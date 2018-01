Pro mluvčího současného prezidenta Jiřího Ovčáčka je bývalý předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš nezajímavým fíkusem, pro prezidentského kandidáta Mirka Topolánka kývačem a pro dalšího soupeře Michala Horáčka destilovanou vodou.

Životní příběh jednoho z favoritů na postup do druhého kola prezidentských voleb Drahoše ovšem ukazuje, že ani jedno z těchto tvrzení na něj nesedí. Stačí se podívat na jeho dosavadních osmašedesát let. Začněme však okamžikem, který ho dostal do širšího povědomí Čechů, Moravanů i Slezanů, k nimž se hlásí nejvíce.

Kulturní sál historické radnice v Jablunkově na severu Moravy je na konci loňského března zaplněný tak, že někteří lidé marně hledají místo k sezení. Všichni si přišli poslechnout zdejšího rodáka, v té době končícího předsedu Akademie věd ČR Jiřího Drahoše, který právě v Jablunkově vyrůstal a později toto místo se ženou a dvěma dcerami často navštěvoval. Když už se setkání blíží ke konci, zve Drahoš na pódium svou manželku, jednu z dcer i malého vnuka, chvilku nervózně vypráví, jak silný má k tomuto místu vztah a jak si při jízdě vlakem z Prahy prozpěvovali některé lidové písničky v místním nářečí, aby vzápětí prohlásil: "Já jsem tady hlavně proto, abych vám oznámil, že jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky." Lidé spontánně vstávají a dlouze tleskají. Čerstvý důchodce Jiří Drahoš právě započal pokus o cestu na Hrad.

Mluvit o nějakém neuváženém experimentu vysloužilého vědce ale není v jeho případě úplně přesné. Drahošův životopis, stejně jako vzpomínky lidí, kteří ho znají, potvrzují, že když se pro něco rozhodne, jde promyšleně a systematicky za svým cílem. Jinak by se nemohl po čtyřicítce vyšvihnout na post zástupce ředitele a následně ředitele Ústavu chemických procesů AV, později na ještě prestižnější místo zástupce předsedy a v dalších osmi letech přímo na předsedu Akademie věd České republiky. Stejně tak by nemohl dosáhnout na řadu vědeckých titulů nebo se podílet na dvacítce patentů, z toho deseti zahraničních. Ostatně, jestli něco Jiřího Drahoše postupně formovalo do role lídra a stavělo před něj životní zkoušky, pak to byla právě největší česká vědecká instituce. Jiří Drahoš se jí postupně propracoval od stážisty v montérkách až po uznávaného profesora v pozici předsedy. Strávil v ní celkem 43 let.

Tvrdohlavý systematik

Do Ústavu chemických procesů se hned po vojně a po brigádě u hasičů tak trochu "schoval". Věda ho bavila a Vysokou školu chemicko-technologickou vystudoval hladce. Vrátit se na ni ale nechtěl. Jakožto nestraník, který se režimu nikdy nepodbízel, věděl, že by byl na známé škole v Dejvicích pod daleko větším drobnohledem vládnoucího režimu. Přestože mu pak ředitel ústavu dvakrát nabídl vstup do strany, nikdy ho nepřijal. Dílem i proto, že osmašedesátý rok prožil jako vysokoškolák, takže silně vnímal příkoří, které země utrpěla a které se odrazilo i ve vědeckém světě. V nenápadném ústavu v pražském Suchdole ho zaštítila osobnost uznávaného fyzikálního chemika Eduarda Hály, který byl zásluhou svého vědeckého renomé obklopen jakousi aurou nedotknutelnosti. I díky uvolněné atmosféře ústavu, kde pracovali například synové slavného vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterleho, Ivan a Kamil, se mu pak v půli osmdesátých let podařilo získat Humboldtovo stipendium a vyjet na rok do německého Hannoveru.

Drahošovi bývalí nejbližší spolupracovníci z laboratoří na něj vzpomínají jako na tvrdého systematika, který vnášel do mnohdy neposedného vědeckého prostředí řád. Soustavnost ostatně ukázal i v kampani. Nejprve navnadil veřejnost sdělením, že kandidaturu zvažuje, s koncem kariéry v Akademii věd vydal rozhovorovou knihu Věda života, kde se ohlíží za svým bádáním i soukromím, pak do plného očekávání nového "Antizemana" ve svém rodném Jablunkově ohlásil kandidaturu na prezidenta. I když tím téměř všechna média, která nebyla na místě, překvapil, ve skutečnosti si vše dobře promyslel. Vystoupením daleko od Prahy dal najevo, že nechce být pouze kandidátem pražských intelektuálů, což mu umožnilo získat hned na začátku širší podporu a přitom se opírat o domovský kraj.

