Farma Čapí Hnízdo nemusí být zdaleka posledním případem, za který čeští daňoví poplatníci zaplatí. Česku hrozí, že by mohlo přijít o výrazně víc peněz, než je 42,5 milionu korun, které stát kvůli nesrovnalostem v projektu Čapí hnízdo nedostane z evropských fondů. Farma patří do svěřenských fondů, do nichž premiér Andrej Babiš převedl svůj majetek.

Jak už HN exkluzivně informovaly, podle Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v projektu došlo k porušení řady zákonů. "Tato porušení mohou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU," tvrdí OLAF ve zprávě, kterou mají HN k dispozici. OLAF tak potvrdil zjištění české policie, která obvinila 11 lidí včetně Andreje Babiše, jeho nynější manželky a jeho dospělých dětí.

OLAF ve své zprávě upozorňuje i na problematické fungování celého Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy mezi lety 2007 až 2013, který dotaci Čapímu hnízdu přiklepl. Středočeši si objednali posudky projektu od dvou nezávislých expertů, Ivany Havlíkové a Karla Mojžišíka. Oba přitom v návrhu projektu odhalili řadu problematických míst a vyzvali, aby je žadatel o dotaci nejdřív vyjasnil. Jenže ROP žadatele s těmito posudky vůbec neseznámil a nevyzval ho, aby podle nich svou žádost o peníze dopracoval. "Navzdory závažnosti názorů obou expertů a absenci vysvětlení ze strany žadatele o dotaci byl tento projekt schválen," konstatuje ve své zprávě OLAF.

Výroky Andreje Babiše v čase ◼ Andrej Babiš v roce 2013 pro týdeník Respekt:

S Čapím hnízdem nemám nic společného… Nevím, komu to patří… Myslím si, že farmu vlastní nějací právníci.

◼ Andrej Babiš v dokumentárním filmu Matrix AB z roku 2015:

Myslím, že je to nejlepší projekt, co jsem kdy vymyslel. Napadlo mě to, když jsem s dětmi čekal ve frontě v pražské zoo na krmení koz. Byla tam obrovská fronta a já nesnáším čekání. Tak jsem si řekl, že udělám podobný projekt.

◼ Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně v roce 2015:

Společnost Farma Čapí hnízdo byla vlastněna dvěma mými dospělými dětmi a bratrem mojí partnerky.

Evropskou komisi OLAF na tento postup výslovně upozorňuje. "OLAF shledává přístup řídícího orgánu (tj. ROP Střední Čechy − pozn. red.) při posuzování a schválení tohoto projektu poněkud neobvyklým a upozorňuje na tento fakt DG REGIO," píše OLAF. DG Regio je součástí Evropské komise (EK), která má čerpání peněz z evropských fondů na starosti.

Pokud by EK tuto výzvu OLAF vyslyšela, je nejpravděpodobnější, že by se opakoval postup známý už z ROP Severozápad, tedy z Ústeckého a Karlovarského kraje. Kvůli podezřením z četných podvodů a chyb nařídila EK provést v tomto programu audit. Jeho výsledkem bylo, že Česko kvůli podvodům přišlo o více než 2,5 miliardy korun.

Odborníci na evropské fondy oslovení HN se shodli, že provedení auditu v ROP Střední Čechy by mohlo nastat. "Je to velice citlivá záležitost a raději nedomýšlím, co vše by se mohlo stát," řekl HN mimo záznam vysoce postavený úředník, který se zabývá evropskými fondy.

Audit může udělat sama EK, případně Evropský účetní dvůr nebo jeho provedení může komise nařídit českému ministerstvu financí. V případě odhalení skutečně závažných problémů by EK mohla Česku nařídit, aby vrátilo určité procento z celkového objemu ROP Střední Čechy, ve kterém je přes 571 milionů eur, tedy podle současného kurzu přes 14,5 miliardy korun. K tomu došlo právě v případě ROP Severozápad. Jinou variantou je to, že peníze na dotace by museli vrátit konkrétní příjemci, u jejichž projektů by audit našel vážné chyby nebo podvody.

Audit může v ROP Střední Čechy proběhnout kdykoliv, protože program zatím nebyl uzavřen. Jak ale HN potvrdilo ministerstvo financí, na audit může dojít i v případě, že Česko stáhne žádost o proplacení Čapího hnízda a dalšího problematického dotačního projektu v Kosmonosích z evropského rozpočtu.

Petr Zahradník, odborník na evropské fondy z Evropského hospodářského a sociálního výboru a České spořitelny, upozorňuje, že odhalení podobných problémů je poměrně pravděpodobné. Nemyslí si ale, že by chyby a podvody ve středních Čechách byly tak vážné, jako v Ústeckém a Karlovarském kraji. "Program Severozápad byla totální systémová chyba, vyšetřování odhalilo působení určité chobotnice. V případě středních Čech chci věřit, že míra závažnosti je podstatně nižší," říká Zahradník.

Zároveň ale upozorňuje na to, že Čapí hnízdo zřejmě není ojedinělou kauzou. V Česku se podle něj nejspíš v minulosti vyskytly desítky podobných případů, tedy že velká firma získala dotaci, na kterou ve skutečnosti neměla nárok. Audit by něco takového mohl odhalit i ve středních Čechách. "Andrej Babiš tím možná bude argumentovat, že přece v tomto ohledu nebyl sám," říká Zahradník. Ale upozorňuje, že "Babiš je přece jako jediný z těchto lidí premiérem".

Na základě zprávy OLAF je ale jasné, že Česko z Bruselu nedostane proplacených 42,5 milionu korun, které předtím podle pravidel na stavbu Čapího hnízda poslal stát. Česko ale může tuto sumu v budoucnu vymáhat po příjemci dotace.