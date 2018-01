Personální obměna vedení centrální banky zůstávala v USA ve stínu schvalování daňové reformy. Už nyní jsou v Radě guvernérů neobsazeny tři posty ze sedmi, předsednický post navíc na začátku února uvolní Janet Yellenová. Prezident Trump tak musí ve spolupráci se Senátem, jenž kandidáty schvaluje, v krátké době personálně obměnit důležitou instituci.

Na začátku února v čele Fedu stane Jerome Powell, který po čtyřech letech vystřídá Yellenovou. Powell je členem vedení Fedu už od roku 2012, což by mělo být zárukou kontinuity. Zajímavostí je, že Powell není vystudovaný ekonom, ale právník. Dalším Trumpovým kandidátem do vedení Fedu, který ještě čeká na potvrzení Senátem, je Marvin Goodfriend. Ten patřil mezi kritiky programu nákupu aktiv a také oponoval snaze zvyšovat inflaci za každou cenu. Na druhou stranu jako akademik rozvíjel úvahy o záporných sazbách.

Spekuluje se, že do Rady guvernérů Fedu by mohl být nominován i Lawrence Lindsey, který mimo jiné v 90. letech obhajoval tezi, že centrální banka by měla předcházet tvorbě bublin u cen aktiv. Podobným kandidátem je rovněž známý investor a ekonomický komentátor Mohamed El-Erian. Ať už ale v Radě guvernérů zasedne kdokoli, zdá se, že ve Fedu končí éra "suchých" akademických ekonomů. Nahradí je různorodá skupina výrazných osobností, navíc často s konzervativním pohledem na svět.

