Když Kladno loni na podzim vyhlásilo celé město zónou se zvýšeným výskytem sociálně negativních jevů, sklidilo kritiku. Rozhodnutí de facto znamená konec vyplácení doplatku na bydlení sociálně slabým lidem, kteří se do města přistěhují nebo změní adresu. Potíže s chudobou se tím podle odborníků ze sociální oblasti nevyřeší, naopak ještě vzrostou. Kladenský primátor Milan Volf však věří, že opatření zastaví nárůst počtu lidí, které trochu svérázně nazývá "klientelou" a popisuje je jako jednotnou několikatisícovou masu nepřizpůsobivých.

HN: Co říkáte na návrh Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů na zrušení ustanovení zákona, který umožňuje vyhlásit bezdoplatkové zóny?

Mohu jen říci, že jsme využili opatření obecné povahy, to byla jediná možnost. Chráníme tím původní kladenské obyvatele. Ani nepřizpůsobivých, kteří tady už jsou, se to netýká. O dávku přijdou, jen když změní bydliště. A nedostanou ji nově příchozí.

HN: Proč jste za oblast se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů prohlásili celé město, a ne jen lokality, kde se sdružují problémoví obyvatelé?

Kdybychom nechali jednu jedinou lokalitu, která nebude vyhlášena oblastí s vyšším výskytem sociálně nežádoucích jevů − ne vyloučenou lokalitou, to si prosím pěkně nepleťme −, tak ti, co obchodují s bídou, tam koupí rodinný dům a nastěhují si tam lidi. A mám další lokalitu.

Ústavní stížnost Dvě desítky senátorů se v prosinci obrátily na Ústavní soud kvůli vyplácení doplatků na bydlení. Poslali návrh na zrušení části zákona o pomoci v hmotné nouzi, podle které mohou radnice vyhlásit takzvané oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. V nich pak noví žadatelé dávku nedostanou. Když obec takovou oblast vyhlásí, tak lidé, kteří získají nové nájemní smlouvy, přestanou mít nárok na doplatek na bydlení. Lidé v ubytovnách přitom uzavírají většinou smlouvy na tři měsíce. Senátoři se proto obávají, že pravidlo dopadne na matky s dětmi, mladé lidi po odchodu z dětských domovů či seniory. Možnost vyhlásit takové oblasti v místech, kde se narušuje veřejný pořádek, ohrožují děti či kde jsou lidé pod vlivem alkoholu a drog, dává radnicím letošní novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Omezení nyní platí ve více než desítce obcí. Dávku tak nedostanou kromě celého Kladna přestěhovaní či nově příchozí lidé třeba z některých částí Sokolova. Určité ulice a domy chtěl vyčlenit Přerov či Ústí nad Labem.

HN: Jak běžní Kladeňané reagují na to, že jste problémovou lokalitou vyhlásili celé město?

Já si myslím, že to vítají. Podařilo se nám to chytit na poslední chvíli. Také jsme tím zastavili pokles cen nemovitostí.

HN: My jsme naopak zaznamenali, že se lidé bojí, že ceny nemovitostí klesnou.

To jste ale udělali vy, novináři, protože jste o Kladnu psali jako o sociálně vyloučené lokalitě, ghettu. Tam opravdu byt neprodáte, ani vám banka nedá hypotéku. Ale takové místo nejsme. To, že jsme město vyhlásili lokalitou s vyšším výskytem sociálně negativních jevů, nesnižuje ceny nemovitostí. Naopak, minimálně je přidrží, ne-li zvýší. My zachraňujeme trh, zachraňujeme Kladeňany, ceny nemovitostí obecně stoupají, není tady vůbec žádný problém.

HN: Ale je to určitá nálepka, bydlet v lokalitě s vyšším výskytem nežádoucích jevů.

Ale není to nálepka. Je to přece úplně obráceně. Tohle je lokalita, kde se nedostávají doplatky na bydlení, a znamená to, že tu můžu v klidu bydlet a nestane se mi, že mi do domu přijde někdo, kdo zničí cenu nemovitosti.

HN: Takže vy jste to vlastně otočili. Tím, že jste takovou lokalitou vyhlásili celé město, říkáte, že už tu nevznikne další ubytovna.

