Tři desítky pěvců s notami v rukou sledují sbormistra za elektronickým pianem. "Začneme patnáctým taktem, ale je třeba, abyste to měli pod kontrolou, poslouchejte se," vybízí šéf. Pak pokyne a sbor spouští: "Kánon je příliš vysoko, tak prý to žádá rokoko, zpívej, zpívej, jsi v pořadí," rozezvučí více než třicítka sedících zpěváků zcela zaplněnou sborovnu žižkovské Základní školy Chelčického.

Amatérský smíšený komorní sbor Canticorum iubilo takhle trénuje každý týden. Pětačtyřicet let je ve své kategorii špička, koncertoval v cizině, vydal řadu nahrávek. Nyní se mu však přihodila mimořádná věc. Jeho dlouholetý člen, bývalý předseda akademie věd Jiří Drahoš, kandiduje na prezidenta. A pokud by vědec, který je zatím podle průzkumů nejvážnějším vyzývatelem Miloše Zemana, uspěl, byl by příští koncert souboru zcela výjimečný. "Dušan Vančura ze Spirituál kvintetu nás pozval 18. února do Lucerny na koncert k jeho 80. narozeninám. A Jirka Drahoš, když s námi zpíval na vánočním koncertě, přislíbil, že ať se stane cokoli, tak dorazí. Může se proto stát, že s námi bude zpívat prezident republiky," říká předseda sboru Aleš Špičák.

Zdá se, že Drahoš, který do sboru přišel jako čtyřiadvacetiletý čerstvý chemický inženýr v roce 1973, se tady těší oblibě. "Pochválíme ho jako kamaráda všichni, amatérský sbor vyžaduje, aby si lidé sedli," říká Špičák. Cení si ho i jako zpěváka. "Je strašně důležité nejenom, aby hlas zněl, ale také nebát se v pravý moment nastoupit s notou, kterou jste držel před několika takty, takže je tam určitý strach, vyžaduje to sebevědomí a taky muzikálnost. A Jirka má obojí, ty věci umí a má pěkný znělý bas," popisuje Špičák Drahoše jako jednoho z tahounů.

Další muzikanti hovoří o vědci, který od zahájení kampaně většinu zkoušek vynechává, trochu překvapivě jako vtipálkovi souboru. "Sedíme vedle sebe 45 let a vymysleli jsme spolu řadu různých žertů. Upravujeme si třeba texty, abychom se pobavili a nikdo to nepoznal. Nebo jsme některou z dam vždy na Vánoce poctili takzvaným čestným členstvím v druhém basu a podarovali ji diplomem a basovými trenýrkami, které jsme ozdobili různými kresbami a nápisy," popisuje další basový zpěvák souboru Jaroslav Ženíšek. Drahoš také v souboru proslul jako vášnivý mariášník. "Patří do party, která hraje v zadní části autobusu. A je v něm velmi dobrý," poznamenal Ženíšek.

O Drahošově podpoře mezi sboristy vypovídá i fakt, že všichni ze třiceti pěti členů působili jako jeho dobrovolníci. "Sehnali jsme mu tisíce podpisů. Mezi námi bude mít sto procent hlasů," říká bývalý sbormistr a zakládající člen Vojtěch Vančura.

Sbor, jehož členy je řada vědců a dalších vzdělanců, navíc podle svého předsedy Špičáka, který je ředitelem Geofyzikálního ústavu Akademie věd, nemusí do prezidentských voleb promluvit naposledy. "Máme tady řadu dalších pozoruhodných osobností, třeba Jitka Forstová, která je docentkou na Přírodovědecké fakultě UK, jsou tu lidé s humanitním, jazykovým vzděláním. Mezi námi je určitě zásobárna perfektních lidí, kteří by nepochybně zdobili Hradčany podobně jako Jiří Drahoš," dodal s úsměvem Špičák.