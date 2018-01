Závěrečná zpráva o projektu Farma Čapí hnízdo, v níž vyšetřovatelé Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF) téměř po dvou letech shrnuli svoje poznatky, není zrovna čtivě psaná detektivka. Jde spíš o suchou analýzu shromážděných dokumentů, která dochází k jednoznačnému závěru, že projekt na financování farmy z evropských peněz vykazoval znaky podvodu.

Na začátku byl anonym, který dostal OLAF 25. listopadu 2015. Upozorňoval na údajné zneužití evropských dotací pro projekt s názvem Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo, který spadal pod středočeský regionální program (ROP).

Související Infografika Lidé, kterých se dotkla kauza Čapí hnízdo

Z podrobného obsahu udání bylo zřejmé, že jeho autor přinejmenším zná pravidla pro poskytování dotací. Namítal, že společnost Farma Čapí hnízdo patřila do skupiny Agrofert Andreje Babiše, a tudíž neměla nárok na dotaci určenou pro malé a střední podniky. Mezi holdingem a projektem podle zdroje existovaly prokazatelné vazby − kromě manažerů, kteří pracovali pro obě strany, také bankovní půjčka pro farmu, za niž se Agrofert zaručil, nebo pozemky a nemovitosti na farmě, které holding vlastnil.

Podnět od neznámé osoby OLAF založil do své aplikace s názvem Thor, v níž registruje dokumenty podle jednotlivých vyšetřovaných případů. K tomu přiložil také informace od evropských institucí, podle nichž se nespecifikovaní čeští politici snažili v Bruselu lobbovat za to, aby z fondů pro malé a střední podniky mohly čerpat i velké společnosti.

Prověřování dotace pro Čapí hnízdo OLAF oficiálně zahájil 26. ledna 2016. Vznikl tříčlenný vyšetřovatelský tým, který tvořily Slovenky Zuzana Harmathová a Monika Mateičková a Litevec Audrius Poviliunas.

Inspektoři nejdřív požádali české ministerstvo financí o dokumentaci k projektu. Dostali však jenom část, protože ministerstvo (vedené tehdy Andrejem Babišem) předtím předalo originál podkladů české policii, která mezitím rozjela vlastní vyšetřování kauzy.

Dokumentace obsahovala také tři audity, které projekt prověřovaly. Jeden nenašel žádný problém a další dva zjistily tutéž relativně drobnou vadu − neuznaly proplacení faktury za 15 milionů korun pro stavební firmu. Ve výsledku však farma zaplatila jen minimální pokutu, čímž se objem dotace snížil o pár tisíc korun.

V květnu 2016 získal OLAF další auditní zprávu, kterou na pokyn Evropské komise vypracoval auditní odbor ministerstva financí. Podle něj byla výška dotace oprávněná, auditoři však zároveň upozornili, že se museli omezit na prověřování údajů od společnosti Imoba, pod kterou se farma mezitím začlenila.

Trojice zaměstnanců OLAF byla v průběžném kontaktu s českou policií. Od ní také dostala kopii vyšetřovacího spisu − ovšem bez dokumentů, které si policie vyžádala přes soudní příkaz, například listin podléhajících bankovnímu tajemství.

Spolu s dalšími dokumenty pak OLAF sestavil soubor podkladů, z něhož rekonstruoval průběh a okolnosti dotační kauzy.

Celý projekt stál společnost Farma Čapí hnízdo více než 436 milionů korun. Část investice, 50 milionů korun, získala tato firma z veřejných zdrojů, které zastřešil středočeský ROP pro léta 2007 až 2013. Větším dílem tuto dotaci pokryl největší strukturální fond Evropské unie, ERDF, z něhož se uhradilo 42,5 milionu korun.

V jednotlivých podkapitolách závěrečné zprávy OLAF popisuje, jak bývalí Babišovi podřízení a spolupracovníci připravovali žádost o dotaci na výzvu ROP Střední Čechy. Podrobně se snaží analyzovat převod farmy z majetkové struktury Agrofertu na skryté akcionáře.

Zastřešující firma, jež se původně jmenovala ZZN Agro Pelhřimov, se v listopadu 2007 přeměnila ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Podle neověřené kopie smlouvy z 31. prosince 2007 pak jedna z dceřiných firem Agrofertu převedla všechny akcie firmy Babišově dceři a synovi z prvního manželství a jeho nynější manželce Monice. Jiné, rovněž neověřené potvrzení z nejmenované banky uvádí, že za akcie posléze zaplatili necelých 2,4 milionu korun.

Akcie farmy po měsíci a půl údajně znovu změnily majitele − všechny získal Martin Herodes, bratr Moniky Babišové. Vyšetřovatelům OLAF to podložil třemi kontrakty z 16. února 2008.

