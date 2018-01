S maskéry pro cenu

◼ Počet natáčecích dní, kdy se herec Gary Oldman musel na hodiny svěřit do rukou maskérů, by se dal počítat na desítky.

◼ I po proceduře, při níž Oldmanovi narostly charakteristické tučné tváře, ztvárnil politika Winstona Churchilla až s rozkoší. Každé zamumlání s doutníkem v ústech, každý – navzdory hmotnosti těkavý – pohyb by se mohly zapsat do učebnic herectví.

◼ Při předávání Zlatých glóbů mnozí favorizovali zcela opačný herecký přístup Timothéeho Chalameta z pozoruhodného gay dramatu Call Me by Your Name. Oldmanův "parní válec" však nakonec Chalametovo jemné herectví přejel.