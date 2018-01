Poker přišel o svoji největší ženskou hvězdu. Američanka Vanessa Selbstová, nejúspěšnější hráčka na světě, se rozhodla opustit profesionální scénu, na které vydělala přes 11,8 milionu dolarů (v přepočtu zhruba čtvrt miliardy korun). Nastoupila jako makléřka k hedgeovému fondu Bridgewater Associates.

Fond, jehož zakladatelem a majitelem je americký miliardář a filantrop Raymond Dalio, spravuje klientům majetek zhruba za 160 miliard dolarů a ve svém oboru patří k největším na světě.

Třiatřicetiletá Selbstová věří, že svoji odvahu, schopnost odhadovat rizika a kalkulovat s nimi dobře uplatní jako makléřka. Se svojí novou profesí, která jí podle jejího vyjádření "otevírá nové horizonty", se začala seznamovat před několika měsíci. "Musím říct, že je to zatraceně těžké," cituje Selbstovou server Pokernews.com.

Hedgeové fondy nyní podle agentury Bloomberg používají neotřelé metody, aby do svých služeb přilákaly nové talenty. Celebrity jako Vanessa Selbstová by jim měly pomoci k ještě vyšším ziskům.

Sama Selbstová připouští, že poker se pro ni v posledních letech stal spíše skutečným zaměstnáním než vzrušující zábavou. Cítí se poněkud unavená a ani nechce tuto hru propagovat mezi amatéry.

"Poker mi během uplynulých dvanácti let dal opravdu hodně. Představoval pro mě intelektuální výzvu. Je to vzrušující hra, při které se člověk baví a která rovněž může být velice výnosná," uvádí Vanessa Selbstová, jež je sama svého tvrzení důkazem.

Během profesionální kariéry získala mimo jiné tři náramky za vítězství ve třech turnajích světové pokerové série. V nejlepším období 2010 až 2015 každý rok v průměru inkasovala nejméně 800 tisíc dolarů. Poté jako by se na ní projevila únava ze hry. Za poslední dva roky si podle údajů Hendon Mob Poker Database přišla zhruba jen na 120 tisíc dolarů.

Selbstová proslula razantní hrou a někdy až agresivním pokerem, kdy se vedle odvážného blufování dokázala na protihráče i mračit. Nejvíce si prý užívala poker v přímém televizním přenosu, kdy ráda předváděla "bláznivou hru". Ale mimo kamery hrála rozvážněji.

Poker jí také umožnil poznat ve světě místa, kam by se jinak vůbec nedostala. "Díky této hře jsem navázala pevné přátelství s mnoha lidmi z různých zemí," podotýká nejúspěšnější hráčka pokeru.

Selbstová se narodila v newyorském Brooklynu v židovské rodině. Rok strávila na Massachusettském technologickém institutu, aby poté přešla na Yaleovu univerzitu, kde vystudovala politické vědy. Po ročním studijním pobytu ve Španělsku se vrátila do USA a nastoupila do poradenské firmy McKinsey & Company. Poté se vrátila na Yaleovu univerzitu, kde v roce 2012 dokončila studium práva. V roce 2013 uzavřela sňatek se svojí partnerkou, s níž žije v New Yorku.