Na loňskou žádost vyšetřovatelů Herodes nebyl schopen doložit potvrzení, že za akcie podle smlouvy zaplatil. Jeho právní zástupce uvedl, že příslušný doklad už po tolika letech nemá.

OLAF přitom pochyboval, že akcie farmy držel Babišův švagr. Podle vyšetřovatelů je mohli ve skutečnosti vlastnit právníci ve službách Agrofertu Gabriela Knapová, Václav Knotek a Alexej Bílek. Ve smlouvě z listopadu 2013, podle níž akcie farmy koupila Babišova společnost Imoba, totiž uvedená trojice vystupuje jako prodávající. Současně jsou v zápisech z valných hromad farmy v letech 2008−2010 uváděni jako její akcionáři nebo jejich zástupci.

Když od právníků Agrofertu policisté a OLAF žádali vysvětlení, nepochodili. "Česká policie se snažila vyslechnout paní Knapovou, pana Knotka a pana Bílka a také OLAF pozval pana Knotka ke svědecké výpovědi, tyto osoby se však odvolaly na advokátní tajemství a odmítly poskytnout stanoviska, která by mohla objasnit jejich roli ve společnosti," píše OLAF ve zprávě.

Vyšetřovatelům přitom neušlo, že si Babiš v průběhu let odporoval ve výrocích, komu farma v rozhodujícím období patřila.

Pozornost OLAF věnoval také dvěma posudkům z léta 2008 pro ROP Střední Čechy. Ty zpochybnily, že by tak malá společnost jako Farma Čapí hnízdo mohla získat bankovní úvěry v řádu stovek milionů, jak uváděla. Současní zástupci farmy tvrdí, že je ROP Střední Čechy o těchto námitkách neinformoval. Podle písemného stanoviska se o nich společnost Imoba dozvěděla až loni na jaře z médií. OLAF označil přístup úředníků z ROP za "dosti neobvyklý" a upozornil na to Evropskou komisi.

Projektovou žádost podepsali 29. února 2008 členové představenstva Farmy Čapí hnízdo Jana Nagyová (nyní Mayerová) a Josef Nenadál. Oba pracovali také pro Agrofert. Čtvrtý článek žádosti obsahoval prohlášení, že Farma Čapí hnízdo je nezávislá společnost, která spadá do kategorie malých a středních podniků. Současně přitom uvedli, že ve srovnání s předchozím účetním obdobím, tedy rokem 2007, se status společnosti nezměnil. OLAF však připomněl, že ještě v prosinci 2007 patřila farma do skupiny Agrofert.

OLAF také poukazuje na to, že Agrofert byl dominantním zadavatelem služeb Čapího hnízda. Přestože farma deklarovala, že se zaměřuje hlavně na poskytování ubytování a gastronomii, velká část příjmů byla spojena s poskytováním reklamy − v roce 2009 to bylo dokonce 99 procent. Právě holding si v závěru roku 2007 nechal zaregistrovat webovou stránku capihnizdo.cz a poskytovateli této domény platil až do konce minulého roku.

Naprostou většinu informací získali evropští vyšetřovatelé z dokumentů a z poznatků, které si průběžně vyměňovali s českou policií. Z výslechů lidí, kteří byli nějak s Čapím hnízdem spojeni, se mnoho nedozvěděli. Bývalý člen představenstva farmy Nenadál se omezil na stanovisko, které předal české policii, podle něhož měl za to, že firma splňuje podmínku pro přiznání dotace. V podobném duchu se v prohlášení pro OLAF vyjádřila i Mayerová. Další bývalí manažeři farmy tvrdili, že si na požadované informace nepamatují. Notář Svatopluk Procházka nebo advokát Václav Knotek se odvolali na povinnost mlčenlivosti.

Zpráva OLAF obsahuje také podrobnou právní analýzu s odkazy na příslušné evropské směrnice, zákony nebo rozsudky. Společnost Imoba, Mayerová a Nenadál se na výzvu OLAF proti vyšetřování ohradili. Imoba také předložila na svoji obranu expertizu od soudního znalce Františka Dvořáčka. Úřad ale k námitkám nepřihlédl.

Závěry OLAF vyzněly pro takzvané dotčené osoby tvrdě. Konstatoval, že mezi Čapím hnízdem a Agrofertem zůstaly tak silné vazby, že farma neměla nárok na získání dotace. Evropské komisi proto úřad doporučil, aby nechala dotaci 42 milionů korun vyjmout z evropských fondů. Zástupcům farmy vytkl, že při žádosti o dotaci poskytli nepravdivé informace a další zatajili. "Za těchto okolností je OLAF názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byly postiženy četnými porušeními národních a evropských zákonů," napsali vyšetřovatelé ve shrnutí zprávy. České justici pak vzkázali, že mohlo dojít ke spáchání trestných činů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie.