Britská soulová zpěvačka Joss Stoneová, která ve svých třiceti letech prodala již přes čtrnáct milionů alb, v létě vystoupí na festivalu Colours of Ostrava. Pořadatelé včera oznámili také účast pěvkyně Oumou Sangaré z afrického Mali a zpěvačky skupiny Gossip Beth Ditto. Akce se uskuteční v industriálním prostředí Dolních Vítkovic od 18. do 21. července.

"Kromě toho, že všechny tři vládnou výjimečnými hlasy, mají společné to, že se výrazně angažují ve společenských otázkách," uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Oumou Sangaré podle ní aktivně bojuje za práva afrických žen, Joss Stoneová spolupracuje s různými charitami a objíždí dvě stě zemí světa kvůli spolupráci s místními hudebníky. Beth Ditto je zase hlasitou advokátkou práv komunity s menšinovou sexuální orientací.

Joss Stoneová se jako sedmnáctiletá stala nejmladší hudebnicí nominovanou na britskou Mercury Prize a vítězkou tamní hitparády. Postupně získala Grammy a dvě Brit Awards, prodala přes 14 milionů alb a proměnila se v hvězdu nejvyššího kalibru.

Vystupovala se zpěváky Jamesem Brownem a Gladys Knightovou, kytaristou Jeffem Beckem či multiinstrumentalistou Steviem Wonderem. V rámci takzvané superskupiny SuperHeavy spolupracovala s Mickem Jaggerem či Davem Stewartem z Eurythmics.

V Česku zatím koncertovala jedinkrát, před čtyřmi lety v létě ve vyprodaném pražském Lucerna Music Baru.

Oumou Sangaré, která byla v minulosti hostem přehlídky etnické hudby Respect na pražské Štvanici, ztělesňuje africkou ženskost, eleganci, rozhodnost i nezávislost.

Na svém loňském albu Mogoya otevírá téma stoupajícího množství sebevražd mladých, odrazuje od emigrace a varuje před cílenými fámami a nebezpečnými dezinformacemi.

Zpěvačka Beth Ditto pak po dobu sedmnácti let vládla dance-punkové formaci Gossip. Teprve osmnáctiletá lesba od počátku vzkazovala, že tloušťka nemusí být nutně diskriminační.

Na festivalu Colours of Ostrava letos dále vystoupí již dříve oznámení London Grammar, George Ezra, Ziggy Marley, Aurora, skupina Cigarettes After Sex či islandský autor filmové hudby Jóhann Jóhannsson. Festival se vloni na podzim dostal do desítky nejlepších hudebních přehlídek v anketě European Festival Awards.