Podobně racionálně přistupuje ke kritice, která k němu směřuje. Nejvíce se do něj od začátku strefuje mluvčí prezidenta Zemana, což značí, že z něj Hrad měl a má velké obavy. "Průzkumy i setkání s lidmi ukazují, že veřejnost na něm nejvíce oceňuje to, že se snaží lidi spojovat a působí klidně, takže nelze čekat, že se v tomto během kampaně změní," odráželi často Drahošovi spolupracovníci dotazy, proč bývalý akademik občas působí jako "leklá ryba".

Kvůli tomu si ho také později začal dobírat i protikandidát Michal Horáček, který prý chce být silným prezidentem a Drahoše vidí jako opak. Říká o něm, že jeho vystupování připomíná destilovanou vodu bez chuti a zápachu. Právě Horáček, který je navíc mediálně zdatnější než v tomto ohledu nezkušený profesor, je Drahošovým nejvážnějším konkurentem o postup do druhého kola. O vědcově nepřipravenosti a neporozumění světu médií svědčí například jeho údiv, že novináři hned rozšířili zprávu o oznámení jeho kandidatury v Jablunkově, přestože si to samé přál s velkou slávou říci druhý den v Praze.

Drahoš se přitom do většiny svých soupeřů podobným způsobem nenaváží. Od začátku se ostřeji vyjadřuje pouze k současnému prezidentovi Zemanovi. Upozorňuje, že šíří špatnou náladu a hrubost a táhne zemi na Východ, kam nepatří. Stejně tak další z uchazečů, Mirek Topolánek, s sebou podle něj nese nepřekročitelné stíny minulosti a prezidentem by být neměl. Z Ovčáčkových útoků a označení "fíkus" si Drahoš nakonec začal dělat legraci, čímž si na setkáních s lidmi získával potlesk. Jak sám v knize rozhovorů s historikem Jiřím Padevětem zmiňuje, je mu blízký suchý anglický humor nebo vtípky z her Divadla Járy Cimrmana.

Kamarádství stranou

V posledním týdnu před volbami se ze sebe snaží strhnout nálepky, které mu přidělili protikandidáti, a přesvědčit lidi, že není "želé". Ostatně i jeho kolegové z Akademie věd si ho pamatují trochu jinak, než jak donedávna působil v médiích. Znají ho jako šéfa, který když došlo na věc a bylo potřeba rozhodnout, odložil kamarádství stranou a jednal. "Byl silná osobnost s přirozenou autoritou. Kdyby tady byli dva takoví Drahošové, asi by nastal problém," vzpomíná například docent Marek Růžička, který po Drahošovi na Ústavu chemických procesů převzal vědeckou skupinu.

Když bylo například po konci totalitního režimu nutné rozloučit se s řadou kolegů, jelikož se Akademie věd proměňovala, byl to právě on, kdo v roli zástupce šéfa ústavu tyto nepopulární věci řešil. Do nepříjemných situací se často dostával rovněž jako předseda Akademie věd, ať už to bylo při sporech s politiky, nebo přímo na akademické půdě. V čele soustavy ústavů, které dohromady sdružují víc než šest tisíc vědců, často svérázných individualit, působil hlavně jako muž kompromisu. Kritici mu ovšem vyčítají například to, že se razantněji nepostavil k aféře někdejší ředitelky Ústavu experimentální medicíny Evy Sykové, která stála za léčbou kmenovými buňkami, za niž nemocní museli platit, ačkoliv pro ně měla být klinická studie zdarma. Problém se tehdy začal řešit až po sílící medializaci.

Respektovaný astronom a astrofyzik Jiří Grygar zná Drahoše velmi dobře a jeho schopnosti oceňuje. "Ve spolupráci s akademickou i vědeckou radou se například zasloužil o druhé mezinárodní hodnocení kvality výzkumu Akademie věd v letech 2010−2014, což mimochodem dodnes ani jednou neudělala žádná jiná česká vědecká instituce. Na hodnocení se podílelo přes 1400 expertů z 50 států světa, zejména z Německa, USA a Francie. Z toho je patrné, že se projevil jako náročný manažer a prestiži akademie toto hodnocení velmi pomohlo," říká Grygar. Mimochodem, patří mezi třináct odborníků, které Drahoš tento týden představil coby svůj expertní tým, pokud bude zvolen prezidentem.

