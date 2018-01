Kvalifikovaný zaměstnanec byl v loňském roce nedostatkovým zbožím. Těch správných lidí je na trhu i nyní tak málo, že některé firmy musí přidávat, přestože si to nemohou aktuálně dovolit. A peníze shánějí až zpětně.

Patří mezi ně i hutní firmy ve Veselí nad Moravou, Chomutově a Hrádek z impéria slováckého miliardáře Zdeňka Zemka. "Letos jsme platy řešili dvakrát. Zaprvé jsme v hutní skupině plošně zvýšili platy o 1200 korun a pak jsme měli bonusy pro lidi, kteří byli ochotní navýšit svojí kvalifikaci. Aby byli víceúčeloví," říká v rozhovoru pro HN Zemek.

Jeho firmy se přitom výsledkově nyní pohybují jen v mírném zisku a přidávání je pro skupinu velkou zátěží. "Nyní na to máme jen tak tak. Ale se zvedáním platu jsem také všem řekl, že pokud člověka platíme za osm hodin, tak musí těch osm hodin odpracovat. To dnes není. Vinou poruch, odstávek a dalších. S růstem platů tak musíme i výrazně zvýšit produktivitu práce a například to, co vyrábíme ve třech směnách, udělat ve dvou. To teď leží před námi," říká.

Zdeněk Zemek (66) Vystudoval brněnská práva a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Celý život pracoval ve Slováckých strojírnách Uherský Brod a Železárnách Veselí nad Moravou, které postupně ovládl, a dalšími akvizicemi vytvořil čtvrtou největší ocelářskou skupinu v zemi. Kromě ocelářství buduje i malé impérium v osobní dopravě a v lázeňství, kde koupil například Lázně Darkov. Patří mu i fotbalový klub 1. FC Slovácko nebo Galerie Joži Uprky.

Zvyšování kvalifikace je podle něj nutné hlavně u specializovaných činností. Stávalo se například, že provoz celé ocelárny s více než čtyřmi stovkami zaměstnanců stál na deseti stěžejních lidech, například na valcířích. I proto si chce vychovat další.

"Jsme tak proti rovnostářství, jak si ho představují odboráři. Pokud to na někom stojí a padá, dostane 50 tisíc. Pokud je na pozici, na kterou se zaučí za měsíc, nedostane více než 20 tisíc," říká Zemek.

Málo řidičů

Problémy se zaměstnanci ale Zemek řeší i ve druhé části svého byznysu, autobusové dopravě. Zde zatím vlastní zhruba 1300 autobusů a provozuje dopravu například ve Zlínském, Plzeňském či Královéhradeckém kraji. V Česku je proto po Arrivě druhým největším dopravcem.

"Musíme to lepit, někdy přeškolujeme prodavačky z Kauflandu, často ale spolupracujeme s lidmi v důchodovém věku," říká. Řidičů je prý málo jednak kvůli nedostatečné koncepci učňovského školství, ale i kvůli konci povinné vojenské služby, ze které vycházelo mnoho lidí s potřebným řidičským oprávněním.

Zde nicméně platy nezvyšuje. Kvůli často ztrátovým smlouvám s kraji si to prý nemůže domluvit. I přesto zatím linky firma neruší. "Lidé se dají sehnat. Lidé se také dají přeorganizovat. Například v jednom z našich ČSAD má řidičák každý od ředitele po mistra. A když nastane problém a je potřeba, jdou postupně všichni jezdit, včetně nejvyššího šéfa," říká Zemek.

Nic neprodávám

Výsledkově na tom podle Zemka bude skupina dobře − EBITDA, tedy provozní zisk před odpisy, se má pohybovat okolo jedné miliardy korun. V čistém to má být výrazně méně. "Jsou to hlavně odpisy. Jen dopravní skupina jich má 300 milionů, v hutnictví 150 milionů, další mají také pár stovek milionů," vysvětluje.

Velkou roli hrála i vnitřní restrukturalizace hutní části firmy. Zemek vyčlenil závod v Chomutově a Hrádku do firmy Válcovny trub Chomutov a Železárny Veselí se staly součástí firmy Ferromet.

"Ono stačilo udělat čistku na dvoře. V Chomutově jsme například zjistili, že máme šest let materiál na jednu speciální zakázku do Ruska, kterou zrušili. A za tu dobu se nám podařilo zpracovat 20 procent z něj. Tak než čekat dalších třicet let, radši jsme to poslali do Hrádku do ocelárny, ale musíte to přecenit na šrot. A vznikne vám účetní ztráta," popisuje úklid Zemek.

Spekulovalo se i o tom, že firmy byly vyčleněny kvůli plánovanému prodeji chomutovského závodu. To ale Zemek odmítá.

Odsouzení synové

Naopak chce i přes nízký čistý zisk dál expandovat. Vyhlédnuty má například jednu až dvě další dopravní společnosti. Dlouho se mluvilo o tom, že chce ovládnout vyškovský Vydos, který jezdí v Jihomoravském kraji. Zemek to nicméně nechtěl komentovat. Hotovo má být prý koncem ledna nebo v únoru.

Rozhlíží se ale i na poli energetiky. "Zvažujeme, že postavíme ještě nějakou solární elektrárnu, zvažujeme Maďarsko, v kurzu je Chile. I na Ukrajině se dá stavět − tam už jednu elektrárnu máme a je naše nejlepší," říká podnikatel.

V Česku mu ale solární elektrárny příliš nepomohly. Kvůli elektrárnám Zdeněk-Sun a Saša-Sun byli jeho dva synové za údajné podvody při získávání licence nepravomocně odsouzeni k 7,5 roku ve vězení.

Tento týden začal případ znovu projednávat Vrchní soud v Olomouci. Obviněná byla i bývalá šéfka regulačního úřadu Vitásková.

Zemek celou dobu vinu odmítá. "Máme jednoznačná očekávání. Nejsme zloději, nikoho jsme nepodvedli. Verdikt krajského soudu je nesmyslný. Jsme připraveni se dále bránit," říká Zemek.

