Andrej Babiš trvá na tom, že nic neprovedl, s Čapím hnízdem je dle něj vše v nejlepším pořádku. On nic, to všechno "matrix". Proberme jeho obhajobu bod po bodu.

1. "Nebyla žádná korupce."

Ano, to je pravda. Jenže nikdo nikdy netvrdil, že by šlo o korupci. Trestný čin, ze kterého policie Babiše a spol. podezírá (a o kterém OLAF explicitně hovoří), se jmenuje dotační podvod.

2. "Nikdo nic neukradl."

To samé jako v bodu jedna. Nikdo nikdy netvrdil, že jde o krádež. Možný trestný čin se jmenuje dotační podvod.

3. "50 milionů je investováno ve farmě, slouží občanům!"

Ano, to je do jisté míry pravda. Při pohledu na ceník ubytování se sice člověk neubrání dojmu, že okruh občanů, kterým farma slouží, je poněkud omezený, ale na tamní zvířátka se skutečně jezdí dívat i školní děti. Jenže o to, jestli je, nebo není 50 milionů investováno, vůbec nejde. Jádro problému je v tom, že podle OLAF nebyl na dotaci nárok. No a když poberete peníze, které vám nepatří, je přece úplně jedno, jestli si je zakopete pod pařez, nebo si za ně postavíte hezkou farmičku.

4. "Nikdo na dotaci nezbohatnul."

Naprosto irelevantní argument. Jsou zajisté lidé, kteří považují 50 milionů za drobné, a pokud takovou částku získají, na jejich životním standardu se nic nezmění. Jenže to neznamená, že takovou dotaci může chtít kdokoli. Dotace jsou primárně určené pro firmy, které "trpí handicapy typickými pro malý a střední podnik". A Farma Čapí hnízdo s vazbou na Agrofert takovou firmou dle OLAF nebyla.

5. "Dotace byla kontrolována devětkrát a nikdy se na nic nepřišlo."

Ano, to je pravda. Ale otázka je, jestli se vůbec na něco nekalého přijít mohlo. Farma Čapí hnízdo měla anonymní akcie a nebylo zřejmé, že v ní figurují Babišovi příbuzní. Sám Babiš tuhle informaci poskytl až pod tlakem loni v Poslanecké sněmovně.

6. "Nebyl žádný podvod."

Každý se samozřejmě může hájit, jak chce, i Andrej Babiš. Ovšem o tom, jestli došlo k dotačnímu podvodu, nerozhoduje on, ale je to předmětem vyšetřování policie za dozoru státního zastupitelství a konečné slovo bude mít nezávislý soud (pokud k němu tedy případ dojde). Takže "nebyl podvod" je v tuto chvíli jen a pouze Babišovo tvrzení.

7. "Je to vymyšlený komplot, po deseti letech si Matrix vzpomněl."

Andrej Babiš jistě může tvrdit, že "komplot matrixu" zasáhl i státní zastupitelství, a dokonce dosahuje až na evropskou úroveň. Tedy že existuje cosi jako mezinárodní protibabišovské spiknutí. Teoreticky to samozřejmě možné je. Ale upřímně řečeno, je to trochu jako z románu Dana Browna.

Souhrnně:

Nikdo nemůže do rozhodnutí soudu tvrdit, že se Babiš a spol. dopustili dotačního podvodu. Ale Babišova argumentace je dílem zavádějící, dílem emocionální. Neobsahuje nic, co by podezření přesvědčivě vyvracelo.