. "Konáte v zájmu svého šéfa," zdůraznila poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Babiše a Faltýnka chce policie obvinit v souvislosti s mnohamilionovým dotačním podvodem v kauze Farmy Čapí hnízdo.

Na včerejší jednání sněmovny o důvěře dorazil i prezident Miloš Zeman. Ten Babišovi vzkázal, aby namísto menšinového kabinetu preferoval vládu opřenou o nadpoloviční většinu zákonodárců. "V okamžiku, kdy přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených hlasů, ho podruhé jmenuji premiérem," řekl novinářům Zeman. To je obrat. Ještě nedávno prezident tvrdil, že Babiše jmenuje i podruhé, a žádnou z těchto podmínek nezmínil.

Prezident na šéfa ANO zatlačil, ale současně mu tím dal čas na vyjednávání. Neřekl, jak dlouho by nechal vládnout menšinový kabinet ANO bez důvěry. Teoreticky by tak hnutí mohlo vést ministerstva měsíce. "Je to tlak asi na ochotu dalších subjektů s námi spolupracovat. A je to tlak i na to, abychom jim byli schopni nabídnout variantu, která pro ně bude přijatelná," vysvětluje ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO), jak Zemanovu obratu rozumí.

Zeman navíc Babiše s největší pravděpodobností zaskočil. "Určitě jsem to nevěděl, mám pocit, že ani pan Babiš," uvedl poslanec a člen předsednictva ANO Jan Volný. Naopak z výroků Tomia Okamury (SPD) během středečního jednání sněmovny vyplývalo, že s prezidentem o budoucím vládním uspořádání podrobně hovořil.

Sám Babiš na menšinové vládě ANO rozhodně netrvá. "Preferujeme koaličního partnera, abychom měli stabilní vládu. Zatím to tak nevypadá, ale uvidíme, jestli se to po kongresu ODS a sjezdu ČSSD změní," řekl premiér. Na otázku, s kým by chtěl vyjednávat, zmínil právě sociální demokracii. S SPD by pak prý chtěl mluvit o programovém prohlášení.

Babiš potřebuje získat 33 hlasů, které hnutí ANO k důvěře vlády chybí. Největší překážkou případného úspěchu je ale sám Babiš. Kvůli tomu, že ho před volbami policie obvinila z podvodu, s ním odmítají spolupracovat všechny strany vyjma SPD a KSČM.