Státní plynárenská společnost Naftogaz může oslavovat. V roce 2017 byla tato klíčová ukrajinská firma podruhé v řadě v zisku a managementu se podařilo uhájit nezávislost na politicích. Jenže jak varují experti, vše se může znovu vrátit do dob, kdy si ukrajinští politici dělali z Naftogazu osobní pokladničku.

Firma v roce 2016 vykázala čistý zisk ve výši 22,5 miliardy hřiven (asi 32 miliard korun). Výsledek za rok 2017 by měl být obdobný. "Poprvé za pět let jsme výděleční a přitom poprvé za deset let jsme nedostali žádné dotace ze státního rozpočtu. Naopak, naše skupina je největším plátcem do rozpočtu, zaplatili jsme přes 74 miliard hřiven, což je asi deset procent jeho celkových příjmů. Pro srovnání, v roce 2014 naopak čtvrtinu výdajů rozpočtu tvořila dotace Naftogazu," neskrýval loni v létě hrdost šéf společnosti Andrij Kobelev, když představoval hospodářské výsledky za rok 2016.

Kobelev má být na co pyšný. Obchod s plynem byl po dlouhé roky na Ukrajině synonymem korupce. Naftogaz, který má monopol na tranzit plynu a kontroloval také naprostou většinu trhu, v tom hrál klíčovou úlohu. "Oligarchové tam dosazovali svoje lidi a společnost doslova vysávali. Nakupovali dotovaný plyn pro domácnosti a pak ho prodávali průmyslu za tržní ceny. Zisk byl obrovský, stejně jako ztráty rozpočtu," vysvětlil HN západní diplomat působící v Kyjevě, který si nepřál být jmenován.

22,5 mld. hřiven (v přepočtu asi 32 miliard korun) vydělal Naftogaz v roce 2016, ve kterém poprvé za deset let nedostal dotace ze státního rozpočtu. Za loňský rok má být výsledek obdobný. 10 procent příjmů ukrajinského státního rozpočtu tvoří daně, které platí Naftogaz.

"Víceméně Naftogaz fungoval jako součást ministerstva sociálních věcí. Když bylo před volbami, tak se do něj sáhlo a ztráta se potom kompenzovala z rozpočtu," říká Aleksandr Paraščij, hlavní analytik společnosti Concord Capital. George Soros na podzim 2014 označil Naftogaz za "černou díru pro rozpočet a hlavní zdroj korupce".

Proto také reforma společnosti byla jedním z prvních požadavků Mezinárodního měnového fondu při poskytnutí prvních úvěrů nové ukrajinské vládě. Současně byl nařízen audit firmou Deloitte, která zjistila, že účetní uzávěrky za roky 2012 a 2013 zcela neodpovídají skutečnosti.

Tehdy také byl do čela Naftogazu jmenován Andrij Kobelev. "Firma je jednoznačným lídrem reforem. Vytvořili konkurenční trh, zrušili mnohá korupční schémata. Dokázali vytvořit nezávislou dozorčí radu, což v případě jiných státních podniků neexistuje, management skutečně chce provádět reformy," vypočítává úspěchy Aleksandr Paraščij. Podle něj je ale problém, že nezávislost není zakotvena na úrovni zákonů.

"Pokud by teď vláda vyhodila Kobeleva, tak by se vše vcelku rychle mohlo vrátit ke stavu, který byl před pádem prezidenta Viktora Janukovyče," tvrdí Paraščij. Zatím tomu brání tlak ze strany Západu a především Světové banky a MMF. Úvěry, které tyto instituce poskytly, jsou přímo vázány na reformy fungování společnosti.

Jistou míru nezávislosti zaručuje dozorčí rada, ve které většinu měli zahraniční ředitelé. V září loňského roku ale tři z nich rezignovali na protest proti brzdění reforem ze strany vlády. Nová dozorčí rada je ovšem díky nátlaku západních diplomatů také nezávislá, nedá se ale vyloučit, že tlak na ni bude narůstat.

"Pomohlo by rozdělení společnosti, o kterém se tak dlouho bez­úspěšně mluví. Těžba, tranzit plynu i obchod by dostaly na starost tři samostatné společnosti. Potom už by bylo nesmírně obtížné reformy zvrátit," myslí si Aleksandr Paraščij. To bude muset schválit vláda a parlament a již dnes je jisté, že mnozí vládní činitelé se nebudou chtít vzdát kontroly nad největším přispěvatelem rozpočtu. A také se vzdát naděje, že jej někdy zase budou moci využívat pro sebe.

