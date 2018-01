Být dvacet let v čele města nebývá úplně obvyklé. Starostovi Janu Sobotkovi se to však ve Vrchlabí daří. Už v pátek a sobotu se pokusí svou popularitu v regionu proměnit v post senátora.

Minulý víkend vyhrál s 33,5 procenta hlasů první kolo doplňovacích voleb do Senátu na Trutnovsku. V tom druhém se střetne s podnikatelem Jiřím Hlavatým (ANO), kvůli němuž se volby konají. V říjnu byl zvolen do sněmovny, čímž přišel o mandát senátora a musely být vypsány nové volby. Místa poslance se však Hlavatý vzdal a nyní chce znovu do Senátu.

Sobotku k tomuto kroku přemluvili Starostové a nezávislí, za které kandiduje jako nestraník. "Senát je samozřejmě profesně něco, co by bylo vrcholem mé profesní kariéry. Takovým výzvám by se člověk neměl bránit," vysvětluje Sobotka. Navíc ODS, KDU-ČSL ani TOP 09 svého kandidáta nepostavily a podpořily právě jeho. Po neúspěchu v prvním kole ho doporučili svým voličům také jeho tři soupeři − Klára Sovová, Jaroslav Dvorský (piráti) a Blanka Horáková (ODA).

Sobotka je ve Vrchlabí velmi populárním politikem a kritika na jeho adresu příliš často nemíří. Koneckonců za vše mluví výsledky voleb. Starostou byl poprvé zvolen v roce 1998, když kandidoval za Unii svobody. Od roku 2006 ji vyměnil za sdružení nezávislých kandidátů ZVON. A v třech po sobě jdoucích volbách se vždy podařilo sdružení udělat lepší výsledek. V posledních volbách v roce 2014 dokonce obdrželo přes 55 procent hlasů. S koaliční Volbou pro město má v zastupitelstvu převahu osmnácti z celkových jednadvaceti křesel.

Možná právě kvůli oblibě mezi místními by se Sobotka i v případě úspěchu v Senátu znovu pokoušel o obhajobu místa starosty.

"Jeho stylem práce je nesmírná slušnost a pracovitost. Dokáže řešit situace, které jsou zdánlivě těžko řešitelné, a vždy se s ním dokážeme dobrat k slušnému výsledku," chválí ho radní Milan Dejmek z koaliční Volby pro město.

Odmala si Sobotka přál být profesionálním sportovcem a fanouškem sportu zůstal. Nakonec je to vidět i na jeho práci. Za jeho působení se rekonstruovala hokejová hala i postavil nový fotbalový stadion.

Za své největší úspěchy však považuje něco jiného − dobudování rozsáhlé kanalizace a restrukturalizaci vrchlabského závodu Škoda Auto.

"Musíte pracovat i na duchu města. Nejde jen stavět a zapomenout na to, že tady žijí lidé. Ale zase se nejde věnovat jen spolkům a zapomenout, že tu jsou rozbité chodníky. Já jsem se snažil, aby to bylo v rovnováze," zdůrazňuje Sobotka, který by se chtěl regionům věnovat i v horní komoře parlamentu. Přimlouval by se například za existenci zákona o cestovním ruchu.