Profesor si je vědom toho, že veřejnost vnímá jako jeho slabinu, že mu na rozdíl od Mirka Topolánka, Pavla Fischera a Miloše Zemana chybí zkušenosti z politického řemesla, a proto se potřebuje obklopit odborníky. Je přitom člověkem, který sice dokáže být tvrdohlavý, ale zároveň se nebrání tomu, aby si nechal od druhých poradit. Zkušený diplomat Petr Kolář, který pracoval jako velvyslanec v USA i Rusku, si spolupráci s Drahošem pochvaluje a neobává se ani toho, jak by zvládal zahraniční politiku. "Bavil jsem se s ním o zahraniční politice už v době, kdy se ještě rozhodoval, jestli bude kandidovat, a měl jsem z toho velmi dobrý pocit. Přesně ví, kam má naše země patřit, proč tam má směřovat a co je pro naši zemi zásadní a důležité," tvrdí Kolář. Vysvětluje tím i to, že kývl na účast ve zmíněném expertním týmu.

Drahošovou slabinou, kterou mu v eskalující kampani často předhazují média, a zároveň dokladem jeho tvrdohlavosti by však mohl být šéf jeho kampaně Jakub Kleindienst. Muž, jehož předchozí politické a byznysové angažmá v prosinci barvitě vylíčil magazín Reportér, figuroval ve firmě ML Compet, stíhané v kauze Rath, nebo v podivných dotačních projektech. Drahoš ale kritiku odráží tím, že si s Kleindienstem vše vyříkal, věří jeho argumentům a upozorňuje, že proti muži, který se označuje jako krizový manažer, nebylo nikdy vzneseno žádné trestní obvinění.

Pasivní důchodce? Vyloučeno

S blížícími se volbami je patrné, že Drahoš své zpočátku až příliš obecné názory konkretizuje a zdůrazňuje, že je jasně prozápadní politik, který by nijak nezpochybňoval členství v NATO a EU a naopak by se měl hodně na pozoru před Ruskem Vladimira Putina. Stále více se také vymezoval proti dvěma nejmocnějším českým politikům, Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Přesto je v jeho názorech patrný pragmatismus a snaha dosáhnout úspěchu. Drahoš si nechce zavřít cestu k Babišovým a Zemanovým voličům, protože ví, že alespoň některé jejich hlasy bude potřebovat. Jeho kampaň navíc zhusta podpořila velká česká podnikatelská jména. Dvěma miliony korun přispěl šéf Jablotronu Dalibor Dědek, rovný milion poukázal developer Luděk Sekyra, podobně přispěl i majitel lázní v Luhačovicích a Jáchymově Martin Burda nebo investiční skupina bpd partners Vasila Bobely, Petra Pudila a Jana Dobrovského.

Stejně jako na začátku kandidatury si dává pozor, aby nezískal nálepku kandidáta Prahy či vítače uprchlíků, jak ho někteří protivníci líčí. Jeho odmítání kvót je naopak takřka totožné s většinovým názorem politické scény. Hlasy voličů, kteří by rádi dostali do politiky opět duch prezidenta Václava Havla, tedy půjdou možná spíše k Michalu Horáčkovi nebo Pavlu Fischerovi, kteří s Havlem pracovali, nebo mladému kandidátovi plnému ideálů Marku Hilšerovi.

I kdyby ale Jiří Drahoš prezidentské volby nevyhrál, nemuselo by to pro něj znamenat tečku ve veřejném působení. "Neumím si představit, že bych byl pasivní důchodce. Rád bych zkušenosti, které jsem v životě získal, nějak využil. O co by konkrétně šlo, je teď naprosto předčasné. Uvidíme, jak dopadnou volby," říká svým typickým stylem.

Na otázky, zda nelituje svého rozhodnutí kandidovat na prezidenta nebo zda se neobává, že roční snažení přijde vniveč, smířeně odpovídá: "Šel jsem do prezidentských voleb proto, že jsem v té době neviděl žádného vhodného kandidáta na post prezidenta. Kdyby existoval, tak bych do toho nešel. Teď je na lidech, aby rozhodli."