Plán vlády Andreje Babiše (ANO) osvobodit studenty a důchodce od placení za jízdu ve vlacích znepokojuje autobusové dopravce. Obávají se, že je opatření připraví o cestující.

"Pokud by stát umožnil jezdit studentům a seniorům ve vlacích zdarma, projevilo by se to na některých trasách úbytkem cestujících v autobusech. Podobně, jako se to stalo na Slovensku," říká Aleš Ondrůj, mluvčí společnosti RegioJet, která provozuje soukromé vlaky a autobusy.

Na Slovensku zavedl bezplatnou železnici pro žáky, studenty a seniory v roce 2014 premiér Robert Fico. Zvýhodnění se takřka okamžitě projevilo nejen na železnici, ale právě i v autobusové dopravě. Podle slovenského deníku Pravda v roce 2015 klesl počet cestujících v dálkových autobusech v průměru o 12,7 procenta. Příměstské autobusy zaznamenaly pokles o 2,7 procenta.

90,9 milionu pasažérů přepravily tuzemské vlaky za první pololetí loňského roku, což byl nárůst o 1,7 milionu. Nejvíce jich cestovalo s Českými drahami – 86,9 milionu. Autobusy (bez MHD) za stejné období jelo 173 milionů cestujících, což byl naopak pokles o 600 tisíc. 5,7 mld. Kč by muselo jít ročně z veřejného rozpočtu na kompenzaci ušlého zisku, pokud by se počet cestujících zvýšil zhruba o sto milionů ročně. V roce 2016 železnici využilo 179 milionů lidí.

Opatření by se v Česku nejvíce dotklo autobusových linek, jejichž trasy kopírují železniční tratě. "Tím, že se bude upřednostňovat železniční doprava, se může stát, že na některých linkách prostě autobusy přestanou jezdit," říká Peter Köhler, ředitel skupiny LEO Express, která poskytuje železniční i autobusovou přepravu.

Podle dopravců by se zvýhodnění vlaků nejvíce projevilo u autobusů, které jezdí z Prahy do velkých českých měst, například do Českých Budějovic, Plzně či Brna. "Komplikace by pravděpodobně vznikly například na trase mezi Prahou a Kladnem, kde by mohlo dojít k rušení některých autobusových linek, a naopak přetlaku cestujících ve vlacích," říká Ondrůj.

Podle některých dopravců plánované zvýhodnění železniční dopravy pokřiví celý trh. "Pokud je smyslem podpora hromadné dopravy osob, měly by autobusy mít také stejné podmínky," říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Dopravci přitom připomínají, že na některých trasách cestující nemají možnost přímého spojení vlakem. Příkladem je cesta z Prahy do Liberce, kde je možné jet přímo pouze autem či autobusem. "Lidé, kteří takto jezdí, na slevu vůbec nedosáhnou," dodává Ondrůj.

Přestože mají někteří autobusoví dopravci obavy ze zvýhodnění železnice, vyčkávají na podrobnosti. Vláda zatím představila jen vizi. Babiš uvedl, že je třeba celou věc ještě prodiskutovat na širší bázi. Jednat se bude například i o tom, zda bude železnice pro seniory a studenty zcela zdarma, či za malý poplatek. "Předpokládáme, že bude nějaký seniorpas nebo průkaz pro studenty, který by byl zpoplatněný a na základě kterého by mohli jezdit důchodci nad 65 let a studenti do 26 let bezplatně," nastínil ministr dopravy Dan Ťok (ANO), jak by mohl systém fungovat.

Zatímco autobusoví dopravci se obávají, že je zvýhodnění železnice připraví o pasažéry, jinak se na věc dívá Svaz cestujících ve veřejné dopravě. "Část autobusových zákazníků se pravděpodobně do vlaku skutečně přesune, ale z hlediska dlouhodobého propadu cestujících v autobusové dopravě je to celkově zanedbatelné. Stejně tak lze předpokládat, že někteří platící cestující by se pak mohli z přeplněných vlaků přesunout do méně využitých autobusů," popisuje prezident svazu Miroslav Vyka.

Naráží přitom na další problém, který s sebou může novinka přinést: počet cestujících ve vlacích může po zavedení slev rapidně vzrůst. Na Slovensku například od roku 2014 do konce roku 2016 počet cestujících ve vlacích narostl o více než polovinu, tedy na 70 milionů lidí ročně. Vlaky jsou natolik přeplněné, že si někteří senioři, kteří nemusí platit, kupují lístky do první třídy. Podle Vyky může nárůst cestujících snížit standard v českých vlacích. To podle něj způsobí odliv takzvaných VIP pasažérů. "Ti by mohli železnici kvůli její přetíženosti a posunu služby do kategorie 'dopravní socky' opustit a vrátit se do aut," říká Vyka.

Ministerstvo dopravy zatím ani orientačně neví, jak výrazně by vládní návrh zatížil státní a krajské rozpočty. Pokud by v Česku počet cestujících narostl během tří let zhruba o sto milionů ročně, tedy podobně jako na Slovensku více než o polovinu, z veřejných rozpočtů by jen na kompenzaci ušlého jízdného bylo potřeba odhadem asi 5,7 miliardy korun ročně.

