Když čínský prezident Si Ťin-pching v roce 2014 navštívil Paříž, nadchlo ho jezdecké umění francouzské republikánské gardy, která je elitní částí tamního četnictva. I proto ho francouzský prezident Emmanuel Macron na své návštěvě Číny tento týden překvapil neobvyklým darem. Věnoval mu osmiletého valacha, který ještě nedávno jezdil právě v této gardě. Macronova návštěva i dar vyvolaly v Číně velkou vlnu zájmu.

Přesně tak si to francouzský prezident naplánoval. Do Číny přijel prohloubit spolupráci v boji proti terorismu nebo klimatickým změnám. Prim však pro něj hrálo posílení obchodní spolupráce s Čínou.

Pro Macrona to byla vůbec první návštěva Asie od jeho nástupu do funkce loni v květnu. Během návštěvy slíbil, že se do Číny "vrátí nejméně jednou každý rok".

Se suitou podnikatelů

Francouzského prezidenta na cestě doprovázelo přes 50 byznysmenů a zástupců firem, jako jsou například řetězec hotelů AccorHotels, největší producent luxusního zboží LVMH, výrobce letadel Airbus nebo banka BNP Paribas.

Airbus si z Číny přivezl i příslib na novou zakázku. Jak oznámil Macron, Peking plánuje koupi 184 Airbusů A320 v hodnotě zhruba 18 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 390 miliard korun.

Francouzský prezident si během své třídenní cesty neodpustil ani kritiku. Opakovaně zdůraznil, že Čína by se měla více otevřít zahraničním podnikům. Narážel tak na skutečnost, že Peking má volný přístup na evropské trhy, avšak evropské firmy musí při vstupu na čínský trh čelit mnoha překážkám a komplikacím. Často musí například podnikat pouze prostřednictvím společných firem, tedy joint ventures, kterým jsou nuceny předat své znalosti. To je případ i automobilového průmyslu.

"Náš přístup na čínský trh je nevyrovnaný, neuspokojivý," prohlásil Macron na setkání se zástupci čínské a francouzské podnikatelské sféry. "Cesty nemohou vést jen jedním směrem," dodal prezident, jenž společně s manželkou Brigitte navštívil i Zakázané město.

Vinice i cestovní ruch

Co se týká čínských investic ve Francii, postupuje Paříž opatrně. "Objem čínských investic ve Francii v posledních letech výrazně roste. Ve srovnání s americkými ovšem zůstávají stále mnohem menší," řekl HN Jean-Louis Rocca, sinolog a profesor na pařížské Sciences Po. "Číňané se zajímají především o zemědělsko-potravinářské společnosti, jež jsou podle nich garancí kvality. Jedná se hlavně o firmy, které se zabývají produkcí mléčných výrobků," poznamenal Rocca. V Číně se několikrát objevilo kontaminované sušené mléko, a proto bohatší Číňané dávají přednost raději mléku z dovozu.

Vedle toho investoři z Číny kupují také vinohrady v Bordeaux. Původně podobné investice podle Roccy vyvolávaly u části francouzské společnosti obavy, že Číňané podniky povedou "podle svého". Ty se však nenaplnily. "Číňané investují do jejich rozvoje, zatímco správě se příliš nevěnují," doplňuje sinolog Rocca s tím, že ve vedení tak nadále zůstávají Francouzi.

Paříž rovněž vítá investice do cestovního ruchu. Číňané v posledních letech ovládli hotelový řetězec Louvre Hotels Group nebo také cestovní agenturu Club Méditerranée.

Někdy Čína pomůže i firmám v potížích. Například v roce 2014 francouzská automobilka Peugeot Citroën prodala 14procentní balík akcií čínskému Dongfengu za 800 milionů eur.

Odlišný postoj ale Paříž zaujímá k investicím do strategicky významných firem, jež podnikají například v moderních technologiích, obranném průmyslu nebo mají unikátní know-how.

"Jedná se třeba o různé vojenské technologie. Případné investice do této oblasti jsou samozřejmě problém," doplňuje Rocca s tím, že velké investice Číny do podobně citlivých sektorů se zatím ve Francii neobjevily.

"Chceme investice, jsou tu ale sféry, které považujeme za strategické. Když se jedná o technologie s vysokou přidanou hodnotou a citlivé oblasti spojené se suverenitou, není důvod být naprosto otevřený," uvedl k tomu Macron.