Koncem dubna má po letech odkládání otevřít nedaleko pražského Letiště Václava Havla nové outletové centrum. Po úplném dokončení má být největším obchodním centrem tohoto typu v Česku a s nejširší nabídkou značkových prodejen se zbožím za zvýhodněné ceny.

Jeho investor se do projektu s názvem Prague The Style Outlets snaží nalákat i obchodníky, kteří už provozují prodejny v konkurenční Fashion Areně v Praze-Štěrboholích. Jenže to není tak jednoduché. Některým z nich nájemní smlouvy neumožňují otevřít další outletovou prodejnu ve vymezené vzdálenosti. Ta je vždy předmětem dohody mezi vlastníkem a nájemcem, v případě Fashion Areny je to méně než hodinu jízdy autem. Na outletové centrum ve Znojmě nebo chystanou Outlet Arenu Ostrava se tak nevztahuje.

"Naše konkurence omezuje celou řadu obchodníků," řekl Martin Kubišta, jednatel společnosti The Prague Outlet, která centrum u letiště připravuje. Firma proto postup konkurenta napadla u Městského soudu v Praze a ten jí vyhověl. Koncem prosince vydal předběžné opatření, které vlastníku Fashion Areny zakazuje nájemce omezovat v tom, kde mohou otevřít další outlety.

Vlastníku Fashion Areny se to nelíbí a bude se bránit. "Považujeme toto opatření za nelegální a plánujeme se proti němu odvolat," sdělila Octavia Overholserová, manažerka firmy VR Retail Advisors, která štěrboholské centrum spravuje. Firma věří, že soud předběžné opatření zruší. Nicméně po dobu jeho trvání bude nařízení respektovat.

Kterých značek se omezující ustanovení ve smlouvách týkají, ani jedna ze stran sporu neuvedla. Centrum u letiště dosud nezveřejnilo ani to, jaké obchody tam otevřou.

Související Infografika Outletová centra v Česku

HN zjistily, že smlouvu s Prague The Style Outlets podepsala například značka pánské módy Blažek, která zároveň provozuje prodejnu ve Štěrboholech. Místopředseda představenstva společnosti Blažek holding Jan Vácha ale uvedl, že nájemní smlouva ve Fashion Areně "žádné omezující podmínky neobsahuje". Firma tak může otevřít v okolí Prahy další outletovou prodejnu. "Toto omezení by bylo dle mého názoru i v rozporu s pravidly volné hospodářské soutěže," dodal.

Oslovení vlastníci nákupních center a další odborníci tvrdí, že tyto doložky se v nájemních smlouvách používají. "Není to nic neobvyklého v České republice ani v Evropské unii," říká Jan Kotrbáček, partner poradenské firmy Cushman & Wakefield. "Outletové centrum má určitou spádovou oblast a snaží se v ní být dominantní, aby v ní nájemci fungovali. I značky jsou opatrné," dodal Kotrbáček. O exkluzivitu podle něj stojí pronajímatelé i nájemci a dohodu podepisují obě strany svobodně.

"Občas se s tím setkáme, záleží na značce a vzdálenosti obchodů," řekl Richard Kalhous, ředitel společnosti Lagardere Travel Retail, jež provozuje prodejny na Letišti Václava Havla. "Vždy jde o jednání, je i v našem zájmu neotvírat druhou jednotku poblíž stávající, což by rozmělnilo tržby," dodal.

Fashion Arena dává do smluv ustanovení, které nájemce omezuje v tom, kde mohou otevřít další obchod, odjakživa. "Tato ujednání využívá v outletovém byznysu v Evropě běžně většina provozovatelů," řekla Overholserová.

Nepatří mezi ně španělská společnost Neinver − druhý nejvýznamnější provozovatel outletových center v Evropě, s nímž se na spolupráci dohodl i vlastník outletu u pražského letiště. "Ani naše společnost, ani Neinver tento typ ujednání jako Fashion Arena v tuto chvíli nepoužívají − omezování hospodářské soutěže je zakázané v rámci celé Evropské unie," prohlásil Kubišta.

Kromě soudu se firma The Prague Outlet, již skrze Kaprain holding ovládá podnikatel Karel Pražák, už dříve obrátila i na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. "Ten již zahájil s naším konkurentem správní řízení pro podezření z nepovolených dohod omezujících soutěž," dodal Kubišta.

Podle advokátů z kanceláře Wilsons vždy záleží, zda má pronajímatel nějaký ospravedlnitelný důvod pro takovéto omezení soutěže. "Také záleží na typu centra − zda jde o nějaké specializované centrum, jako například outlet, kde si dovedeme představit, že obdobné klauzule by mohly být ospravedlnitelné," říká Jan Krákora, partner advokátní kanceláře Wilsons. U běžných komerčních center by přitom považoval takové klauzule za příliš omezující soutěž. "Je to na posouzení případ od případu, a to nejen ze strany soudů, ale i ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který má danou problematiku primárně řešit," dodal Krákora.

Vlastník Fashion Areny je v případě zrušení předběžného opatření připraven uplatnit nároky na náhradu škody, která mu případně vznikne, a to i zpětně.

