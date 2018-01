Nad Montecitem, městečkem severozápadně od Los Angeles, se včera v noci utrhl mrak. Liják uvedl do chodu obrovskou vlnu bahna z okolních kopců, která zavalila domy, v nichž spali lidé. Mnozí z nich se přitom teprve zotavovali z šoku, který právě tento kraj v jižní Kalifornii zachvátil před týdnem, když všude kolem zuřily lesní požáry. Bahno postupovalo rychle, úřady zatím potvrdily patnáct mrtvých. Snímek zachycuje záchranáře, jimž se podařilo z jednoho bahnem zdemolovaného domu vytáhnout místní ženu. "Je to pro nás tady ten nejhorší možný scénář. Nejdřív požáry, následně záplavy bahna," uvedl pro list The Los Angeles Times mluvčí místních hasičů Mike Eliason.