No jasně. To je ale správně. Co mám jiného dělat? Mám v ruce jenom tohle.

HN: Co kdyby vaše řešení okopírovala všechna města v zemi?

My jsme jen využili zákonné možnosti, situace u nás je opravdu vážná. Stanovovat pravidla a řešit souvislosti musí stát. My ale nemůžeme čekat. Zatím sice nejsou žádné potyčky, ale obyvatelům Kladna už to vadí, obtěžuje je to. Lidé už nás v peticích prosí, aby před jejich domem nebyla žádná lavička či houpačka, kterou by tato komunita okamžitě obsadila, hlučela a oni by se nevyspali.

HN: Komunitou myslíte Romy?

Nejen. V té nepřizpůsobivé komunitě je to zhruba půl na půl. Romové a bílí. Vyjma komunity, která nechce pracovat, nemá žádné vzdělání a obtěžuje ostatní, bere v celém Kladně tento doplatek na bydlení už jen 26 lidí.

HN: Ale celkem je jich skoro tisíc.

Ta klientela čítá osm set lidí, kteří ale mají rodiny, celkem jich je pod čtyři tisíce.

HN: Nechápeme rozdělení na "klientelu" a oněch 26 lidí. Podle čeho je rozlišujete?

Těch 26, to jsou převážně místní důchodci, známe je, víme, že nepůsobí žádné problémy. Je to třeba paní, která nikdy nepracovala a zemřel jí manžel. Kdyby se někdo z nich dostal kvůli vyhlášení bezdoplatkové zóny do potíží, dokážeme jim pomoci, můžeme třeba odpustit nájemné.

HN: A onu klientelu definujete jak?

Jsou nevzdělaní, nepracují, dělají hluk, ničí svoje okolí, malují po zdech, vyhazují odpadky oknem a tak dále.

HN: A všichni bez výjimky jsou takhle problémoví?

Jistě, všichni.

HN: Je zarážející, jak o těch lidech mluvíte jako o jednolité problémové mase. To máte doloženo hlášeními městské policie, nebo jak si můžete být tak jistý?

Víme to, protože tady nic jiného neřešíme. Navíc máme statistiku přečinů a drobných trestných činů z této komunity, víme, že oni stojí za deseti takovými činy denně. A to jsou jen ti dopadení. Ve škole neprospívá ani jedno dítě z ubytoven. My nejsme krutí, jen popisujeme skutečný stav.

HN: V návrhu opatření, kterým jste Kladno vyhlásili bezdoplatkovou zónou, máte, že tím chcete zabránit nálepkování a stigmatizaci sociálně slabých obyvatel, k níž mají obyvatelé tendenci. Jak je to myšleno?

To jsme tam dali proto, že hned na začátku se toho chytila některá média a začala tento problém spojovat výlučně s Romy. Ale takto to není možné brát.

HN: A když vy říkáte, že − kromě těch 26 výjimečných případů − lidi závislé na doplatku definuje právě to, že ho berou, tak to není nálepkování?

Onálepkovali se sami ti, kteří doplatek berou. Ti, co tu nálepku mají, nechť ji mají. My nechceme, aby se to rozrůstalo dál.

HN: Přijde nám, že nejsme schopni si poradit s problémem obchodníků s chudobou a cílíme na ně přes lidi, kteří jsou v hmotné nouzi. Není to špatně? Neměli bychom se pokusit zastavit ten byznys, a ne brát lidem peníze, které potřebují a které teď chodí přímo podnikatelům?

To, že peníze chodí přímo podnikatelům, má své opodstatnění. Nepřizpůsobiví lidé znají perfektně svá práva, dávky umějí vytěžit úplně nadoraz. Živí se drobnými krádežemi, nikdo je nezaměstná, protože nedostanou víc, než jim dává stát. A jakmile jim dáte peníze do ruky, tak je za chvíli nebudou mít a nezaplatí si nájem. Nejde to rychle vyřešit. Města si to dříve uměla jakž takž uspořádat. Ale v roce 2012 jsme pravomoc rozdělovat dávky předali pracovním úřadům. Výše vypláceného doplatku na bydlení se strašně zvětšila a přestal v tom být pořádek. A začal kvést obchod s chudobou. My ho neumíme zastavit, to musí udělat stát.